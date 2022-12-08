Мир не развалится, если распадется Россия, - Кулеба

Именно народ России заставит свою страну развалиться.

Об этом в интервью Wall Street Journal заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Вместо того чтобы думать, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора смириться с тем, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества.

Я не думаю, что мир развалится, если распадется Россия. Но именно народ России заставит свою страну развалиться, как это произошло с Российской империей в 1917 году", – отметил глава МИД.

Кулеба призвал не бояться распада России.

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