Мир не развалится, если распадется Россия, - Кулеба
Именно народ России заставит свою страну развалиться.
Об этом в интервью Wall Street Journal заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Вместо того чтобы думать, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора смириться с тем, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества.
Я не думаю, что мир развалится, если распадется Россия. Но именно народ России заставит свою страну развалиться, как это произошло с Российской империей в 1917 году", – отметил глава МИД.
Кулеба призвал не бояться распада России.
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+16 Qq Qqq #455433
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+11 Алекс Ростиков
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А в веке 21-м пошел откат - империи начали возрождаться. Китай, Россия, Турция, Иран вспомнили что и они когда то были империями, почуяли свои сладкие фантомные имперские боли и ... снова строят империи.
По китайски этот процесс описывается кратким, но ёмким выражением - На хуа?, что примерно можно перевести как - Ваши усилия тщетны.
а, рашка - на мапі світу какашка 👿
Росія може розвалитися тільки від нестачі грошей і недостатність харчових продуктів тобто якщо Росія не зможе економічно утримувати таку велику територію
ТАКОЇ нації, як р-ускіє НЕМАЄ...!!!
Є УСКІЄ (вузькоокі) кацапоморді НЕДОРОСИ-ПІДОРОСИ…!!!
100% ускіє кацапоморді недороси-підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!
Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!
Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)
Всього 160 неслов'янських народів.
"УСКІЄ недороси-підороси кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ "р-уской федеративної республіки".
Немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р-ускіє" .
Татарстан є, Киргизстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є,
а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!
*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросо-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!
Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.
МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.
Л.К. https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/28/694357/Толстой писав
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.