Світ не розвалиться, якщо розпадеться Росія, - Кулеба

Саме народ Росії змусить свою країну розвалитися.

Про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Замість того, щоб думати, як допомогти Росії вижити і стати нормальним членом міжнародного співтовариства, пора змиритися з тим, що ця Росія не може бути нормальним членом міжнародного співтовариства.

Я не думаю, що світ розвалиться, якщо розпадеться Росія. Але саме народ Росії змусить свою країну розвалитися, як це сталося з Російською імперією в 1917 році", - зазначив глава МЗС.

Кулеба закликав не боятися розпаду Росії.

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