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Новини Війна
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Світ не розвалиться, якщо розпадеться Росія, - Кулеба

путін

Саме народ Росії змусить свою країну розвалитися.

Про це в інтерв'ю Wall Street Journal заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Замість того, щоб думати, як допомогти Росії вижити і стати нормальним членом міжнародного співтовариства, пора змиритися з тим, що ця Росія не може бути нормальним членом міжнародного співтовариства.

Я не думаю, що світ розвалиться, якщо розпадеться Росія. Але саме народ Росії змусить свою країну розвалитися, як це сталося з Російською імперією в 1917 році", - зазначив глава МЗС.

Кулеба закликав не боятися розпаду Росії. 

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Автор: 

росія (65007) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
Світ стане краще, набагато краще ...
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08.12.2022 17:33
+11
Та вже всі притомні люди чекають коли розвалиться недорозуміння під назвою рашка ...
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08.12.2022 17:37
+11
Зараз бачиш?
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08.12.2022 17:53
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Світ стане краще, набагато краще ...
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08.12.2022 17:33 Відповісти
Кулеба молодець! Треба не боятися говорити побільше щодо цієї теми розвалу рашки. Зараз країни Заходу побоюються цього, але чим більше протце відверто й публічно говорити, тим швидше саме цей процес розпаду настане!
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08.12.2022 19:50 Відповісти
Думаю процес розпаду вже почався, хоч і не дуже помітний, але вже незворотній.
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09.12.2022 09:01 Відповісти
Та вже всі притомні люди чекають коли розвалиться недорозуміння під назвою рашка ...
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08.12.2022 17:37 Відповісти
20-й век характеризовался тем, что в нем развалились все мировые империи - Германская, Австро-Венгерская, Российская, Оттоманская, Британская.
А в веке 21-м пошел откат - империи начали возрождаться. Китай, Россия, Турция, Иран вспомнили что и они когда то были империями, почуяли свои сладкие фантомные имперские боли и ... снова строят империи.
По китайски этот процесс описывается кратким, но ёмким выражением - На хуа?, что примерно можно перевести как - Ваши усилия тщетны.
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08.12.2022 17:38 Відповісти
У нас МЗС зараз на своему українському місці. Туві, Теспублікам Ідель-Урал, Республіці Соха бути !!!
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08.12.2022 17:39 Відповісти
Вірно
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08.12.2022 17:39 Відповісти
бо "ще так не було, щоб ніяк не було"

а, рашка - на мапі світу какашка 👿
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08.12.2022 17:42 Відповісти
Світ не розпався ні після чого. Ніяка імперія не запровадила Апокаліпсис. Тому, що Світ тримається на Черепасі і трьох Слонах
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08.12.2022 17:42 Відповісти
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08.12.2022 17:45 Відповісти
Не бачу имейджин. Мабуть щось с браузером
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08.12.2022 17:49 Відповісти
Зараз бачиш?
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08.12.2022 17:53 Відповісти
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08.12.2022 17:43 Відповісти
A вот не факт, многие напьются до усрачки , это ж праздник какой
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08.12.2022 17:44 Відповісти
Скільки крові московити пролили в Кавказі і в Україні. Думаю цей раз тільки кордон МКАД як терраріум знаходження особей і тільки для туристів.
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08.12.2022 17:48 Відповісти
Там нужно уничтожить все насиление , и это не геноцид просто это биомусор.
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08.12.2022 17:59 Відповісти
У них і так демографічна невдача та заміщення етносу але враховуючи їх політику - наших чоловіків вбивати або каструвати, жінок гвалтувати, а дітей уганяти, то .........
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08.12.2022 18:02 Відповісти
миссия ***** развалить рф-рудимент совка...
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08.12.2022 17:44 Відповісти
так, але що робиться для дестабілізації Росії? звісно, ​​Путін і ЗСУ роблять для цього найбільше, але чи потрібен несподіваний поштовх? тож чи робиться щось, щоб посіяти сумніви чи боротьбу в Росії?
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08.12.2022 17:54 Відповісти
Росія, як будь-яка нестійка система, може зруйнуватися навіть не від потрясінь, а від будь-якої випадкової події. Так, для прикладу, вуличні протести в Ірані, найсильніші з дня приходу до влади айятол, а це вже 40 років, розгорнулися після того, як поліція моралі забила на смерть дівчину з хіджабом, що нещільно сидів на голові. Скільки вже тих дівчат і жінок вони забили, а тут не вийшло. А чому? А тому що система переповнилася і почала руйнуватися сама від себе
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08.12.2022 18:03 Відповісти
Мир безусловно не развалится. Но вот некоторые страны могут посыпаться "за компанию".
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08.12.2022 18:05 Відповісти
Так Америка трясеться від того що ЯЗ невідомо кому дістанеться. Хоча зробити так як зробили щ Україною чогось "морозяться"!
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08.12.2022 18:09 Відповісти
ПУТЛЕР вже боїться що Росія розвалиться . Росія розвалиться не від того як каже ПУТЛЕР що народ Росії вирішує- народ там нічого не вирішує.
Росія може розвалитися тільки від нестачі грошей і недостатність харчових продуктів тобто якщо Росія не зможе економічно утримувати таку велику територію
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08.12.2022 18:16 Відповісти
Світ врятується тільки тоді, коли Рашка буде розвалена. Світу треба прокинутися і побачити, що Путін збирається знищити світ. Тобто, знищити демократичний світ, і зробити його диктаторським, Оруеловським, де буде лідирувати він - путін. Це не божевілля, це реальні плани Путіна, він цього і не приховува - світу треба придивитися пильніше до його промов і закликів. Він це буде робити різними способами. Побачите, як цією зимою російська агентура буде робити перевороти по всій ЄС, творити хаос і бунти. Світу потрібно знищити Росію, как знищили колись СССР, інакше Росія знищить весь цивілізований світ.
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08.12.2022 18:24 Відповісти
ОДНОЗНАЧНО ПІДОРОСІЯ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА І СПАЛЕНА ДО ТЛА...!!!

ТАКОЇ нації, як р-ускіє НЕМАЄ...!!!

Є УСКІЄ (вузькоокі) кацапоморді НЕДОРОСИ-ПІДОРОСИ…!!!

100% ускіє кацапоморді недороси-підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!

Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ «ОРДА»...!!!

Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)

Всього 160 неслов'янських народів.

"УСКІЄ недороси-підороси кацапи" -це їх загальна назва..!!!
І немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ "р-уской федеративної республіки".
Немає в Р-УСКІХ КАЦАПІВ НЕДОРОСІВ-ПІДОРОСІВ адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р-ускіє" .
Татарстан є, Киргизстан є, Дагестан є, Тува є, Чечня є, Чукотка є,Ханти-Мансійськ є,
а "Рускійстан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!

*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої недоросо-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!

Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році.
Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.

МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.

Л.К. https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/28/694357/Толстой писав

"Московия - русь тайги,

монгольская, дикая, зверинная".

"Народишка, которой блуждает

по Европе и ищет,

что можно разрушить, уничтожить

ради развлечения.
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08.12.2022 22:03 Відповісти
мир значительно очистится от этого гнойного нарыва на теле планеты!
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08.12.2022 22:29 Відповісти
В росії немає народу, є БИДЛО!
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08.12.2022 23:23 Відповісти
 
 