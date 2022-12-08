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Новини Війна
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Путін все ще сподівається на перемогу та диво, - Кулеба

путін

Поведінка Росії свідчить про те, що Москва все ще прагне військової перемоги, включаючи завоювання всієї України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Wall Street Journal.

"Путін і його найближче оточення сподіваються на диво, яке станеться і змінить ситуацію", - наголосив міністр.

 Кулеба також закликав надати Україні більше зброї, зокрема танки західного виробництва, реактивні винищувачі та ракети ATACMS.

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Автор: 

путін володимир (23773) росія (65007) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
кадирівський *уй ***** в сраку, а нє пАбєду!
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08.12.2022 17:16
+7
Шизофренік багато на що може сподіватися,чого і в природі не існує.
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08.12.2022 17:20
+6
Адольф гітлер та гебельс були "впевнені" в перемозі аж... аж...до 22-29 квітня....
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08.12.2022 17:23
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кадирівський *уй ***** в сраку, а нє пАбєду!
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08.12.2022 17:16 Відповісти
Та пора б хоч що б вже...
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08.12.2022 17:18 Відповісти
Золотая рыбка вместе со скатерьтю самобранкой в компании Емели и щукой надев сапоги скороходы искали в Доме Умалишенных Илью Муромца росту 144 см от горшка... для Чуда и Па-Беды *****..
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08.12.2022 23:31 Відповісти
Шизофренік багато на що може сподіватися,чого і в природі не існує.
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08.12.2022 17:20 Відповісти
Адольф гітлер та гебельс були "впевнені" в перемозі аж... аж...до 22-29 квітня....
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08.12.2022 17:23 Відповісти
на дерьмака и его команду он возлагает надежды, как на реальность, а не на чудо.
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08.12.2022 17:24 Відповісти
почему-то ********** "лицо" очень похоже на мозоль. Неужели рассияне этого не видят?
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08.12.2022 17:27 Відповісти
У соссианских рабов нет глаз, ушей и мозгов.
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08.12.2022 18:04 Відповісти
Вбивати чим побільше кацапів і знищувати техніку/ бази ПСМ не минуючи/, поразка хутіна пуя, а разом з ним і кацапів, звільнення терріторій і санітарний кордон. Звичайно Перемога.
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08.12.2022 17:30 Відповісти
На вундервафлі сподівається, чи як це по москальські АНАЛОГОВНЄТИ ))
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08.12.2022 17:32 Відповісти
дурак думкою багатіє...
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08.12.2022 17:35 Відповісти
***** вероятно создал подобие "Аненербе" по Гимлеру и верит в чудо...
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08.12.2022 17:38 Відповісти
Есть у меня лично подозрение, что Кулеба часто перечитывает ,Алые паруса,---романтик ты наш. От прибоя отойди---а то смоет. На чудо та артель кгб никогда не ставила. Пора бы и усвоить именно нам.
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08.12.2022 17:54 Відповісти
Головне - щоб рак не помішав йому до Гааги дожити
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08.12.2022 18:12 Відповісти
куйло надеется на чудо и это чудо сидит в белом доме.
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08.12.2022 19:06 Відповісти
 
 