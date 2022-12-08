Путін все ще сподівається на перемогу та диво, - Кулеба

Поведінка Росії свідчить про те, що Москва все ще прагне військової перемоги, включаючи завоювання всієї України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Wall Street Journal.

"Путін і його найближче оточення сподіваються на диво, яке станеться і змінить ситуацію", - наголосив міністр.

Кулеба також закликав надати Україні більше зброї, зокрема танки західного виробництва, реактивні винищувачі та ракети ATACMS.

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