Дело Грановского: Ситник требовал срочного подозрения экс-нардепу еще в декабре 2019 года

Адвокат Крикун-Труш в ходе судебного заседания сообщил, что от защитника другого фигуранта этого дела получил документы, свидетельствующие якобы о давлении руководителя НАБУ Артема Ситника на детективов по делу ОПЗ относительно предъявления подозрения Грановскому.

Об этом пишет Судебный репортер, передает Цензор.НЕТ.

"Мне и радостно, и жаль, что присутствуют журналисты, которые это слышат. Потому что это бросает тень на репутацию НАБУ. Но хочу отметить, что бросает тень, в первую очередь, на репутацию конкретных лиц. А институт должен самоочищаться", — сказал Крикун-Труш, который до 2019 года сам работал детективом НАБУ.

В судебном заседании защита представила копии документов, в которых говорилось о желании Ситника ускорить подозрение Грановскому. В свое время детектив Дмитрий Нечипоренко дал разрешение руководителю своего отдела Александру Карееву на разглашение информации досудебного следствия в "служебных целях".

Из документов следует, что 5 февраля 2020 года старший детектив Нечипоренко инициировал проведение оперативного совещания относительно состояния досудебного следствия по делу ОПЗ. Участники совещания из числа детективов признали достаточными доказательства для оглашения подозрений четырем лицам: заместителю директора ОПЗ, специалисту предприятия, экс-члену правления, а также бенефициару Newscope Estates Limited. Подозрения должны были подготовить после анализа материалов запроса о международной правовой помощи из Швейцарии, а также проверки причастности к преступлению еще одного работника ОПЗ.

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Что касается тогдашнего нардепа Александра Грановского, то, как соглашались детективы, материалы дела не содержат ни одного прямого доказательства против него. А именно, что Грановский как-то причастен к заключению контрактов между Newscope Estates Limited и ОПЗ. Показания двух свидетелей о якобы лоббировании нардепом своей бывшей парламентской помощницы Ольги Ткаченко на должность в наблюдательном совете, а также обсуждение возможности реализации продукции ОПЗ на адреса предприятий, связанных с Ткаченко, без конкретизации, что это за фирмы, — не содержат состава преступления. Нечипоренко сообщил, что свидетельские показания другими материалами уголовного производства не подтверждаются. Но дополнительно подчеркнул, что версию причастности Грановского не исключают окончательно, а считают требующей дополнительной проверки.

Старший детектив Евгений Токарь назвал формулировку текста подозрения о соучастии Грановского "частично базирующейся на фантазиях", детектив Яндюк — преждевременной, а нынешний руководитель 2 подразделения НАБУ Скомаров (тогда старший детектив) — невозможной.

К аналогичному мнению ранее пришли участники совещания, состоявшегося в Специализированной антикоррупционной прокуратуре в конце декабря 2019 года под председательством Холодницкого, с участием прокуроров Кравченко, Олефира, а также детективов. Все собравшиеся соглашались относительло отсутствии достаточных доказательств против Грановского.

В то же время директор НАБУ Артем Ситник, по словам старшего детектива Нечипоренко, в течение декабря 2019 года – января 2020 года неоднократно вызывал его к себе в кабинет и отмечал, что необходимо срочно готовить проект подозрения Грановскому. Вожражения детектива Сытник вроде бы не воспринимал и продолжал настаивать.

"В ходе оперативного совещания установлены факты системного давления со стороны директора НАБУ внепроцессуальным способом и вне предусмотренных законом его служебных полномочий на старшего группы детективов с целью удовлетворения собственных или других частных интересов, направленных на незаконное привлечение к уголовной ответственности экс-нардепа", — говорилось впоследствии в служебной записке.

Нечипоренко утверждал, что во время одной из таких встреч с Ситником присутствовал руководитель Главного подразделения детективов Андрей Калужинский, который слушал и не высказывал никаких замечаний, вероятно, считая подобные указания правильными.

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Руководитель Второго отдела детективов Главного подразделения детективов Александр Кареев, председательствовавший на совещании, отметил, что давление любого лица на детективов не допускается, даже если это делает директор НАБУ "в целях удовлетворения своих или чьих-то частных интересов".

По итогам совещания Карееву поручалось обратиться к Ситнику с просьбой воздержаться от давления на детективов, а Нечипоренко - составить план дополнительных следственных действий для проверки причастности Грановского.

В марте 2020-го НАБУ действительно объявило подозрения четырем лицам по поводу злоупотреблений на ОПЗ, без Грановского. А в мае Кареева уволили – официально по результату дисциплинарного расследования Совета общественного контроля НАБУ.

Кареев судился о возобновлении на работе и публично критиковал Ситника, говоря, что тот "нечистоплотный по отношению к занимаемой должности". Среди претензий был слив информации об обысках, подыгрывание фигурантам дел, использование админресурса и т.д.

Прокурор Виталий Пономаренко только назвал прилагаемые документы сомнительными. "Какая-то служебная записка, какой-то протокол оперативного совещания... Были ли доступы к оригиналам этих документов, чтобы их заверить? Скорее всего, [адвокат] какие-то копии заверил. Но я не возражаю относительно приобщения", — сказал он.