Словакия рассмотрит возобновление производства снарядов "советских калибров" для Украины, – МИД
Словакия рассмотрит возможность возобновления производства боеприпасов так называемых советских калибров для нужд Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер во время визита в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Мы сейчас говорим о том, как запустить наши производственные мощности. Мы производили снаряды большого калибра – 120, 152 миллиметра. У нас есть мощности для этих калибров – отчасти государственные, отчасти частные. Надо запустить эти мощности, чтобы они начали производить снаряды калибра152 мм для гаубиц. И это самый первый наш приоритет", – отметил министр.
По данным СМИ, НАТО обсуждает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью возобновления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины, которое все еще остается в значительной степени советского образца. Речь идет о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм.
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Керований артилерійський снаряд «Квітник» - це уламково-фугасний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 високоточний ********* з лазерною напівактивною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F головкою самонаведення (типу 9Э421). Виготовляється під калібр 152 мм або 155 мм (стандарт НАТО). Прийнятий на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України 6 грудня 2012 р
Високоточний ********* був розроблений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%C2%BB Ніжинським науково-виробничим комплексом «Прогрес» центральним конструкторським та проектно-технологічним бюро «Точність» під керівництвом головного конструктора Миколи Івановича Шкарлета.
В жовтні 2017 під час міжнародної виставки «Зброя та Безпека-2017» ДП НВК «Прогрес» вперше презентувало керований артилерійський снаряд з лазерним напівактивним самонаведенням калібру 152/155 мм «Квітник», виготовлений без російських комплектуючих.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81)#cite_note-2 [2]
Опис[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81)&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81)&action=edit§ion=2 ред. код ]
КАС «Квітник» забезпечує ураження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA танків , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 пускових ракетних установок , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 броньованих машин , захисних споруд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 ДОТів ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 ДЗОТів ; будівель, пристосованих для оборони тощо); самохідних та буксированих артилерійських гармат; командних, центрів керування, вузлів зв'язку; мостів та водних переправ; бойових, десантних і транспортних кораблів тощо.
Високоточний керований снаряд Квітник був створений з суттєво меншою вагою та характеристиками за пробиванням та ураженням противника, що дещо перевищують російські аналоги. Його лазерна напівактивна система наведення дозволяє застосовувати ********* не тільки проти бронетехніки, але й проти інших важливих військових об'єктів. Цей ВТБ може застосовуватися для наземної артилерії, наприклад, для самохідних гаубиць типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A1 Мста-С або https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A13_%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%C2%BB 2СЗМ «Акація» , що суттєво скорочує час виконання бойової задачі. Здатний вражати цілі, що рухаються зі швидкістю до 10 м/с (36 км/год) з імовірністю 0,9.
Порівняння вітчизняної розробки з іншими аналогами показує, що інженерам вдалося створити потужнішу бойову частину, крім того, снаряд вийшов довжиною менше - 1200 мм замість звичних 1300 мм, під стандарт НАТО.
Ум есть?!