Словакия рассмотрит возобновление производства снарядов "советских калибров" для Украины, – МИД

Словакия рассмотрит возможность возобновления производства боеприпасов так называемых советских калибров для нужд Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер во время визита в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Мы сейчас говорим о том, как запустить наши производственные мощности. Мы производили снаряды большого калибра – 120, 152 миллиметра. У нас есть мощности для этих калибров – отчасти государственные, отчасти частные. Надо запустить эти мощности, чтобы они начали производить снаряды калибра152 мм для гаубиц. И это самый первый наш приоритет", – отметил министр.

По данным СМИ, НАТО обсуждает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью возобновления производства снарядов советских времен для артиллерийского вооружения Украины, которое все еще остается в значительной степени советского образца. Речь идет о производстве снарядов советского калибра 152 мм и 122 мм.

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