Словаччина розгляне відновлення виробництва снарядів "радянських калібрів" для України, – МЗС

Словаччина розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів так званих радянських калібрів для потреб України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер під час візиту до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виробляли снаряди великого калібру – 120, 152 міліметрів. Ми маємо потужності для цих калібрів – почасти державні, почасти приватні. Треба запустити ці потужності, щоб вони почали виробляти 152 мм для гаубиць. І це найперший наш пріоритет", – зазначив міністр.

За даними ЗМІ, НАТО обговорює можливість інвестування в заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка. Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм.

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