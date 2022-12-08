Словаччина розгляне відновлення виробництва снарядів "радянських калібрів" для України, – МЗС
Словаччина розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів так званих радянських калібрів для потреб України.
Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер під час візиту до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виробляли снаряди великого калібру – 120, 152 міліметрів. Ми маємо потужності для цих калібрів – почасти державні, почасти приватні. Треба запустити ці потужності, щоб вони почали виробляти 152 мм для гаубиць. І це найперший наш пріоритет", – зазначив міністр.
За даними ЗМІ, НАТО обговорює можливість інвестування в заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка. Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм.
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Керований артилерійський снаряд «Квітник» - це уламково-фугасний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 високоточний ********* з лазерною напівактивною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F головкою самонаведення (типу 9Э421). Виготовляється під калібр 152 мм або 155 мм (стандарт НАТО). Прийнятий на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України 6 грудня 2012 р
Високоточний ********* був розроблений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%C2%BB Ніжинським науково-виробничим комплексом «Прогрес» центральним конструкторським та проектно-технологічним бюро «Точність» під керівництвом головного конструктора Миколи Івановича Шкарлета.
В жовтні 2017 під час міжнародної виставки «Зброя та Безпека-2017» ДП НВК «Прогрес» вперше презентувало керований артилерійський снаряд з лазерним напівактивним самонаведенням калібру 152/155 мм «Квітник», виготовлений без російських комплектуючих.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81)#cite_note-2 [2]
Опис[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81)&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81)&action=edit§ion=2 ред. код ]
КАС «Квітник» забезпечує ураження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA танків , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 пускових ракетних установок , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 броньованих машин , захисних споруд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 ДОТів ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 ДЗОТів ; будівель, пристосованих для оборони тощо); самохідних та буксированих артилерійських гармат; командних, центрів керування, вузлів зв'язку; мостів та водних переправ; бойових, десантних і транспортних кораблів тощо.
Високоточний керований снаряд Квітник був створений з суттєво меншою вагою та характеристиками за пробиванням та ураженням противника, що дещо перевищують російські аналоги. Його лазерна напівактивна система наведення дозволяє застосовувати ********* не тільки проти бронетехніки, але й проти інших важливих військових об'єктів. Цей ВТБ може застосовуватися для наземної артилерії, наприклад, для самохідних гаубиць типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A1 Мста-С або https://uk.wikipedia.org/wiki/2%D0%A13_%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%C2%BB 2СЗМ «Акація» , що суттєво скорочує час виконання бойової задачі. Здатний вражати цілі, що рухаються зі швидкістю до 10 м/с (36 км/год) з імовірністю 0,9.
Порівняння вітчизняної розробки з іншими аналогами показує, що інженерам вдалося створити потужнішу бойову частину, крім того, снаряд вийшов довжиною менше - 1200 мм замість звичних 1300 мм, під стандарт НАТО.
Ум есть?!