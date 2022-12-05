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Литва передаст Украине 155-мм боеприпасы для артиллерии. ФОТО
Литва предоставит Украине боеприпасы для артиллерии. Они уже скоро будут в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Литвы.
4 декабря Министерство обороны Литвы сообщило у себя в твиттере, что страна отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии.
"Мы каждый день работаем, чтобы оккупанты убегали", - подчеркнули в министерстве.
Также в литовском министерстве добавили фото погрузки боеприпасов, для отправки.
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