Литва передаст Украине 155-мм боеприпасы для артиллерии. ФОТО

Литва предоставит Украине боеприпасы для артиллерии. Они уже скоро будут в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Литвы.

4 декабря Министерство обороны Литвы сообщило у себя в твиттере, что страна отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии.

"Мы каждый день работаем, чтобы оккупанты убегали", - подчеркнули в министерстве.

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Также в литовском министерстве добавили фото погрузки боеприпасов, для отправки.