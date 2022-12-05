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Литва передаст Украине 155-мм боеприпасы для артиллерии. ФОТО

Литва предоставит Украине боеприпасы для артиллерии. Они уже скоро будут в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Литвы.

4 декабря Министерство обороны Литвы сообщило у себя в твиттере, что страна отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии.

"Мы каждый день работаем, чтобы оккупанты убегали", - подчеркнули в министерстве.

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Также в литовском министерстве добавили фото погрузки боеприпасов, для отправки.

Литва передаст Украине 155-мм боеприпасы для артиллерии 01

боеприпасы (2336) Литва (2460) помощь (7800) артиллерия (635)


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Топ комментарии
+22
Щиро дякуємо, Литва !
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04.12.2022 23:10
+21
Дякуємо.
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04.12.2022 23:10
+21
Респект і повага братській Литві!
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04.12.2022 23:16
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Дякуємо.
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04.12.2022 23:10 Ответить
Щиро дякуємо, Литва !
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04.12.2022 23:10 Ответить
Литовц1, Ви неймов1рн1, щира Вам подяка за п1дтримку наших Збройних Сил.
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04.12.2022 23:13 Ответить
Респект і повага братській Литві!
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04.12.2022 23:16 Ответить
И погрузчиков таких бы не мешало. Он же кран, он же бульдрзер, он же экскаватор. Только что сам за пивом не ездит
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04.12.2022 23:19 Ответить
та и просто красив ))))
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04.12.2022 23:25 Ответить
Це більше, ніж брати.
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04.12.2022 23:25 Ответить
дякуємо! кожен день дякуємо тим, хто повірив в нашу Перемогу і допомагає її наближати...
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04.12.2022 23:26 Ответить
Ecio dobavili mesnogo proizvodstva distancionoje upravliajemyje ustroistra vryvcatki.Ona do 15 kilometrov deistvujet,skoro uvidem kak rabotajet .Gde to na 650 vzryvov xvatit.
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05.12.2022 00:17 Ответить
mesnogo proizvodstva ?
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05.12.2022 01:12 Ответить
"RSI Europe Military" eto litovskaja kompanija ix zdelala,oni isprobovani nasimi vojenimi,takze vasi vojenije xotiat takije imet
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05.12.2022 08:19 Ответить
Дєрьмак їх приховає, а зечмо і далі по тєліку буде якусь ***** гундосити.
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05.12.2022 00:45 Ответить
Via Carpathia się przydaje
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05.12.2022 02:38 Ответить
Спасибо Литва
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05.12.2022 20:12 Ответить
Без допомоги ми ще пів року тому були би вже у жорсткому рабстві ...

ВЕЛИКА дяка і низькій уклін всім за реальну допомогу !!!
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06.12.2022 06:19 Ответить
 
 