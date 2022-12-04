Литва передасть Україні 155-мм боєприпаси для артилерії. ФОТО

Литва надасть Україні боєприпаси для артилерії. Вони вже незабаром будуть в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Литви.

4 грудня Міністерство оборони Литви повідомили в себе в твітері, що країна відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії.

"Ми щодня працюємо, щоб окупанти тікали", - наголосили в міністерстві.

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Також в литовському міністерстві додали фото завантаження боєприпасів, для відправки.