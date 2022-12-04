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Литва передасть Україні 155-мм боєприпаси для артилерії. ФОТО
Литва надасть Україні боєприпаси для артилерії. Вони вже незабаром будуть в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Литви.
4 грудня Міністерство оборони Литви повідомили в себе в твітері, що країна відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії.
"Ми щодня працюємо, щоб окупанти тікали", - наголосили в міністерстві.
Також в литовському міністерстві додали фото завантаження боєприпасів, для відправки.
Топ коментарі
+22 Алекс Мышкевич
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+21 Qq Qqq #455433
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