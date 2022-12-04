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Литва передасть Україні 155-мм боєприпаси для артилерії. ФОТО

Литва надасть Україні боєприпаси для артилерії. Вони вже незабаром будуть в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Литви.

4 грудня Міністерство оборони Литви повідомили в себе в твітері, що країна відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії.

"Ми щодня працюємо, щоб окупанти тікали", - наголосили в міністерстві.

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Також в литовському міністерстві додали фото завантаження боєприпасів, для відправки.

Литва передасть Україні 155-мм боєприпаси для артилерії 01

Автор: 

боєприпаси (2272) Литва (2398) допомога (8348) артилерія (788)


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Топ коментарі
+22
Щиро дякуємо, Литва !
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04.12.2022 23:10
+21
Дякуємо.
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04.12.2022 23:10
+21
Респект і повага братській Литві!
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04.12.2022 23:16
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Дякуємо.
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04.12.2022 23:10 Відповісти
Щиро дякуємо, Литва !
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04.12.2022 23:10 Відповісти
Литовц1, Ви неймов1рн1, щира Вам подяка за п1дтримку наших Збройних Сил.
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04.12.2022 23:13 Відповісти
Респект і повага братській Литві!
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04.12.2022 23:16 Відповісти
И погрузчиков таких бы не мешало. Он же кран, он же бульдрзер, он же экскаватор. Только что сам за пивом не ездит
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04.12.2022 23:19 Відповісти
та и просто красив ))))
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04.12.2022 23:25 Відповісти
Це більше, ніж брати.
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04.12.2022 23:25 Відповісти
дякуємо! кожен день дякуємо тим, хто повірив в нашу Перемогу і допомагає її наближати...
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04.12.2022 23:26 Відповісти
Ecio dobavili mesnogo proizvodstva distancionoje upravliajemyje ustroistra vryvcatki.Ona do 15 kilometrov deistvujet,skoro uvidem kak rabotajet .Gde to na 650 vzryvov xvatit.
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05.12.2022 00:17 Відповісти
mesnogo proizvodstva ?
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05.12.2022 01:12 Відповісти
"RSI Europe Military" eto litovskaja kompanija ix zdelala,oni isprobovani nasimi vojenimi,takze vasi vojenije xotiat takije imet
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05.12.2022 08:19 Відповісти
Дєрьмак їх приховає, а зечмо і далі по тєліку буде якусь ***** гундосити.
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05.12.2022 00:45 Відповісти
Via Carpathia się przydaje
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05.12.2022 02:38 Відповісти
Спасибо Литва
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05.12.2022 20:12 Відповісти
Без допомоги ми ще пів року тому були би вже у жорсткому рабстві ...

ВЕЛИКА дяка і низькій уклін всім за реальну допомогу !!!
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06.12.2022 06:19 Відповісти
 
 