За прошедшие сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За 8 декабря в Донецкой области погибли 5 гражданских. Еще два человека получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 8 декабря стало известно о 5 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами: 3 в Бахмуте, 1 в Торецке и 1 в Нетайлово. Еще 2 человека в области получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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