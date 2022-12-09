За минулу добу росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За 8 грудня у Донецькій області загинуло 5 цивільних. Ще дві особи зазнали поранень.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 8 грудня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті, 1 у Торецьку та 1 у Нетайловому. Ще 2 людини в області дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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