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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За 8 грудня у Донецькій області загинуло 5 цивільних. Ще дві особи зазнали поранень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 8 грудня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті, 1 у Торецьку та 1 у Нетайловому. Ще 2 людини в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За минулу добу росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

Автор: 

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