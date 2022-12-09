Воздушные силы о взрывах на аэродромах в РФ: россияне понимают, что опасно даже в тыловых регионах
Взрывы на авиабазах в России и "хлопок" в Белгороде и других регионах страны-агрессора доказывает – война касается каждого россиянина. И теперь непонятно, могут ли они быть в безопасности даже в своих тыловых регионах.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Как заметно из новостей, "Бавовнятко" ходит по аэродромам и оккупанты куда-то "исчезли". Но не исчезли, военной терминологией это называется рассредоточились. По разным аэродромам они растащили свою стратегическую авиацию, где это только возможно. В частности, где есть взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать", – рассказал Игнат.
По его словам, пока авиационная активность врага невелика.
"Те военные и гражданские россияне, которые говорили, что "спецоперация" меня не касается", теперь уже понятно, что никуда они не денутся от войны. От тех последствий российской агрессии, которую осуждает весь мир. Она теперь будет касаться каждого. Теперь нигде нельзя быть в безопасности. Мы же видели не первые такие "Бавовнятка". Был Крым и аэродром "Миллерово" (в Ростовской области. - Ред.) в начале агрессии", - отметил Игнат.
Он акцентировал, что все эти инциденты на российской территории имеют психологическое влияние на гражданских и военных РФ.
"Видим, что в Белгороде тоже со светом проблемы, с нефтебазами. Почему так случается. Поэтому это должно быть серьезным психологическим фактором влияния, на население России и ее военных. Что теперь не понятно, будет ли безопасно даже в их тыловых регионах", - подытожил Игнат.
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https://focus.ua/uk/digital/540155-mogut-proizvodit-chasto-udarivshie-po-aerodromam-v-rossii-bpla-sozdal-chastnyy-biznes-ft Українські безпілотники, які атакували військові аеродроми в Рязанській і Саратовській областях РФ 5 грудня, є спільною розробкою держструктур і приватного бізнесу. Атаки об'єктів у центральній частині Росії є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати військове планування Кремля та "розбурхати" населення в РФ.
может повторить
Автоматичний дрон, що низько летить, особливо якщо він летить вночі, практично неможливо збити з курсу РЕБами і збити фізично ракетами ППО. Тому що такий дрон, пролітаючи над антеною РЕБ, дуже короткий час буде в зоні впливу випромінювання, а закон поширення радіохвиль ніхто не скасовував - за горизонтом випромінювання вже немає, і звідти, де воно є, дрон легко вибереться за допомогою інерційної системи керування (стандартна функція будь-якого копійчаного автопілота).
Адже у дрона дуже маленька ЕПР (відображає здатність), він у цьому плані схожий на літаки "стелс"; і, знову ж таки, закон поширення радіохвиль не дозволяють радіолокатору зазирнути за обрій, він може побачити дрон тільки поблизу, а ще треба навести ракету.
Із ракетами ще складніше. Кожна ракета - з активною головкою самонаведення або з тією, що наводиться наземною станцією управління - теж має свої обмеження на ЕПР цілі, тобто малорозмірні цілі вона "не бачить", і на малих висотах працювати не може, бо під час еволюцій у повітрі вріжеться у землю.
Так, є ще всякі ручні та самохідні ПЗРК типу "Стінгер" або "Ігла" з ракетами, оснащеними інфрачервоними головками наведення (ІЧ). Потенційно можуть збити. Але якщо тільки безпілотник матиме дуже великий і теплий двигун, на який і наводиться ракета, і досить довгий час пролітатиме над розрахунком ППО, щоб він встиг побачити/почути безпілотник, визначити місце його перебування в небі, направити в це місце шайтан-трубу, почекати пару секунд, щоб головка самонаведення захопила ціль, і натиснути на курок. А якщо безпілотник проноситься над вами зі швидкістю 100-1000 км/год (будь-яка) на висоті 100 метрів? Ви навіть моргнути оком не встигнете.