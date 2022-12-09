Воздушные силы о взрывах на аэродромах в РФ: россияне понимают, что опасно даже в тыловых регионах

Взрывы на авиабазах в России и "хлопок" в Белгороде и других регионах страны-агрессора доказывает – война касается каждого россиянина. И теперь непонятно, могут ли они быть в безопасности даже в своих тыловых регионах.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как заметно из новостей, "Бавовнятко" ходит по аэродромам и оккупанты куда-то "исчезли". Но не исчезли, военной терминологией это называется рассредоточились. По разным аэродромам они растащили свою стратегическую авиацию, где это только возможно. В частности, где есть взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать", – рассказал Игнат.

По его словам, пока авиационная активность врага невелика.

"Те военные и гражданские россияне, которые говорили, что "спецоперация" меня не касается", теперь уже понятно, что никуда они не денутся от войны. От тех последствий российской агрессии, которую осуждает весь мир. Она теперь будет касаться каждого. Теперь нигде нельзя быть в безопасности. Мы же видели не первые такие "Бавовнятка". Был Крым и аэродром "Миллерово" (в Ростовской области. - Ред.) в начале агрессии", - отметил Игнат.

Он акцентировал, что все эти инциденты на российской территории имеют психологическое влияние на гражданских и военных РФ.

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"Видим, что в Белгороде тоже со светом проблемы, с нефтебазами. Почему так случается. Поэтому это должно быть серьезным психологическим фактором влияния, на население России и ее военных. Что теперь не понятно, будет ли безопасно даже в их тыловых регионах", - подытожил Игнат.