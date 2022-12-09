Повітряні сили про вибухи на аеродромах у РФ: росіяни розуміють, що небезпечно навіть у тилових регіонах
Вибухи на авіабазах в Росії і "бавовна" в Бєлгороді та інших регіонах країни-агресора доводить - війна стосується кожного росіянина. І тепер не зрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці навіть у своїх тилових регіонах.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Як помітно з новин, "Бавовнятко" ходить по аеродромах і окупанти кудись "зникли". Але не зникли, військовою термінологією це називається розосередилися. По різних аеродромах вони порозтягували свою стратегічну авіацію, де це тільки можливо. Зокрема, де є злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати", - розповів Ігнат.
За його словами, поки авіаційна активність ворога невелика.
"Ті військові та цивільні росіяни, які казали, що "спецоперація" мене не стосується", то тепер вже зрозуміло, що нікуди вони не дінуться від війни. Від тих наслідків російської агресії, яку засуджує весь світ. Вона тепер буде стосуватися кожного. Тепер ніде не можна бути в безпеці. Ми ж бачили не перші такі "Бавовнятка". Був Крим та аеродром "Міллєрово" (в Ростовській області. - Ред.) на початку агресії", - зазначив Ігнат.
Він акцентував, що всі ці інциденти на російській території мають психологічний влив на цивільних та військових РФ.
"Бачимо, що у Бєлгороді теж зі світлом проблеми, з нафтобазами. Чомусь так трапляється. Тому це повинно бути серйозним психологічним фактором впливу, крім військового на населення Росії та її військових. Що тепер не зрозуміло, чи буде безпечно навіть у їх тилових регіонах", - підсумував Ігнат.
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https://focus.ua/uk/digital/540155-mogut-proizvodit-chasto-udarivshie-po-aerodromam-v-rossii-bpla-sozdal-chastnyy-biznes-ft Українські безпілотники, які атакували військові аеродроми в Рязанській і Саратовській областях РФ 5 грудня, є спільною розробкою держструктур і приватного бізнесу. Атаки об'єктів у центральній частині Росії є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати військове планування Кремля та "розбурхати" населення в РФ.
может повторить
Автоматичний дрон, що низько летить, особливо якщо він летить вночі, практично неможливо збити з курсу РЕБами і збити фізично ракетами ППО. Тому що такий дрон, пролітаючи над антеною РЕБ, дуже короткий час буде в зоні впливу випромінювання, а закон поширення радіохвиль ніхто не скасовував - за горизонтом випромінювання вже немає, і звідти, де воно є, дрон легко вибереться за допомогою інерційної системи керування (стандартна функція будь-якого копійчаного автопілота).
Адже у дрона дуже маленька ЕПР (відображає здатність), він у цьому плані схожий на літаки "стелс"; і, знову ж таки, закон поширення радіохвиль не дозволяють радіолокатору зазирнути за обрій, він може побачити дрон тільки поблизу, а ще треба навести ракету.
Із ракетами ще складніше. Кожна ракета - з активною головкою самонаведення або з тією, що наводиться наземною станцією управління - теж має свої обмеження на ЕПР цілі, тобто малорозмірні цілі вона "не бачить", і на малих висотах працювати не може, бо під час еволюцій у повітрі вріжеться у землю.
Так, є ще всякі ручні та самохідні ПЗРК типу "Стінгер" або "Ігла" з ракетами, оснащеними інфрачервоними головками наведення (ІЧ). Потенційно можуть збити. Але якщо тільки безпілотник матиме дуже великий і теплий двигун, на який і наводиться ракета, і досить довгий час пролітатиме над розрахунком ППО, щоб він встиг побачити/почути безпілотник, визначити місце його перебування в небі, направити в це місце шайтан-трубу, почекати пару секунд, щоб головка самонаведення захопила ціль, і натиснути на курок. А якщо безпілотник проноситься над вами зі швидкістю 100-1000 км/год (будь-яка) на висоті 100 метрів? Ви навіть моргнути оком не встигнете.