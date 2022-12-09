Повітряні сили про вибухи на аеродромах у РФ: росіяни розуміють, що небезпечно навіть у тилових регіонах

Вибухи на авіабазах в Росії і "бавовна" в Бєлгороді та інших регіонах країни-агресора доводить - війна стосується кожного росіянина. І тепер не зрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці навіть у своїх тилових регіонах.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як помітно з новин, "Бавовнятко" ходить по аеродромах і окупанти кудись "зникли". Але не зникли, військовою термінологією це називається розосередилися. По різних аеродромах вони порозтягували свою стратегічну авіацію, де це тільки можливо. Зокрема, де є злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати", - розповів Ігнат.

За його словами, поки авіаційна активність ворога невелика.

"Ті військові та цивільні росіяни, які казали, що "спецоперація" мене не стосується", то тепер вже зрозуміло, що нікуди вони не дінуться від війни. Від тих наслідків російської агресії, яку засуджує весь світ. Вона тепер буде стосуватися кожного. Тепер ніде не можна бути в безпеці. Ми ж бачили не перші такі "Бавовнятка". Був Крим та аеродром "Міллєрово" (в Ростовській області. - Ред.) на початку агресії", - зазначив Ігнат.

Він акцентував, що всі ці інциденти на російській території мають психологічний влив на цивільних та військових РФ.

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"Бачимо, що у Бєлгороді теж зі світлом проблеми, з нафтобазами. Чомусь так трапляється. Тому це повинно бути серйозним психологічним фактором впливу, крім військового на населення Росії та її військових. Що тепер не зрозуміло, чи буде безпечно навіть у їх тилових регіонах", - підсумував Ігнат.