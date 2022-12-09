РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12157 посетителей онлайн
Новости Война
12 602 12

Нацгвардейцы близ Авдеевки взяли в плен "вагнеровца"

нацгвардія

В результате интенсивных боевых действий подразделения Национальной гвардии Украины на Бахмутском направлении за неделю уничтожили 2 танка, 4 БМП, 1 самоходную артиллерийскую установку, а также живую силу противника.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии полковник Николай Уршалович, передает Цензор.НЕТ.

"В тесном взаимодействии с ВСУ определенные позиции были удержаны. Также вблизи Авдеевки подразделение разведки НГУ, выполняя задачи, взяло в плен вагнеровца.

За этот период артиллерийские подразделения Нацгвардии выполнили около 200 огневых задач по поражению сил и средств противника на Харьковском, Бахмутском, Запорожском направлениях", - добавил он.

Смотрите также: Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулеметов и автоматов. ФОТОрепортаж

Автор: 

плен (2603) Национальная гвардия (2112) Бахмут (1601) Авдеевка (2444) ЧВК Вагнер (1332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
да да , отрубить руку , по самую голову
показать весь комментарий
09.12.2022 16:57
+11
Він лівша -- потрібно сєкір - башка .
показать весь комментарий
09.12.2022 16:53
+9
На фига его брали? Вот уж кого нужно по законам войны расстреливать, так это наемных убийц. Он пошел убивать нас чтобы поменять к лучшему свою никчемную жизнь, а не по призыву. Пожизненное им за это, без обмена и в шахту урановую. Тогда остальные 10 лет в русськой турме будут за курорт счетать!
показать весь комментарий
09.12.2022 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відрубайте йому праву руку . Шоб не брав зброю
показать весь комментарий
09.12.2022 16:50 Ответить
Він лівша -- потрібно сєкір - башка .
показать весь комментарий
09.12.2022 16:53 Ответить
Кувалда теж підійде)
показать весь комментарий
09.12.2022 17:13 Ответить
да да , отрубить руку , по самую голову
показать весь комментарий
09.12.2022 16:57 Ответить
Мудро, но они и наших берут в плен. Что делать?
показать весь комментарий
10.12.2022 03:17 Ответить
На фига его брали? Вот уж кого нужно по законам войны расстреливать, так это наемных убийц. Он пошел убивать нас чтобы поменять к лучшему свою никчемную жизнь, а не по призыву. Пожизненное им за это, без обмена и в шахту урановую. Тогда остальные 10 лет в русськой турме будут за курорт счетать!
показать весь комментарий
09.12.2022 16:56 Ответить
чому це в новинах? настільки рідкий звір в полоні?
показать весь комментарий
09.12.2022 16:59 Ответить
Обмінно-кувалдний фонд.
показать весь комментарий
09.12.2022 17:03 Ответить
у вагинеровцев, у всех вагины ссзади и у жени пригожиной то же.
показать весь комментарий
09.12.2022 17:05 Ответить
у нєйьо двє-втарая в галавє...
показать весь комментарий
09.12.2022 17:06 Ответить
а хде... видео или там, интервью с наемником?
чего его не чпокнули на месте по тихому? цацкаться еще с этим наймитом. Вагнер же зеков посылает в мясорубку, в обменный фонд не предусмотренных.
Женевская конвенция по военнопленным распространяется и на наемных убийц?
показать весь комментарий
09.12.2022 20:39 Ответить
 
 