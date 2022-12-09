Нацгвардейцы близ Авдеевки взяли в плен "вагнеровца"
В результате интенсивных боевых действий подразделения Национальной гвардии Украины на Бахмутском направлении за неделю уничтожили 2 танка, 4 БМП, 1 самоходную артиллерийскую установку, а также живую силу противника.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии полковник Николай Уршалович, передает Цензор.НЕТ.
"В тесном взаимодействии с ВСУ определенные позиции были удержаны. Также вблизи Авдеевки подразделение разведки НГУ, выполняя задачи, взяло в плен вагнеровца.
За этот период артиллерийские подразделения Нацгвардии выполнили около 200 огневых задач по поражению сил и средств противника на Харьковском, Бахмутском, Запорожском направлениях", - добавил он.
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чего его не чпокнули на месте по тихому? цацкаться еще с этим наймитом. Вагнер же зеков посылает в мясорубку, в обменный фонд не предусмотренных.
Женевская конвенция по военнопленным распространяется и на наемных убийц?