Нацгвардейцы близ Авдеевки взяли в плен "вагнеровца"

В результате интенсивных боевых действий подразделения Национальной гвардии Украины на Бахмутском направлении за неделю уничтожили 2 танка, 4 БМП, 1 самоходную артиллерийскую установку, а также живую силу противника.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии полковник Николай Уршалович, передает Цензор.НЕТ.

"В тесном взаимодействии с ВСУ определенные позиции были удержаны. Также вблизи Авдеевки подразделение разведки НГУ, выполняя задачи, взяло в плен вагнеровца.

За этот период артиллерийские подразделения Нацгвардии выполнили около 200 огневых задач по поражению сил и средств противника на Харьковском, Бахмутском, Запорожском направлениях", - добавил он.

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