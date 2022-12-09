Нацгвардійці поблизу Авдіївки взяли в полон "вагнерівця"
У результаті інтенсивних бойових дій підрозділи Національної гвардії України на Бахмутському напрямку за тиждень знищили 2 танки, 4 БМП, 1 самохідну артилерійську установку, а також живу силу противника.
Про це повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії полковник Микола Уршалович, передає Цензор.НЕТ.
"У тісній взаємодії із ЗСУ визначені позиції було утримано. Також поблизу Авдіївки підрозділ розвідки НГУ, виконуючи завдання, взяв у полон вагнерівця.
За цей період артилерійські підрозділи Нацгвардії виконали близько 200 вогневих завдань з ураження сил і засобів противника на Харківському, Бахмутському, Запорізькому напрямках", - додав він.
Топ коментарі
+12 Leshek
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+11 Валентин Коваль
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чего его не чпокнули на месте по тихому? цацкаться еще с этим наймитом. Вагнер же зеков посылает в мясорубку, в обменный фонд не предусмотренных.
Женевская конвенция по военнопленным распространяется и на наемных убийц?