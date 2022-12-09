УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 602 12

Нацгвардійці поблизу Авдіївки взяли в полон "вагнерівця"

нацгвардія

У результаті інтенсивних бойових дій підрозділи Національної гвардії України на Бахмутському напрямку за тиждень знищили 2 танки, 4 БМП, 1 самохідну артилерійську установку, а також живу силу противника.

Про це повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії полковник Микола Уршалович, передає Цензор.НЕТ.

"У тісній взаємодії із ЗСУ визначені позиції було утримано. Також поблизу Авдіївки підрозділ розвідки НГУ, виконуючи завдання, взяв у полон вагнерівця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут", - полонений "вагнерівець" Болчев. ВIДЕО

За цей період артилерійські підрозділи Нацгвардії виконали близько 200 вогневих завдань з ураження сил і засобів противника на Харківському, Бахмутському, Запорізькому напрямках", - додав він.

Автор: 

полон (1554) Національна гвардія (1522) Бахмут (1559) Авдіївка (2342) ПВК Вагнер (1540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
да да , отрубить руку , по самую голову
показати весь коментар
09.12.2022 16:57
+11
Він лівша -- потрібно сєкір - башка .
показати весь коментар
09.12.2022 16:53
+9
На фига его брали? Вот уж кого нужно по законам войны расстреливать, так это наемных убийц. Он пошел убивать нас чтобы поменять к лучшему свою никчемную жизнь, а не по призыву. Пожизненное им за это, без обмена и в шахту урановую. Тогда остальные 10 лет в русськой турме будут за курорт счетать!
показати весь коментар
09.12.2022 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відрубайте йому праву руку . Шоб не брав зброю
показати весь коментар
09.12.2022 16:50 Відповісти
Він лівша -- потрібно сєкір - башка .
показати весь коментар
09.12.2022 16:53 Відповісти
Кувалда теж підійде)
показати весь коментар
09.12.2022 17:13 Відповісти
да да , отрубить руку , по самую голову
показати весь коментар
09.12.2022 16:57 Відповісти
Мудро, но они и наших берут в плен. Что делать?
показати весь коментар
10.12.2022 03:17 Відповісти
На фига его брали? Вот уж кого нужно по законам войны расстреливать, так это наемных убийц. Он пошел убивать нас чтобы поменять к лучшему свою никчемную жизнь, а не по призыву. Пожизненное им за это, без обмена и в шахту урановую. Тогда остальные 10 лет в русськой турме будут за курорт счетать!
показати весь коментар
09.12.2022 16:56 Відповісти
чому це в новинах? настільки рідкий звір в полоні?
показати весь коментар
09.12.2022 16:59 Відповісти
Обмінно-кувалдний фонд.
показати весь коментар
09.12.2022 17:03 Відповісти
у вагинеровцев, у всех вагины ссзади и у жени пригожиной то же.
показати весь коментар
09.12.2022 17:05 Відповісти
у нєйьо двє-втарая в галавє...
показати весь коментар
09.12.2022 17:06 Відповісти
а хде... видео или там, интервью с наемником?
чего его не чпокнули на месте по тихому? цацкаться еще с этим наймитом. Вагнер же зеков посылает в мясорубку, в обменный фонд не предусмотренных.
Женевская конвенция по военнопленным распространяется и на наемных убийц?
показати весь коментар
09.12.2022 20:39 Відповісти
 
 