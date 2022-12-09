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В Киеве введены новые графики отключений электроэнергии, - ДТЭК

свет

С пятницы, 9 декабря, в Киеве вводятся новые графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Графики состоят из трех категорий:

  • Белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.
  • Серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света
  • Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

В Киеве введены новые графики отключений электроэнергии, - ДТЭК 01

В скором времени обновленные графики заработают в Одесской и Днепропетровской областях.

Читайте также: В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет, 9 – уничтожено, - КГВА

Киев (25495) Тарифы на электроэнергию (2163) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+18
Вместо того чтобы снести дом ****** поменять ****** и хотя бы переставить кровати эти дегенераты перевернули на кроватях матрасы
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09.12.2022 21:00
+12
Огидно читати ниття дебілів у коментарях. І не соромно їм?
Хлопці сидять в окопах на холоді та під обстрілами і мовчки роблять діло, а ці мудаки диванні скиглять, як побиті хвойди, світло в них бачиш вимикають. Тьху.
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09.12.2022 21:52
+11
Один плюс - менше марафон дивляться
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09.12.2022 21:06
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Правила форума Совет форумчан
Коли вже будуть графіки по іншим містам України? Чому акцент тільки на Києві? Невже в інших містах не виживають люди?
Просто вже дістало те, що світло вимикають, коли захочеться. Сьогодні так, а завтра по-іншому! Й сьогодні тепло надворі! Ніхто ті обігривачи не вмикає!
Обленерго НЕ РЕАГУЄ. Дзвонити? Слухавку НЕ ПІДНІМАЮТЬ! МЕР нічого не робить!
А ти бачишь, як багатоповерховий будинок, котрий поруч - завжди світиться тільки тому що в ньому живе якась багата особа, яка їзде на дуже дорогій автівці, тому там світло НЕ вимикають!
Нехай не брешуть своїми отими графіками! Вже набридло!
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09.12.2022 20:57 Ответить
Это Киев Одесса рабы Наперстка недоучки урки и вора .... КАМЕРА У ТЮРЬМЕ по которому плачет и давно..и его банда ДТЭК...А ВЕЗДЕ особенно ЗАПАД УКРАИНЫ...РЕАЛЬНО СО СВЕТОМ...
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09.12.2022 21:03 Ответить
Может для тебя Хмельницкая область и запад,только вот света тут почти не бывает вообще.
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09.12.2022 21:22 Ответить
К сожалению, включают и держат в розетке. Холодильник никто не отключил, хотя могли бы вынести на балкон (у кого есть конечно) почти все продукты. Лампочки благо хотя бы с низким расходом.

Походите по подъезду (ключ можете взять для открытия щитка) и посмотрите, у кого там крутит с огромной скоростью, как свет включили. Все же бегут стиралки включать, а у них немаленький расход. У некоторых (в той же Одессе) холодильнику 60 лет, жрет очень много, охлаждает долго.

Расход такой большой, что включив часть энергопотребителей уже вся возможная нагрузка задействована, нельзя включать еще, сразу сработает защита. Если бы включив один квартал расход был около нуля, как и должно ***** быть, вместо 1 стиралки можно зарядить парочку автомобильных аккумуляторов и с них хватит на кучу телефонов и светильников небольших, тогда бы давали чаще.

Некоторые дома присосались к важным линиям и их надо еще вручную отключать. Пускай спустят из окон квартир хотя бы 100 удлинителей, чтобы можно было заряжать на улице аккумуляторы и павербанки. Затем развозить заряженные аккумуляторы и к ним зарядные на телефоны по другим домам.

А так конечно энергорынок насквозь коррумпирован, там надо мечом отрубать десятки голов, чтобы прочистить его от заразы. Только там полная круговая порука, ручные чиновники, ручные прокуроры, мало что можно сделать.
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09.12.2022 21:56 Ответить
Чувак, раджу відосики молдаванів на кордоні подивитись та зрозуміти куда йде українська е.генерація... Думаєте вой собак олігархів про ціну е.е. в ЕС просто так стих?

Ви розумієте що потужності з 2000-х не зменшились, а споживання заводами та населенням впало на десятки відсотків... Якщо справді думаєте що ракети щось можуть зробити генераторам - тоді дуйте на бурштинську та власнооч побачте що генератори не постраждали. Всі "відосики" це підстанції та вузли управління. Які до генерації відношення не мають. Тобто генерація + "зелена" зараз на рівні 2004 року генерації. Споживання на рівні 10-11 п'ятирічки (1980-85), за незалежність такої низької ніколи не було... Біда що думать можно тільки володіючи правдивою інформацією можливо.... Але - хто її наважиться зараз оприлюднити...
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10.12.2022 05:07 Ответить
Гарні питання, але відповідь звичайна - саме тому зняли мера Чернігова... Самоуправління - це тобі не ДТЕКом управляти... Саме тому олігархи й лізли у всі сфери життя Країни та окупували всю державу...

Про землю довго говорили - а потім раз - і продали... А зараз і невідомо(кому як) чье зерно вивозиться Миколаєва та Одеси...

Доки вони не спалені - нація вмиратиме.
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10.12.2022 04:52 Ответить
Шановна антиковіднице, нагадую Вам, що на нас напала Московія!... А енергосистема працює не тільки планово, а й автоматично. А Ви не знали?
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10.12.2022 06:46 Ответить
Вместо того чтобы снести дом ****** поменять ****** и хотя бы переставить кровати эти дегенераты перевернули на кроватях матрасы
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09.12.2022 21:00 Ответить
Виват, Одесса!
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09.12.2022 21:02 Ответить
это шедеврально !)))) Цитата недели !
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09.12.2022 21:26 Ответить
Цікаво
А як повії відносяться до графіків?

До речі: ви вірите що обрання влади прозоре?

І якщо позитивна відповідь - то звідки? Дякую.
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10.12.2022 05:11 Ответить
В нас такі графіки і були.
А зараз просто світла нема
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09.12.2022 21:04 Ответить
Один плюс - менше марафон дивляться
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09.12.2022 21:06 Ответить
Та кому тей мараХВон потрібен? Людям світло потрібне! А це звичайне знущання! Особливо коли світла немає з трьох годин дня до 10-ї вечора. Коли не знаєш куди себе діти, чим зайняти.
Таке враження, що всередині країни диють якісь бандити й влади геть немає ніде, ні в Києві, ні в інших містах, й усім до одного місця люди!
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09.12.2022 21:11 Ответить
Коли читаєш подібну херню, стає зрозуміло, що тактика ***** працює. Але скоріше за все, просто бот по методичці
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09.12.2022 21:42 Ответить
До чого тут враження, мера Чернігіва за що звільнили? За те що не здав москалям землі рідні? ...
Якщо голосно боїмось говорити правду-істину - то в чому наша відмінність від москалів-рабів? Можливо ми ще більші раби чим вони тому що заперечуємо очевидний факт? Зі світлом гойдалки - щоб соціум інформаційно-психологічно натиснути, щоб допомога ЗСУ зменшилась, щоб меньше говорили що влада зимову форму/БК не закупляє... багато чого цим світлом затикається...
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10.12.2022 05:14 Ответить
Вот вот почти 4 суток не было света дали на пару секунд взрыв бабах ой а это шо а так ******* силовой кабель трансформатор а причина ну типа война хотя не конает оборудование советское Ахметов украл Облэнерго нихуя не вложил и все теперь думаю что маланцы пейсатые Бубочка шестерка Ахметки Шмыгло и прочая ***** после войны нам какую лапшу вешать будут когда света не будет по три четыре месяца!!?? 30 лет грабили и грабили а Путин виноватый как ***** удобно..
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09.12.2022 21:15 Ответить
Поки війни не було, світло ж не відключали?
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09.12.2022 21:35 Ответить
Земразям и ахметкам очень хорошо и удобно все на войну списать. А потом и на капитуляцию пойдут,посколько 24.02 сдать сразу всю Украину не вышло.
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09.12.2022 21:18 Ответить
Зелёный *****,тебя много на ветке ,от генератора строчишь,****** с 95 квартала. Или с дэтека ***** ахметовская?))
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09.12.2022 21:46 Ответить
Не кіпішуй, кацапьонок. Все буде Україна.
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09.12.2022 21:51 Ответить
Одні увесь час зі світлом, а іншим відмикають. І при чому тут війна .
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09.12.2022 21:21 Ответить
Якщо люди живуть поруч з лікарнями чи іншими важливими інфраструктурними об'єктами, то так, світло у них рідко відключають.
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09.12.2022 21:39 Ответить
Мой дом тоже не отключали где-то месяц, потому что с больницей на одной линии находится. Что случилось потом? Потом начали отключать свет и у меня. Думаю, что, как и в моем случае, реально перевести и другие жилые дома на ветки энергоснабжения, отличные от критической инфраструктуры.
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09.12.2022 21:57 Ответить
Крім того, по критичній інфраструктурі кацапи били не одноразово а луплять періодично
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09.12.2022 22:01 Ответить
Зелупы,что там по Хмельницкой области? У нас его вообще нет,с самого утра. И так почти каждый день.
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09.12.2022 21:16 Ответить
ахметов мутное чьмо, и вполне может это рыжее уйопище отключать свет по графику из кремля.
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09.12.2022 21:24 Ответить
Короче по Киеву - графики те же, что и были до первого блек-аута. Просто добавили графики "перегрузки"... ну такое... если не будут выключать свет в графики "перегрузки", то норм. Если так всю зиму жить, то можно приспособиться.
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09.12.2022 21:25 Ответить
Лично я хочу включать и выключать всет у себя дома тогда, когда этого хочу Я! И никто больше!
Я не желаю приспосабливаться и плясать под чью-то дурацкую дудку!
Когда невозможно включить ни стиралку, ни утюг...
Хоть как замухрыжка? Немытыми и нечесаными? Голодные и холодные все вокруг - то им уже мало?
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09.12.2022 21:28 Ответить
А я лічна хачу Анжеліну Джолі, але шось не получається, каже шо допізна працює і постійно болить голова )))
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09.12.2022 21:41 Ответить
согласен, Ирина! Я тоже хочу, чтобы свет был как на Печерске, но, к сожалению, я не живу на Печерске. И думаю, что Вы тоже там не живете. Поэтому и Вы и я - терпилы, ой... незламнi ! Конечно же незламнi ! После войны в резюме при приеме на работу даже заменю "стрессоустойчив" на "незламний" ))

А свет? Уверен, его могло бы быть больше у обычных украинцев, чем нам его рисуют на графиках. Просто Ахметов хорошо делиться баблом с экспорта электричества, чтобы никто не проводил аудит реального положения дел в его компании. Вот и все. А на обычный народ он, мягко говоря, чхать хотел. Он нас лохами считает, ой, то есть "незламними" лохами.
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09.12.2022 21:51 Ответить
Хочите харчо,
а капитулянство нам не надо! 👿
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10.12.2022 01:26 Ответить
эти восклицательные и вопросительные знаки вы кому пишете??
охренели?
путину выскажите свое фе, замухрыжка
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09.12.2022 21:52 Ответить
А куди українська мова поділася?)

Майже ж не палилася, і тут "Астапа панесло".
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09.12.2022 22:18 Ответить
В нас спочатку просто виключали на декілька годин, а зараз вже по 10 разів на короткий час виключають. До речі саме в моєму регіоні подібне було літом 2021 року. Тоді було таке, що з 15 разів електрику вирубали. Це Хмельницька область.
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09.12.2022 21:52 Ответить
Огидно читати ниття дебілів у коментарях. І не соромно їм?
Хлопці сидять в окопах на холоді та під обстрілами і мовчки роблять діло, а ці мудаки диванні скиглять, як побиті хвойди, світло в них бачиш вимикають. Тьху.
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09.12.2022 21:52 Ответить
он сверху замухрыжка жалуется что немытая-нечесанная
и сколько таких дегенератов в стране....
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09.12.2022 21:55 Ответить
Та її і миту-чесану ніхто трахати не хотів )))
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09.12.2022 21:58 Ответить
Вот думаю,почитаю коменты.....будет ли такого типа как ваш?Есть пока один только.....Я к чему,по вашему всё списывать на войну????И как понять,побыти хвойды скиглять????Долго думали,уважаемый???))))А может эти как вы выразились хвойды,жёны дети родители тех кто в окопах????Дошло???Вы не обижайтесь,просто эти ваши аргументы и оскорбления плохо пахнут.....Нельзя так.
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09.12.2022 22:07 Ответить
это социопат. Он кайф ловит, когда кого-то в интернете оскорбляет. А в реале об него ноги вытирают все 24/7. Все закономерно. Таких тут много на Цензоре.

У этой Ирины просто крик души, а об нее все ноги вытерли. Ничего она такого не написала, слегка наивная - да, но, конечно, не повод чтобы вот так на нее помои выливать.
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09.12.2022 22:15 Ответить
Ця Іріна за сусіднім з тобою станком працює, свєженькій Вальдеку. Нічого, вирахують вас усіх по айпі та відправлять на розмінування.
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09.12.2022 22:23 Ответить
надеюсь, тебе полегчало, а то я волнуюсь чтобы ты полноценно кайфанул от того, чтобы меня задеть как-то посильнее. Так я не регистрировался, я через аккаунт почты захожу. Есть такая функция на Цензоре. У меня таких аккаунтов миллионы, учитывая что моя специализация связана с IT-технологиями. И нет, не волнуйся, я не кацапский бот. А вот ты - вполне можешь им быть, учитывая что ты зарегистрировался (именно зарегистрировался, учитывая твои циферки буковки в никнейме "", как раз в первый день войны). Зачем ты зарегистрировался в первый день войны? Да все просто: чтобы оскорблять обычный украинский народ, учитывая свою кацапскую ненависть ко всему украинскому, верно? Ты же не скрываешь того, что ТЫ хочешь чтобы украинцы страдали при отключении света.

Вот твой последний комментарий: "Огидно читати ниття дебілів у коментарях. І не соромно їм?
Хлопці сидять в окопах на холоді та під обстрілами і мовчки роблять діло, а ці мудаки диванні скиглять, як побиті хвойди, світло в них бачиш вимикають. Тьху."

Это же очевидно - кацапская провокация, чтобы уставшие от отключений света обычные украинцы прочитали подобные фразы и еще больше впадали в депрессию. Все это делается ТОБОЙ и твоими кураторами, чтобы вывести украинцев на улицы с протестами. Но украинцы - это, действительно, волевой народ! И мы спросим у нашей власти только после окончания войны! Так как уничтожить росию - для каждого украинца намного важнее, чем сидеть в темноте, холоде и без воды! А твою вонь, кацапский троль, слышно даже новым пользователям на форуме.

Ну или ты просто никчемный социопат, который боится даже в глаза незнакомому человеку на улице посмотреть, учитывая немотивированную агрессию на форуме. Но это ведь уже не так интересно, когда тебя разоблачили, верно?
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09.12.2022 23:05 Ответить
Такі «разоблачітєлі» як ти, потім кричать «дядьку, не бийте». А оці простирадла бидломовою пиши своїм партнерам по станку, «уставший от отключєнія»
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09.12.2022 23:20 Ответить
ниже прочитай мой комментарий. Русский язык - быдломова - согласен, как и все росийское. Проблема в том, что я коренной киевлянин и вырос в районе, где за украинский язык можно было хорошо получить по лицу, мягко говоря. Но, повторюсь, говорю я сейчас вне интернета только на родном украинском языке. С какого ты города?
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09.12.2022 23:33 Ответить
я дико извиняюсь. Это где в Киеве район, где за украинский язык можно было хорошо получить по лицу????
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10.12.2022 16:06 Ответить
Так, тут одні жони та дєті ахвіцеров і камандіров пишуть у коментарях. Хто винен у відключеннях е/е? Га, уважаємий
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09.12.2022 22:16 Ответить
Шо ти заладив з тією «вулицею»? Не треба власні підліткові травми та комплекси ліпити іншим людям.
Без маніпуляцій, назви винного у відключеннях е/е.
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09.12.2022 23:12 Ответить
я сначала написал, что "власть не готовилась к войне", но удалил комментарий. Так как не хочу во время войны все списывать на власть. Это будет неправильно, по крайней мере сейчас. У нас есть главный общий враг - это росия, которая и виновна в обстрелах. Это понятно любому. И не нужно искать черную кошку в черной комнате, если ее там нет.

Если ты, Хандер, не российский тролль, то можешь и мне поверить, что и я тебе не враг. Все мы оказались в тяжелой ситуации, когда росия пытается нас уничтожить. Но я тебя призываю не оскорблять людей, таких же украинцев как и ты. Всем сейчас тяжело. И украинским героям на передовой, и обычным людям в тылу. То что я пишу на русском языке - не означает что в реале я не говорю родным украинским языком. В частности, я начал разговаривать на украинском когда росия напала на нас. Думаю, это и сплотило весь наш народ на единую борьбу против агрессора.

Поэтому твой комментарий: "Огидно читати ниття дебілів у коментарях. І не соромно їм?
Хлопці сидять в окопах на холоді та під обстрілами і мовчки роблять діло, а ці мудаки диванні скиглять, як побиті хвойди, світло в них бачиш вимикають. Тьху." априори верный, но не нужно давить на обычный народ. Я призываю тебя не искать врагов на форуме и среди других украинцев. У каждого есть своя точка зрения и то, как вы дружно наехали на незнакомую тебе Ирину - это просто дикарство, будем откровенны.
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09.12.2022 23:25 Ответить
пост Ирины - это просто дикарство.
вы почитайте что эта дура пишет:
"Я не желаю приспосабливаться и плясать под чью-то дурацкую дудку!
Голодные и холодные все вокруг - то им уже мало"

под чью дудку эта иди*тка не хочет плясать? кому мало что мы голодные и холодные? если она имеет в виду кацапов- не вопрос. Тогда зачем она им это здесь пишет?
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10.12.2022 16:09 Ответить
Один плюс, меньше світла, меньше зрадофіли будуть на цензорі займатись дискредитацією ЗСУ і політичного керівництва України на догоду роhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sig_runes.svg?uselang=ru ійским окупантам.
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09.12.2022 23:09 Ответить
Патріотам відсутність світла не заважає бачити ЗЄлень навіть в темноті!

а вот єдиний мудафон "мудрий нарід" не дивиться, може подумає
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10.12.2022 01:31 Ответить
бугага зате "дежурна" сраколизка зелена певно від генератора не відповзаєш,так і затям бидло рване твоє зелене гівно немає ніякого відношення до ЗСУ,яким зараз опікуються Захід і Волонтери,твоє зеленне бидло будувало дороги забираючи гроші від Армії,тому нік змінило на сраколиза ************,бо з тебе хіба що каналізаційний "люк"
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10.12.2022 02:15 Ответить
Саме про таке прокацапське лайно я тут і писав, коли у дурня нема аргументів, а у дурнів їх ніколи не буває, це у москалів спадкове, то вони переходять на особистості, хай люди читають і бачать інтелект прокацапського троля, нічого іншого від зрадофілів я і не очікував.
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10.12.2022 09:46 Ответить
Не буду НІКОГО ображати,виховувати, повчати,але про совість скажу. МАЙТЕ СОВІСТЬ--говоріть як вирішувати проблеми,але будьте солідарні з тими ХТО НАС ЗАХИЩАЄ І ХТО НЕСЕ НА СОБІ ТЯГАР ВІЙНИ. А так ви платні боти ,навіть мої землякі --кияни . А любителю російської мови--киянину,який виріс в районі Києва де били за українську мову,то просто скажу--ти бот провокатор,бо мої пра--пра-пра бабці-"найкоренішні" кияни--говорили українською мовою і я їхній потомок теж і нам ніколи ніхто не погрожував,навіть такі як ти
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10.12.2022 00:22 Ответить
ой *** чистоплюй виповз,був я в Києві в році 2008му і от на Хрещатику тоді українською розмовляла тільки тітка що морозиво продавала,бо вона з Франківщини,так що не свисти "каренной",зкацаплений Київ як був так і є,просто зараз стало "модньо" українською розмовляти
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10.12.2022 02:18 Ответить
По заявлению Шмыгаля, за превышение общего лимита на потребление электричества отключать будут сначала жилые дома, а после них - бизнес. А общий лимит (скажем, 500 МВт на город) - он общий и для больниц этого города (критическая инфраструктура), и для военных заводов, и для кафе, ресторанов, торговых центров и "барбершопов" (которые входят в понятие "бизнес").

Если не установить отдельные лимиты для каждого кафе, ресторана, "барбершопа", торгового центра - получится, что они могут понавключать внешнюю рекламу, внутренее освещение на полную катушку, из-за чего общий лимит потребления превысится.
А кого отключат при превышении лимита? Правильно - жилые дома как четвёртые по приоритетности после того самого бизнеса.
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10.12.2022 07:57 Ответить
Безпрєдєл! І це ніяких значних влучань вже декілька тижнів не було!
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10.12.2022 11:11 Ответить
"Київ та область забезпечували себе до ракетних обстрілів лише на 70%.
То що не вистачало, йшло від інших областей, в першу чергу з АЕС.
АЕС може дати і на 100% енергії для країни, але не буде балансу, тому АЕС дають десь 50%, а інше з ГЕС та ТЕС - так працює система"
Це я привів данні, які озвучив Олексій Кучеренко, а він один з найкращих експертів у цій галузі.

Так що просто мовчки терпить.
Співчуваю. Але це війна.
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10.12.2022 17:05 Ответить
 
 