В Киеве введены новые графики отключений электроэнергии, - ДТЭК

С пятницы, 9 декабря, в Киеве вводятся новые графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

Серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света

Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

В скором времени обновленные графики заработают в Одесской и Днепропетровской областях.

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