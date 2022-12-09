У Києві запроваджено нові графіки відключень електроенергії, - ДТЕК
З п’ятниці, 9 грудня, у Києві запроваджуються нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів з боку РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.
Графіки складаються з трьох категорій:
- Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.
- Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла
- Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
Зазначається, що незабаром оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.
Топ коментарі
+18 VOLVO XC 70
показати весь коментар09.12.2022 21:00
+12 xander #505939
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+11 Ksenia VB
показати весь коментар09.12.2022 21:06
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Просто вже дістало те, що світло вимикають, коли захочеться. Сьогодні так, а завтра по-іншому! Й сьогодні тепло надворі! Ніхто ті обігривачи не вмикає!
Обленерго НЕ РЕАГУЄ. Дзвонити? Слухавку НЕ ПІДНІМАЮТЬ! МЕР нічого не робить!
А ти бачишь, як багатоповерховий будинок, котрий поруч - завжди світиться тільки тому що в ньому живе якась багата особа, яка їзде на дуже дорогій автівці, тому там світло НЕ вимикають!
Нехай не брешуть своїми отими графіками! Вже набридло!
Походите по подъезду (ключ можете взять для открытия щитка) и посмотрите, у кого там крутит с огромной скоростью, как свет включили. Все же бегут стиралки включать, а у них немаленький расход. У некоторых (в той же Одессе) холодильнику 60 лет, жрет очень много, охлаждает долго.
Расход такой большой, что включив часть энергопотребителей уже вся возможная нагрузка задействована, нельзя включать еще, сразу сработает защита. Если бы включив один квартал расход был около нуля, как и должно ***** быть, вместо 1 стиралки можно зарядить парочку автомобильных аккумуляторов и с них хватит на кучу телефонов и светильников небольших, тогда бы давали чаще.
Некоторые дома присосались к важным линиям и их надо еще вручную отключать. Пускай спустят из окон квартир хотя бы 100 удлинителей, чтобы можно было заряжать на улице аккумуляторы и павербанки. Затем развозить заряженные аккумуляторы и к ним зарядные на телефоны по другим домам.
А так конечно энергорынок насквозь коррумпирован, там надо мечом отрубать десятки голов, чтобы прочистить его от заразы. Только там полная круговая порука, ручные чиновники, ручные прокуроры, мало что можно сделать.
Ви розумієте що потужності з 2000-х не зменшились, а споживання заводами та населенням впало на десятки відсотків... Якщо справді думаєте що ракети щось можуть зробити генераторам - тоді дуйте на бурштинську та власнооч побачте що генератори не постраждали. Всі "відосики" це підстанції та вузли управління. Які до генерації відношення не мають. Тобто генерація + "зелена" зараз на рівні 2004 року генерації. Споживання на рівні 10-11 п'ятирічки (1980-85), за незалежність такої низької ніколи не було... Біда що думать можно тільки володіючи правдивою інформацією можливо.... Але - хто її наважиться зараз оприлюднити...
Про землю довго говорили - а потім раз - і продали... А зараз і невідомо(кому як) чье зерно вивозиться Миколаєва та Одеси...
Доки вони не спалені - нація вмиратиме.
А як повії відносяться до графіків?
До речі: ви вірите що обрання влади прозоре?
І якщо позитивна відповідь - то звідки? Дякую.
А зараз просто світла нема
Таке враження, що всередині країни диють якісь бандити й влади геть немає ніде, ні в Києві, ні в інших містах, й усім до одного місця люди!
Якщо голосно боїмось говорити правду-істину - то в чому наша відмінність від москалів-рабів? Можливо ми ще більші раби чим вони тому що заперечуємо очевидний факт? Зі світлом гойдалки - щоб соціум інформаційно-психологічно натиснути, щоб допомога ЗСУ зменшилась, щоб меньше говорили що влада зимову форму/БК не закупляє... багато чого цим світлом затикається...
Я не желаю приспосабливаться и плясать под чью-то дурацкую дудку!
Когда невозможно включить ни стиралку, ни утюг...
Хоть как замухрыжка? Немытыми и нечесаными? Голодные и холодные все вокруг - то им уже мало?
А свет? Уверен, его могло бы быть больше у обычных украинцев, чем нам его рисуют на графиках. Просто Ахметов хорошо делиться баблом с экспорта электричества, чтобы никто не проводил аудит реального положения дел в его компании. Вот и все. А на обычный народ он, мягко говоря, чхать хотел. Он нас лохами считает, ой, то есть "незламними" лохами.
а капитулянство нам не надо! 👿
охренели?
путину выскажите свое фе, замухрыжка
Майже ж не палилася, і тут "Астапа панесло".
Хлопці сидять в окопах на холоді та під обстрілами і мовчки роблять діло, а ці мудаки диванні скиглять, як побиті хвойди, світло в них бачиш вимикають. Тьху.
и сколько таких дегенератов в стране....
У этой Ирины просто крик души, а об нее все ноги вытерли. Ничего она такого не написала, слегка наивная - да, но, конечно, не повод чтобы вот так на нее помои выливать.
Вот твой последний комментарий: "Огидно читати ниття дебілів у коментарях. І не соромно їм?
Хлопці сидять в окопах на холоді та під обстрілами і мовчки роблять діло, а ці мудаки диванні скиглять, як побиті хвойди, світло в них бачиш вимикають. Тьху."
Это же очевидно - кацапская провокация, чтобы уставшие от отключений света обычные украинцы прочитали подобные фразы и еще больше впадали в депрессию. Все это делается ТОБОЙ и твоими кураторами, чтобы вывести украинцев на улицы с протестами. Но украинцы - это, действительно, волевой народ! И мы спросим у нашей власти только после окончания войны! Так как уничтожить росию - для каждого украинца намного важнее, чем сидеть в темноте, холоде и без воды! А твою вонь, кацапский троль, слышно даже новым пользователям на форуме.
Ну или ты просто никчемный социопат, который боится даже в глаза незнакомому человеку на улице посмотреть, учитывая немотивированную агрессию на форуме. Но это ведь уже не так интересно, когда тебя разоблачили, верно?
Без маніпуляцій, назви винного у відключеннях е/е.
Если ты, Хандер, не российский тролль, то можешь и мне поверить, что и я тебе не враг. Все мы оказались в тяжелой ситуации, когда росия пытается нас уничтожить. Но я тебя призываю не оскорблять людей, таких же украинцев как и ты. Всем сейчас тяжело. И украинским героям на передовой, и обычным людям в тылу. То что я пишу на русском языке - не означает что в реале я не говорю родным украинским языком. В частности, я начал разговаривать на украинском когда росия напала на нас. Думаю, это и сплотило весь наш народ на единую борьбу против агрессора.
Поэтому твой комментарий: "Огидно читати ниття дебілів у коментарях. І не соромно їм?
Хлопці сидять в окопах на холоді та під обстрілами і мовчки роблять діло, а ці мудаки диванні скиглять, як побиті хвойди, світло в них бачиш вимикають. Тьху." априори верный, но не нужно давить на обычный народ. Я призываю тебя не искать врагов на форуме и среди других украинцев. У каждого есть своя точка зрения и то, как вы дружно наехали на незнакомую тебе Ирину - это просто дикарство, будем откровенны.
вы почитайте что эта дура пишет:
"Я не желаю приспосабливаться и плясать под чью-то дурацкую дудку!
Голодные и холодные все вокруг - то им уже мало"
под чью дудку эта иди*тка не хочет плясать? кому мало что мы голодные и холодные? если она имеет в виду кацапов- не вопрос. Тогда зачем она им это здесь пишет?
а вот єдиний мудафон "мудрий нарід" не дивиться, може подумає
Если не установить отдельные лимиты для каждого кафе, ресторана, "барбершопа", торгового центра - получится, что они могут понавключать внешнюю рекламу, внутренее освещение на полную катушку, из-за чего общий лимит потребления превысится.
А кого отключат при превышении лимита? Правильно - жилые дома как четвёртые по приоритетности после того самого бизнеса.
То що не вистачало, йшло від інших областей, в першу чергу з АЕС.
АЕС може дати і на 100% енергії для країни, але не буде балансу, тому АЕС дають десь 50%, а інше з ГЕС та ТЕС - так працює система"
Це я привів данні, які озвучив Олексій Кучеренко, а він один з найкращих експертів у цій галузі.
Так що просто мовчки терпить.
Співчуваю. Але це війна.