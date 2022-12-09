У Києві запроваджено нові графіки відключень електроенергії, - ДТЕК

З п’ятниці, 9 грудня, у Києві запроваджуються нові графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів з боку РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла

Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Зазначається, що незабаром оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.

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