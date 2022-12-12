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Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

армія,білорусь,рб,білоруська

Вторжение белорусской армии в Украину чрезвычайно маловероятно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В институте считают, что давление Кремля на Беларусь с целью поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над Беларусью.

В отчете ISW отмечается, что Кремль усилил давление на Александра Лукашенко для формализации интеграции Беларуси в Союзное государство после белорусских протестов 2020 и 2021 годах. В частности, Россия стремилась создать постоянное военное базирование в Беларуси и установить прямой контроль над белорусскими военными, а также регулярно пыталась использовать свое влияние на белорусскую безопасность и военные дела, чтобы оказать давление на Беларусь для поддержки ее вторжения в Украину.

По оценкам ISW, министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Лукашенко 3 декабря для дальнейшего укрепления двусторонних связей в сфере безопасности, вероятно, в контексте российско-белорусского Союзного государства.

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Аналитики института считают, что Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики в стране. ISW ранее оценивал, что Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков, если его аппарат безопасности ослабнет из-за участия в войне в Украине. Аналитики отметили, что в 2020 и 2021 годах Лукашенко полагался на элементы белорусских вооруженных сил как на дополнение к белорусским службам безопасности для подавления народных протестов против его правления.

"Привлечение значительной части этого аппарата безопасности в войне в Украине, вероятно, сделает Лукашенко уязвимым к новым беспорядкам и сопротивлению. Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку станет очевидно, что усилия России по обеспечению полного контроля над Беларусью увенчались успехом", – отметили аналитики.

При этом в ISW считают, что вступление Беларуси в войну в худшем случае заставит Украину временно отвлечь личный состав и технику с нынешней линии фронта. Так, заместитель начальника украинского Генштаба Алексей Громов заявил ранее, что 15 тыс. белорусских военнослужащих и до 9 тыс. российских военнослужащих, дислоцированных в Беларуси, теоретически могут принять участие в войне с Украиной. Однако, убеждены аналитики, даже если Лукашенко привлечет значительно большее количество своих войск для наступления на Украину, белорусские военные все равно будут небольшой силой, которая не сможет достичь значительного оперативного успеха.

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По оценкам ISW, российское или белорусское наступление из Беларуси не сможет перерезать украинские логистические линии на Запад.

"Белорусское вторжение не сможет сделать такого прорыва, как и не сможет серьезно угрожать Киеву. Вступление Беларуси в войну в худшем случае отвлечет украинские силы от нынешней линии фронта на востоке Украины", – говорится в отчете института.
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Топ комментарии
+10
Білорусь як держава вже давно повний сателіт РФ, тому ні про ніяку самостійність у принятті Лукашенком рішення не може бути у мови. Вони прямо чи опосередковано і так, як можуть, сприяють росіянам у війні проти нас. У спосіб наступу можливо просто не готові, однак- хто ж знає достеменно?! Шкода, що протести білорусів тоді їх влада потопила у крові. Ніяких сентиментів до білорусів, окрім як до тих, хто бореться за їх та нашу незалежність, як то до воїнів Кастуся Каліновськага та,звичайно, Жізнєвського, світла йому пам"ять...
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12.12.2022 07:12
+4
"Лідер суверенної країни".Оце було дійсно смішно.
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12.12.2022 07:07
+4
от вже ж доїбався до бабки старої
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12.12.2022 07:41
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Відпустіть Семенченко з під арешту, скільки можна його там тримати за підготовку білоруських партизан?
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12.12.2022 06:41 Ответить
нашо вам той Бєнін козьол-провокатор, який переховувався 10 років в рашкє в 90-ті від арешту за вбивство?
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12.12.2022 07:51 Ответить
Невже люди дійсно вірять, що Лукашенко - незалежна людина? Його поставили КГБ, він весь цей час ходив під КГБ, і досі він під КГБ. Не Лукашенко, щось там боїться, а сам кремль розуміє, що Білорусь буде бунтувати, якщо що.
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12.12.2022 06:55 Ответить
Немає в українській мові словосполучення "якщо що".

Пишіть "у разі чого" або "раптом щось".

Вибачте, набридло усюди бачити кацапські переклади.
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12.12.2022 07:33 Ответить
от вже ж доїбався до бабки старої
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12.12.2022 07:41 Ответить
зара срачку на тебе нашлю
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12.12.2022 07:43 Ответить
"якщо шо" - сталий розмовний вираз! ти братік Фаріонши, чи шо?
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12.12.2022 07:53 Ответить
Але стращати буде до останнього під чуйним керівництвом *****.
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12.12.2022 06:57 Ответить
Ця незрозуміла організація перебовтує те, що було у відкритому доступі.
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12.12.2022 06:58 Ответить
Бо ж часи такі, коли на кожному другому дивані сидить топовий аналітик та ще й з доступом до соцмереж. А як що без жартів, то ніхто при здоровому глузді, під час війни не викладатиме назагал оперативну інформацію, але може бути й таке, що через якісь причини в самому виданні, аналітику від ISW передруковують із запізненням.
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12.12.2022 07:41 Ответить
"Лідер суверенної країни".Оце було дійсно смішно.
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12.12.2022 07:07 Ответить
Білорусь як держава вже давно повний сателіт РФ, тому ні про ніяку самостійність у принятті Лукашенком рішення не може бути у мови. Вони прямо чи опосередковано і так, як можуть, сприяють росіянам у війні проти нас. У спосіб наступу можливо просто не готові, однак- хто ж знає достеменно?! Шкода, що протести білорусів тоді їх влада потопила у крові. Ніяких сентиментів до білорусів, окрім як до тих, хто бореться за їх та нашу незалежність, як то до воїнів Кастуся Каліновськага та,звичайно, Жізнєвського, світла йому пам"ять...
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12.12.2022 07:12 Ответить
Все ж , якісь крихітні залишки самостійності ( хоча , слово - самостійність , і дійсно , до Білорусі якось не клеїться зовсім ) там все ще є , бо Білорусь і досі пручається планам ***** , який вже більш ніж півроку намагається змусити луку - кинути свої війська проти України . .
Бацька хоч і йолоп , але все ж йому вистачає клепки розуміти - яким крахом завершиться сія авантюра . Він не сліпий , і бачить що , якщо навіть так звана - фторая армія міря так " вигрібає " від ЗСУ , то що вже говорити про армію білоруську . !!
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12.12.2022 08:17 Ответить
Щастя України у тому, що під час третього поділу Речі Посполитої, Катька обрала собі Варшаву, а не Львів, щоб успадкувати титул польських королів - " Полный титул: «Божьей милостью и волей народа король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайтский, киевский, волынский, подольский, подляшский, инфлянтский, смоленский, северский, черниговский и прочее, и прочее»" (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Тому, опинившись у складі Австро-Угорщини, Галичина змогла зберегти свою національну ідентичність. Литвини ж, незважаючи на свою боротьбу (так звані польські повстання значною мірою були литвинськими), повністю опинившись у складі Російської Імперії, за допомогою московської церкви були перетворені на білорусів, точно, як українці, що опинилися у Російській Імперії, стали малоросами, а більшовицькі голодомори довершили цю справу.
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12.12.2022 10:05 Ответить
З самого початку великого вторгнення бульбафюрер не рухав своє військо через вигаданую ним же самим "загрозу НАТО". Важко сказати - чи він сам в неї вірив, чи лише використовував цю містичну загрозу, як відмазку для *****, з цілком логічним обгрунтуванням того, що не можно оголяти напрямок зі сторони Польщі та стран Балтії. Але іронія долі в тому, що з відбувшимся перекиданням американських підрозділів в Польщу така загроза вже набула плоті й крові і бульбафюрер вже реально може показати нам звідки готується нападєніє.
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12.12.2022 07:54 Ответить
Я звичайно перепрошую, але вся та їх "армія" со кондові довбо*оби тому від них потрібно очікувати будь що.
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12.12.2022 09:03 Ответить
Так всі казали до 24 лютого. "Немає ударного угруповання", "недостатньо сил", "не спостерігаємо перекидання резервів та техніки" і т.д. Казали-казали, а вони взяли та напали. І тепер розгрібаємо це все вже дев'ятий місяць
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12.12.2022 09:20 Ответить
Этот анализ от ISW делала та 27-летняя деваха с экономическим образованием, аналитик войны в Украине,?
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12.12.2022 09:47 Ответить
В Украине воюют 5 бригад белоруссов,у Лукашеску боеспособных баранов около 12 000 , кажуть аналитики белорусского телеканала NEXTA...,а это значит..пара залпов доктора HIMARSa..и разбегутся по лесам болотам что в 1941 году в районе Белосток-Минск...в плен попало тогда 675 000 краснопузых армейцев..а генерала Павлова расстреляют что врага народа за этот Позор...😝
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12.12.2022 10:12 Ответить
Для зрадо...ов поясняю, на севере у ЗСУ ИТАК сосредоточены большие силы для прикрытия Киева, если белорусы сунутся, то будут разбиты в короткий срок вот и всё. Они это прекрасно понимают и рашисты тоже понимают, поэтому никакого смысла так рисковать у них нет.
Поскольку повторяю ИТАК большие силы ЗСУ не могут быть использованы на фронте, поскольку вынуждены прикрывать Киев с севера. Беларусь УЖЕ выполняет все задачи, которые поставил перед ней Кремль, инфраструктуры для обучения чмобиков даёт, резервы ВСУ отвлекает, нанесение ударов со своей территории позволяет, боеприпасами снабжает, технику с хранилищ отдаёт. Более ничего и не требуется. Идиотский удар на Киев который неминуемо закончится разгромом и бегством вообще смысла не имеет для них. Но вероятность небольшая есть всегда, потому и наши вынуждены её учитывать и стоять там в обороне.
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12.12.2022 11:00 Ответить
Рішення про вторгнення з території Білорусі очевидно вже прийнято. І зима для них вдалий час.
Мета - для відволікання сил ЗСУ і створення враження що з "НАТО воює " не тільки одна ерефія.
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12.12.2022 11:39 Ответить
С чем белорусы пойдут на нас войной?Почти все их вооружение отошло рашистам.Если с их территории осмелятся попереть опять на Киев то это будут, таки, россияки..
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12.12.2022 17:29 Ответить
 
 