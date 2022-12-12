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Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

армія,білорусь,рб,білоруська

Вторгнення білоруської армії в Україну надзвичайно малоймовірне.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті вважають, що тиск Кремля на Білорусь з метою підтримки російської агресії в Україні є частиною довгострокових зусиль, спрямованих на закріплення подальшого контролю над Білоруссю.

У звіті ISW наголошується, що Кремль посилив тиск на Олександра Лукашенка задля формалізації інтеграції Білорусі до Союзної держави після білоруських протестів 2020 і 2021 роках. Зокрема, Росія прагнула створити постійне військове базування в Білорусі та встановити прямий контроль над білоруськими військовими, а також регулярно намагалася використати свій вплив на білоруську безпеку та військові справи, щоб чинити тиск на Білорусь для підтримки її вторгнення в Україну.

За оцінками ISW, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся з Лукашенком 3 грудня для подальшого зміцнення двосторонніх зв'язків у сфері безпеки, ймовірно, в контексті російсько-білоруської Союзної держави.

Аналітики інституту вважають, що Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку в країні. ISW раніше оцінював, що Лукашенко не має наміру вступати у війну в Україні через можливість відновлення внутрішніх заворушень, якщо його апарат безпеки ослабне через участь у війні в Україні. Аналітики зазначили, що у 2020 і 2021 роках Лукашенко покладався на елементи білоруських збройних сил як на додаток до білоруських служб безпеки для придушення народних протестів проти його правління.

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"Залучення значної частини цього апарату безпеки у війні в Україні, ймовірно, зробить Лукашенка вразливим до нових заворушень та спротиву. Лукашенко також, ймовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки стане очевидно, що зусилля Росії щодо забезпечення повного контролю над Білоруссю увінчалися успіхом", – наголосили аналітики.

При цьому в ISW вважають, що вступ Білорусі у війну в гіршому випадку змусить Україну тимчасово відволікти особовий склад і техніку з нинішньої лінії фронту. Так, заступник начальника українського Генштабу Олексій Громов заявив раніше, що 15 тис. білоруських військовослужбовців та до 9 тис. російських військовослужбовців, дислокованих у Білорусі, теоретично можуть взяти участь у війні з Україною. Однак, переконані аналітики, навіть якщо Лукашенко залучить значно більшу кількість своїх військ для наступу на Україну, білоруські військові все одно будуть невеликою силою, яка не зможе досягти значного оперативного успіху.

За оцінками ISW, російський або білоруський наступ з Білорусі не зможе перерізати українські логістичні лінії на Захід.

"Білоруське вторгнення не зможе зробити такого прориву, як і не зможе серйозно загрожувати Києву. Вступ Білорусі у війну в гіршому випадку відволіче українські сили від нинішньої лінії фронту на сході України", – йдеться у звіті інституту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі почали збирати кошти на амуніцію російським військовим, - Центр національного спротиву

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Білорусь як держава вже давно повний сателіт РФ, тому ні про ніяку самостійність у принятті Лукашенком рішення не може бути у мови. Вони прямо чи опосередковано і так, як можуть, сприяють росіянам у війні проти нас. У спосіб наступу можливо просто не готові, однак- хто ж знає достеменно?! Шкода, що протести білорусів тоді їх влада потопила у крові. Ніяких сентиментів до білорусів, окрім як до тих, хто бореться за їх та нашу незалежність, як то до воїнів Кастуся Каліновськага та,звичайно, Жізнєвського, світла йому пам"ять...
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12.12.2022 07:12
+4
"Лідер суверенної країни".Оце було дійсно смішно.
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12.12.2022 07:07
+4
от вже ж доїбався до бабки старої
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12.12.2022 07:41
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Відпустіть Семенченко з під арешту, скільки можна його там тримати за підготовку білоруських партизан?
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12.12.2022 06:41 Відповісти
нашо вам той Бєнін козьол-провокатор, який переховувався 10 років в рашкє в 90-ті від арешту за вбивство?
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12.12.2022 07:51 Відповісти
Невже люди дійсно вірять, що Лукашенко - незалежна людина? Його поставили КГБ, він весь цей час ходив під КГБ, і досі він під КГБ. Не Лукашенко, щось там боїться, а сам кремль розуміє, що Білорусь буде бунтувати, якщо що.
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12.12.2022 06:55 Відповісти
Немає в українській мові словосполучення "якщо що".

Пишіть "у разі чого" або "раптом щось".

Вибачте, набридло усюди бачити кацапські переклади.
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12.12.2022 07:33 Відповісти
от вже ж доїбався до бабки старої
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12.12.2022 07:41 Відповісти
зара срачку на тебе нашлю
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12.12.2022 07:43 Відповісти
"якщо шо" - сталий розмовний вираз! ти братік Фаріонши, чи шо?
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12.12.2022 07:53 Відповісти
Але стращати буде до останнього під чуйним керівництвом *****.
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12.12.2022 06:57 Відповісти
Ця незрозуміла організація перебовтує те, що було у відкритому доступі.
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12.12.2022 06:58 Відповісти
Бо ж часи такі, коли на кожному другому дивані сидить топовий аналітик та ще й з доступом до соцмереж. А як що без жартів, то ніхто при здоровому глузді, під час війни не викладатиме назагал оперативну інформацію, але може бути й таке, що через якісь причини в самому виданні, аналітику від ISW передруковують із запізненням.
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12.12.2022 07:41 Відповісти
"Лідер суверенної країни".Оце було дійсно смішно.
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12.12.2022 07:07 Відповісти
Білорусь як держава вже давно повний сателіт РФ, тому ні про ніяку самостійність у принятті Лукашенком рішення не може бути у мови. Вони прямо чи опосередковано і так, як можуть, сприяють росіянам у війні проти нас. У спосіб наступу можливо просто не готові, однак- хто ж знає достеменно?! Шкода, що протести білорусів тоді їх влада потопила у крові. Ніяких сентиментів до білорусів, окрім як до тих, хто бореться за їх та нашу незалежність, як то до воїнів Кастуся Каліновськага та,звичайно, Жізнєвського, світла йому пам"ять...
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12.12.2022 07:12 Відповісти
Все ж , якісь крихітні залишки самостійності ( хоча , слово - самостійність , і дійсно , до Білорусі якось не клеїться зовсім ) там все ще є , бо Білорусь і досі пручається планам ***** , який вже більш ніж півроку намагається змусити луку - кинути свої війська проти України . .
Бацька хоч і йолоп , але все ж йому вистачає клепки розуміти - яким крахом завершиться сія авантюра . Він не сліпий , і бачить що , якщо навіть так звана - фторая армія міря так " вигрібає " від ЗСУ , то що вже говорити про армію білоруську . !!
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12.12.2022 08:17 Відповісти
Щастя України у тому, що під час третього поділу Речі Посполитої, Катька обрала собі Варшаву, а не Львів, щоб успадкувати титул польських королів - " Полный титул: «Божьей милостью и волей народа король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайтский, киевский, волынский, подольский, подляшский, инфлянтский, смоленский, северский, черниговский и прочее, и прочее»" (С) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Тому, опинившись у складі Австро-Угорщини, Галичина змогла зберегти свою національну ідентичність. Литвини ж, незважаючи на свою боротьбу (так звані польські повстання значною мірою були литвинськими), повністю опинившись у складі Російської Імперії, за допомогою московської церкви були перетворені на білорусів, точно, як українці, що опинилися у Російській Імперії, стали малоросами, а більшовицькі голодомори довершили цю справу.
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12.12.2022 10:05 Відповісти
З самого початку великого вторгнення бульбафюрер не рухав своє військо через вигаданую ним же самим "загрозу НАТО". Важко сказати - чи він сам в неї вірив, чи лише використовував цю містичну загрозу, як відмазку для *****, з цілком логічним обгрунтуванням того, що не можно оголяти напрямок зі сторони Польщі та стран Балтії. Але іронія долі в тому, що з відбувшимся перекиданням американських підрозділів в Польщу така загроза вже набула плоті й крові і бульбафюрер вже реально може показати нам звідки готується нападєніє.
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12.12.2022 07:54 Відповісти
Я звичайно перепрошую, але вся та їх "армія" со кондові довбо*оби тому від них потрібно очікувати будь що.
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12.12.2022 09:03 Відповісти
Так всі казали до 24 лютого. "Немає ударного угруповання", "недостатньо сил", "не спостерігаємо перекидання резервів та техніки" і т.д. Казали-казали, а вони взяли та напали. І тепер розгрібаємо це все вже дев'ятий місяць
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12.12.2022 09:20 Відповісти
Этот анализ от ISW делала та 27-летняя деваха с экономическим образованием, аналитик войны в Украине,?
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12.12.2022 09:47 Відповісти
В Украине воюют 5 бригад белоруссов,у Лукашеску боеспособных баранов около 12 000 , кажуть аналитики белорусского телеканала NEXTA...,а это значит..пара залпов доктора HIMARSa..и разбегутся по лесам болотам что в 1941 году в районе Белосток-Минск...в плен попало тогда 675 000 краснопузых армейцев..а генерала Павлова расстреляют что врага народа за этот Позор...😝
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12.12.2022 10:12 Відповісти
Для зрадо...ов поясняю, на севере у ЗСУ ИТАК сосредоточены большие силы для прикрытия Киева, если белорусы сунутся, то будут разбиты в короткий срок вот и всё. Они это прекрасно понимают и рашисты тоже понимают, поэтому никакого смысла так рисковать у них нет.
Поскольку повторяю ИТАК большие силы ЗСУ не могут быть использованы на фронте, поскольку вынуждены прикрывать Киев с севера. Беларусь УЖЕ выполняет все задачи, которые поставил перед ней Кремль, инфраструктуры для обучения чмобиков даёт, резервы ВСУ отвлекает, нанесение ударов со своей территории позволяет, боеприпасами снабжает, технику с хранилищ отдаёт. Более ничего и не требуется. Идиотский удар на Киев который неминуемо закончится разгромом и бегством вообще смысла не имеет для них. Но вероятность небольшая есть всегда, потому и наши вынуждены её учитывать и стоять там в обороне.
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12.12.2022 11:00 Відповісти
Рішення про вторгнення з території Білорусі очевидно вже прийнято. І зима для них вдалий час.
Мета - для відволікання сил ЗСУ і створення враження що з "НАТО воює " не тільки одна ерефія.
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12.12.2022 11:39 Відповісти
С чем белорусы пойдут на нас войной?Почти все их вооружение отошло рашистам.Если с их территории осмелятся попереть опять на Киев то это будут, таки, россияки..
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12.12.2022 17:29 Відповісти
 
 