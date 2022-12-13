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Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міноборонирф

Главное управление боевой подготовки ВС РФ издало методику "Особенности ведения боевых действий в городе (населенном пункте) и лесозащитной полосе в составе штурмового отряда (роты, взвода)".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В материале рассказывается о задачах для штурмовой роты, об организации наступления в населенном пункте и лесополосе.

"Методические рекомендации предназначены для командиров подразделений, предназначенных для проведения штурмовых действий, а также для изучения преподавательским составом, слушателями и курсантами военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

Також дивіться: Путін закликав росіян не вірити звітам Міноборони Росії. ВIДЕО

Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 01
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 02
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 03
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 04
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 05
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 06
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 07
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 08
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 09
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 10
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 11
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 12
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 13
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 14
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 15
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 16
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 17
Минобороны России издало методичку по штурмовым действиям по опыту войны против Украины 18

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
"Нихрена они не научатся" --- это кто сказал? Люди военные,которые непосредственно имеют дело с врагом,сами говорят что учаться. После того как были с помощью хаймарсов уничтожены много их складов боеприпасов к примеру, они их минимум за 150км от линии фронта теперь ставят. И это только один момент. Считать врага тупым и ни на что не годным,это билет в один конец, можна сразу выбрасывать белый флаг,это то та же самя ошибка которую совершили кацапы когда напали на Украину,и тотально ее не дооценили.Поэтому,если хочешь победить, как бы ты не ненавидел своего врага у него всегда есть и будут сильные и слабые стороны,и если эти стороны знать и учитывать и свои в том же числе,то как говорил Сунь-Цзы "Знай врага и знай себя: тогда в тысяче битв не потерпишь поражения." А если сидеть и говорить что кацапы тупые,ничего не учаться то лучше и не начинать воевать даже с таким подходом.
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12.12.2022 10:25
+34
Гарно хлопці попрацювали - роздобули цінний документ За подібними речами у ІІ Світову розвідники і полювали А також за артилерійськими таблицями стрільб (дід розказував - він у ДРГ воював) А потім ці документи перекладали і робили методички для наших солдат - як правильно протистоять подібним речам та як використовувать зброю Нам легше - і перекладать не треба і зброя нам знайома
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12.12.2022 10:10
+28
орки хоть и орки,но они тоже учаться, нам тоже нужно менять свою тактику время от времени,чтобы это гнилье не понимало каким именно образом у нас будут действовать
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12.12.2022 10:03
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Правила форума Совет форумчан
Для кацапів методичка одна-лягти та здохнути. Щоб потім не впасти з висоти власного зросту та не забитися.
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12.12.2022 09:57 Ответить
по опыту войны против Украины, Я вважаю в них тільки опит, привезли, кинули на смерть, чорний пакєт, і свято родичів при отриманні лади каліни і усе кінець методічки.
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12.12.2022 11:36 Ответить
орки хоть и орки,но они тоже учаться, нам тоже нужно менять свою тактику время от времени,чтобы это гнилье не понимало каким именно образом у нас будут действовать
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12.12.2022 10:03 Ответить
Нихрена они не научатся. Потому что кацапы. Да и те кто мог теоретически чему-то научиться уже с черьвями общаются.
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12.12.2022 10:15 Ответить
"Нихрена они не научатся" --- это кто сказал? Люди военные,которые непосредственно имеют дело с врагом,сами говорят что учаться. После того как были с помощью хаймарсов уничтожены много их складов боеприпасов к примеру, они их минимум за 150км от линии фронта теперь ставят. И это только один момент. Считать врага тупым и ни на что не годным,это билет в один конец, можна сразу выбрасывать белый флаг,это то та же самя ошибка которую совершили кацапы когда напали на Украину,и тотально ее не дооценили.Поэтому,если хочешь победить, как бы ты не ненавидел своего врага у него всегда есть и будут сильные и слабые стороны,и если эти стороны знать и учитывать и свои в том же числе,то как говорил Сунь-Цзы "Знай врага и знай себя: тогда в тысяче битв не потерпишь поражения." А если сидеть и говорить что кацапы тупые,ничего не учаться то лучше и не начинать воевать даже с таким подходом.
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12.12.2022 10:25 Ответить
Он малолетний. Всегда лозунгами на Цензоре строчит.
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12.12.2022 13:48 Ответить
Альтер Чмо, ты уже примелькался со своими кацапскими нарративами
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13.12.2022 02:48 Ответить
Придурок! Твоя главная задача, меньше сосать коноплю. Тогда и голова будет работать. А так, шоб конопля и клавиатура-тебе противопоказано.
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13.12.2022 10:36 Ответить
а ще "не повертайся до ворога спиною, поки не побачиш його крові(колір кішок)". Це мабуть про "мирні переговори" з кацапами.
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12.12.2022 16:34 Ответить
А ну разверни свою мысль - кто там кого и чему учит, если средний срок пребывания на фронте у кацапов до могилизации составляет 7 дней, а недостаток офицеров 70%
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13.12.2022 02:50 Ответить
Ага, а еще у пуйла шошнадцатый инсульт а из Америки плыветподаренный нам авианосец. А кацапам жрать нечего и у них кончаются лады гранты и т.п
В общем непонятно только одно - когда будем в Москве
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13.12.2022 08:31 Ответить
Idi v dupu,pridurok.
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12.12.2022 12:18 Ответить
Не учатся, а приспосабливаются. Дописали в совковые методички использование бпла и ромбики на картах, как в батле дорисовали.
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12.12.2022 13:41 Ответить
Гарно хлопці попрацювали - роздобули цінний документ За подібними речами у ІІ Світову розвідники і полювали А також за артилерійськими таблицями стрільб (дід розказував - він у ДРГ воював) А потім ці документи перекладали і робили методички для наших солдат - як правильно протистоять подібним речам та як використовувать зброю Нам легше - і перекладать не треба і зброя нам знайома
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12.12.2022 10:10 Ответить
200-й кацап її при собі тримав, щоб, не дай боже, нічого не забути.
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12.12.2022 10:32 Ответить
то херня 1963р з додаванням тексту про дрони ітд
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12.12.2022 12:04 Ответить
Чесно кажучи - я не знаю Я в авіації служив, тому ми "бойовий устав Сухопутних військ" не вчили
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12.12.2022 18:19 Ответить
Методичку варто вивчити і, якщо хочеш виконати завдання, забути Я в 60-ті отримав непогану спецпідготовку і невеликий бойовий досвід(нам би тоді дрони...)
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12.12.2022 21:55 Ответить
Методичку эту солдат никогда и не увидит. Или сержант. Она для курсантов военных училищ и начальников штабов, которые потом будут проводить занятия по боевой подготовке с офицерами и им рассказывать где держать личный запас бухла при наступлении и отступлении.
Самое интересное в этой методичке - штатное расписание и насыщенность пехоты тяжелым вооружением. А у них неопределенность и вода - то могут придаваться, то по распоряжению верховного командира. Похоже, что те же БТГ, только уровнем пониже - Д-30 придаются штурмовой роте которая численностью как два советских взвода. Значит неизбежна жопа с логистикой - то ли снаряды к Д-30 везти на единственном ротном ишаке, то ли гранаты для АГС, то ли вывозить в тыл полевую жену комроты со стиральной машиной.
В общем фигня все это - полканы из Москвы с научными званиями отрабатывают свою столичную службу.
В принципе до передовой эта наука из методички дойдет в самом извращенном виде и закончится головной болью для ротного. Получается что теперь основная единица, отделение, состоит из трех человек. И нужно назначать командира отделения, иначе бардак и поножовщина в бою и при дележе добытого. А где их взять и из кого. Похоже скоро буде новая должность - старший мобилизованный.
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13.12.2022 09:13 Ответить
Згоден Римляни колись сказали: "Попереджений - озброєний!"
Чого мені часто вдаються тут "пророцтва"? Тому що мені відома "механіка" армії і "пружини", що її рухають Так і тут! НЕ важливо чи навчаться російські командири відділень діять згідно тих методичок Головне, що ми будемо знать ЯК у штабі кацапів будуть плануваться ці дії А це і зосередження особового складу, і його комплектація, і рівень забезпечення важким озброєнням, і рівень забезпеченості б/к І сам алгоритм бойових дій І з врахуванням цих факторів можна організовувать ефективну протидію!
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13.12.2022 14:51 Ответить
Таке враження, що писалось, малювалось і друкувалось в 20 сторіччі.
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12.12.2022 10:11 Ответить
є одна відмінність, в 20-му сторіччі у Введенні було б пару сторінок присвячено здобуткам останнього з"їзду партії.
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12.12.2022 16:36 Ответить
Як воювали за шаблонами, так і продовжують це робити. Як аналог шаблонного мислення - автомобіль "Жигулі", який без змін випускали 30 років. Кацапських офіцерів не вчать мислити і діяти творчо, імпровізувати відповідно до ситуації. Їх вчать діяти за шаблонами. Хай так і буде. 😊
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12.12.2022 10:16 Ответить
Справа не в шаблонах, а в тому, наскільки нижня ланка командирів самостійна в прийнятті рішень. Про це вже пишуть й самі кацапи вказуючи на це, як на переважаючий фактор в організації командування підрозділами ЗСУ. Вони це цілком усвідомлюють, але навряд змінять, бо їхня планова еконо... звісно, що все в них впирається в їхню багатовікову ієрархічну систему, де кожний підлеглий зобов'язаний давати результат за будь-яких умов і саме тому рядові ваньки там є витратним матеріалом, бо для сержанта невиконання наказа вищестоячого командира - злочин та зрада Родіни. І так для кожного командира аж до самого головного воєводи. Змінять вони такий порядок, коли медаль від царя головніша за життя рядового ваньки, та й коли цар вимагає результату будь за що? Напевне, що ні.
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12.12.2022 11:06 Ответить
Так власне я ж про те саме.
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12.12.2022 11:15 Ответить
Не будет при Путине самостоятельности у командиров - всех уровней!
Самостоятельный командир роты - головная боль комбата, который зависит своей задницей от комбрига и так далее до почти самого верха. Самостоятельность обязывает к личной ответственности. А ее никто не захочет на себя брать. А Путин не захочет давать начальнику Генштаба из соображений личной безопасности. А при зависимом начальнике Генштаба независимым может быть только старший солдат и то при нахождении в самоволке...
Нам повезло, что Зеленский ничего не может поделать с независимостью Залужного. Иначе была бы "русская вертикаль", которая кстати была еще при Порошенке.
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13.12.2022 15:40 Ответить
ну чого ви вже так про кацапів, якщо щось дає їм можливість зробити "все как ми любим", вони досить успішно можуть вчитися.
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12.12.2022 16:37 Ответить
дєло за малим - навчити орків читати
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12.12.2022 10:25 Ответить
Знову цитуючи стародавнього китайського полководця Сунь Цзи: «Той, хто знає себе, знає свого ворога і знає місцевість, ніколи не програє в 100 битвах».
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12.12.2022 10:45 Ответить
Нє паможєт.
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12.12.2022 11:10 Ответить
интересно что это будет читать??? изучать? объяснять? применять?
ото полуграмотное хитросделанное "маятваянепонимает" справшивающее код к мультиварке? и марадерящее унитазы, старое белье, собачьи будки и ...Енота???
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12.12.2022 11:11 Ответить
Мавзолейные оленеводы хотят победить Генерала Залужного..у которого 4 Высших образования. В том числе Британская военная академия НАТО,также Залужному Королева Елизавета вручила именной Кинжал Британского Королевства за отличную учебу...
Это что Золотая медаль по окончании десятилетки в дохлом Совке...😝
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12.12.2022 11:14 Ответить
Мерзенні потвори : "...проделывать проходы в жилых домах".
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12.12.2022 11:19 Ответить
а уничтожить "пару кварталов"?
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13.12.2022 05:14 Ответить
Це шо за саміздат??? Виглядає як якась саморобна версія, зроблена школярем. Достатньо лише поглянути на малюнки...
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12.12.2022 11:20 Ответить
Можливо ти не служив у радянській армії, а я служив, і це ПОВНІСЮ відповідає її безглуздю, та тупості, коли щітку та ганчірку для прибирання пилу та протирання радіостанції Р-120 називали "щётка выметалка" та "тряпка вытиралка", що каже про те, що роССійська армія кращою не стала!
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12.12.2022 11:43 Ответить
А ще "тряпкодєржатєль деревяний". Ну ясно. Час де, а все залишається без змін. І це країна, яка отримує від експорту нафти та газу сотні мільярдів доларів щоденно.
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12.12.2022 11:47 Ответить
"сотні мільярдів доларів щоденно"
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13.12.2022 02:53 Ответить
малюнки прям нащі карекатури на них
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12.12.2022 11:52 Ответить
дауны с гитлеровскими петлицами
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12.12.2022 11:23 Ответить
У моего Бати была целая библиотека офицера дохлого Сссра,чего там только не было,по тактике,стратегии и прочему военному Дебилизма страны дохлых Советов начиная с 1955 года... издательство Воениздат... макулатура для идиотов...🤣
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12.12.2022 11:25 Ответить
Виходячи з першої частини бачу набір слів характерний для будь якого документу ще радянських часів типу "словоблудія", коли "шаблоном" називають його відсутність у супротивника. По частинах з рекомендаціями прописують саме шаблони. Так по діям у місті пропонується просто руйнувати дома спочатку на перших рубежах при вході у місто, потім кожен дім ззовні, з глухої стіни, а потім всередині переходячи з одного під'їзду до іншого, що вимагає дуже велику кількість *********** та вибухівки та гарантує майже на 100% знищення будь кого з мирних мешканців за яких навіть нічого не кажуть та не надають рекомендацій. А у лісополосах взагалі просто пропонують тактику спаленої землі. І чому ж скажіть будь ласка вони "навчились"?! НІЧОМУ! До того ж кожен раз описують ситуації яких в бою не існує, т.я. не існує ділянок для бою які відокремлені від зовнішнього простору звідки можливий напад. Єдине, що вже не треба входити кудись колоннами, як на початку повномасштабного вторгнення, але цей і так було зрозуміло, що безглуздо од початку!
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12.12.2022 11:37 Ответить
клроче це все масони щоб рашка не перемогла
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12.12.2022 12:00 Ответить
Тактика штурмовых групп разработана еще в Первую Мировую, а затем отшлифована во Вторую... С тех пор глобально мало, что изменилось, главным образом улучшение в плане применения беспилотников. Но речь не об этом, а о том, что исполнять все эти манёвры и перестроения может только очень хорошо обученная, опытная, мотивированная, отборная пехота. Никакие чмобики и зеканы ничего подобного не исполнят. Ну, а наши ребята обучаются в Британии и прочей Германии как раз хорошо.
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12.12.2022 11:38 Ответить
Стосовно "прочей Германии" ти круто завернув, прям як Соловїьов, або Ванька з Мухосранська. Може все ж таки навчання проходить за стандартами НАТО, і при цьому байдуже в якій з країн, членів альянсу, воно проходить?!
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12.12.2022 11:48 Ответить
Не байдуже. Если бы ты пожил в Германии, то понял был бы
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13.12.2022 02:56 Ответить
Вообще-то в НАТО вся тактика сводиться в контр-террористическим действиям в условиях тотальной авиационной подержки - добиваем то, что еще шевелиться после авиации...
Они сами сейчас поняли, что им всем нужно срочно переучиваться - как выжить под огнем "Солнцепека", если руководства стран противников договоряться в целях мира во всем мире не использовать авиацию и ядерное оружие.
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13.12.2022 09:49 Ответить
Коли я був на військовій кафедрі, то мотострілкам та танкістам видавали схожі видання: як підсилена рота має тримати оборону малого населенного пункта. І все там розписали: де броня стоїть, де кулеметників ставити, де гранатометників, де снайперів - все буде надійно та розумно.
Але наш препод казав: це все працює, якщо противник не має мінометів. А якщо цю роту будуть штурмувати з під минометів, то все піде по пи...ді. Миномети будут вичавивати піхоту з окопів в центр селища, а там вже піде знищення, бо підійдуть до броні впритул, а вона маневрувати буде не взмозі.
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12.12.2022 11:42 Ответить
Как сказал бы незабвенный Микола Яныч: пифиг.
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12.12.2022 11:42 Ответить
таж сама методичка як у 1963р тільки додали текст про байрактар фурія ітд
обкладинка точно 60-х а ще байки про будинки це для легалезації руйнування міст та геноцид людей бо тіпа інфарматарьі
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12.12.2022 11:48 Ответить
Я так розумію, що ця "методичка" є просто засобом заробити кошти при цьому нічого не роблячи, для "галочки". Хай так буде і побільше, аби на дійсно військові потреби рашистам залишилось менше!
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12.12.2022 11:51 Ответить
короче банальщина тяжко читаєма + словоблуддя типу умова за умови умов і смак зі смаком смаку,єдине шо це те що нізя кодлом довго тусоватись у ворожих окопах
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12.12.2022 11:56 Ответить
Сторiнка про пакування у мiшки хороших кацапiв щось дуже швидко закiнчилась...Не зрозумiло з якоi стони iхперди рекомендують надiвать пакети на жмура,чим закривати(скоч,шнурки), куди нести...Тема 200-х кацапiв зовсiм не розкрита..
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12.12.2022 12:41 Ответить
У них отделения по-новому состоят из трех солдат. Вот и головная боль - где взять командиров отделений.
И похоже все это написано под влиянием аннальной боли после боев в Мариуполе, Северодонецке и Бахмуте. Об оперативном просторе и охватывающих фланговых ударах уже нет ни слова.
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13.12.2022 09:21 Ответить
Не, в 1966 нас учили двигаться к окопам противника перебежками по свисту не дольше 3-х секунд и, главное, молча! Никаких "ура" до того, как ты не бросишь гранату в окоп противника и только потом "ура". Как объяснял препод не кричать "ура" для того, шоб не разбудить противника, который, может быть, спит. А ты себя криком выдашь.
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13.12.2022 09:25 Ответить
.

орда пилять. ба-альшие ученые и стратеги. ))

рюзьге мир ёпта.




.
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12.12.2022 12:18 Ответить
Це стьоб якийсь? Особливо малюнок №3
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12.12.2022 12:42 Ответить
Прочитал все от корки до корки. Излагаю суть.
Разведываем бпла, ровняем все артой, заходим штурмовой группой. Повторять так до тех пор, пока не захватят цель. Про сохранения жизни гражданских вообще ноль, инфраструктуру рекомендуют взрывать артой, танками и взрывчаткой.
И ещё, рекомендации написаны так, что авиация врага не учитывается в принципе. ПВО это зушки и пзрка.
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12.12.2022 13:38 Ответить
артподдержка там упомянута одна д-30 на штурмовой взвод, если я правильно понял. насколько я знаю, чтобы попасть из д-30 в цель, нужно по ней примерно из десяти штук выстрелить, тогда будет высокий шанс, что у одной из них ствол поведёт в нужном направлении.
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12.12.2022 14:09 Ответить
это походу рекомендации для вагнера и вдв петухов.
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12.12.2022 14:11 Ответить
одним словом те, що вони робили в минулому і роблять прямо зараз. нічого нового....
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13.12.2022 07:04 Ответить
Гражданских в зоне боевых действий не должно быть - они должны уехать или умереть от артподготовки. Впереди только враг! И главное правило городского боя:"Заходим в комнату вдвоем - я и моя Граната. Граната первой!" Какие нафиг гражданские, когда пехотинец живет, пока гранаты не кончаться...
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13.12.2022 09:41 Ответить
Вот поэтому кацапня и проигрывает войну. ВСУ действуют гораздо более гибко и профессионально. ВСУ не понадобилось уничтожать инфраструктуру и убивать гражданских, чтобы освободить Лиман, Херсон и тд.
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14.12.2022 13:47 Ответить
Это ПВО штурмовых подразделений. С-300 и Панцыри у них за спиной в пяти-десяти километрах.
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13.12.2022 09:44 Ответить
Мне нравится пункт про охоту на низколетящие дроны и орентирование на местности, охотничьи ружья и патроны с дробью или картечью, мы такого не выдаем, потому загляните себе в жо, может там завалялось и ружьишко и патроны к нему, что касается ориентирования, тут вообще оргазм, использовать ТРОФЕЙНЫЕ планшеты(смартфоны), то есть опять же, мы планшетов не выдаём, потому "добудь в бою"или отожми у местных, более того, ну отжал орк телефон, а связи в районе БД нету, орк должен пойти к ЗСУ и поклянчить у них шару на подключение к нашему старлинку? или надо мотнуть за сто км, где есть орочий интернет и качнуть офлайн карты? Орки, такие орки.....
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12.12.2022 13:48 Ответить
дробом по БПЛА і квадрика при ефективній дальності гладкоствола 35-50 метрів
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12.12.2022 14:31 Ответить
После "Рис. 1" я уже под столом был. На "Рис. 3" боль в животе от смеха.
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12.12.2022 13:50 Ответить
напиши еще про "в кремльбле не дураки сидят"
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13.12.2022 03:00 Ответить
У настоящего дурака все вокруг него дурнее его!
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13.12.2022 09:37 Ответить
Впервые такую методичку разработали в марте 1945года
для в\с штурмовавших Бреслау, а потом для войск шурмовавших
Будапешт и Берлин. Отдельно ещё была " Тактика б\действий
танков в городских условиях." Но бои в городе --это гроб для
танков. Любой ком.танковой роты это скажет. А расчёт боевой
группы -- танк, сверху пулемётчик, два автоматчика, один гранатомётчик.
Сзади в 50-70 метров два сапёра и ящик тротила , для подрыва ежей.
Таких групп на больших улицах- две. Одна по правой стороне,
другая по левой в трёх метрах от зданий-против коктелий.
А в тылу ИСУ-152 для уничтожения бетонных заграждений.
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12.12.2022 16:42 Ответить
бляха эти рисунки напоминают мне мои школьные рисунки в черновике, которые я рисовал еще в до-интернетовую эру лет в тринадцать. Это точно не стёб?
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12.12.2022 17:51 Ответить
Шерлок Холмс таких пляшущих человечков щелкал як гарбузці
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12.12.2022 19:58 Ответить
Методичка повинна бути проста: шмат білої тканини кріпиш до палки та починаєш неквапливо виходити з шанцю зі зброєю за спиною та піднятими догори руками. При цьому старанно молишся, щоби українські вояки таки вирішили взяти у полон московитських орків. Бо можуть же вирішити й не брАти...
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12.12.2022 18:08 Ответить
Для орієнтації на місцевості використовувати трофейні планшети. Тобто власних немає. Друга армія. Ну і мисливські дробовики проти квадрокоптерів носити із собою.
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12.12.2022 18:56 Ответить
надо знать шо знают
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12.12.2022 20:13 Ответить
Интересно, сколько кацапов эту методичку успеет прочитать.
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12.12.2022 21:31 Ответить
Я а ЗСУ. Диванним експертам, які попадають із Д-30 з десятого разу раджу не писати нісенітниці. Якби у нас була хоч яка небудь артпідтримка, то й ми б витісняли противника, ок ж навпаки. Наші малолітні командири зверхньо ставляться як до ворога, так і до своїх солдат, тому маємо невиправдано великі втрати. Методика справжня, нам читати такі документи потрібно. Дякую Бутусову
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12.12.2022 22:02 Ответить
Вася, просто сіді на бутилкє мовчки
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13.12.2022 03:01 Ответить
а попередня методичка вже фсьо?? а як же "досвід" штурмових дій в Чечні, Сирії, Афгані??? Чи в тих країнах якісь інші міста і лісомуги, ніж в Україні?
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13.12.2022 07:01 Ответить
У них одна испытанная и действенная методика, которую еще Жуков использовал - непрерывные атаки пехотным мясом и артиллерийским ливнем. Высокопрофессиональная украинская пехота истощается и постепенно заканчивается, заваленная волнами мяса из новобранцев. Которых везут и везут. А в это время обучаются и создаются ударные подразделения, которые вступят в бой когда у нас окопы почти опустеют - в войне на истощение фортуна на стороне больших батальонов.
Немцы проиграли, когда им пришлось играть по этим правилам...
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13.12.2022 09:35 Ответить
Мы все это использовали еще в 14 году. Эти тугодумы только спустя 9 лет родили методичку для своих баранов )))))
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13.12.2022 17:29 Ответить
 
 