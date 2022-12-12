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Новости За рубежом Санкции против России
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Новые санкции Евросоюза ударят по кремлевским пропагандистам и артистам, - EUobserver

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс

В новом, девятом пакете санкций Европейского Союза предусмотрены ограничения против работников российских пропагандистских СМИ и артистов, приближенных к Кремлю..

Об этом в понедельник написало издание EUobserver, ознакомившееся с проектом санкций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Среди 144 физических лиц в санкционном списке упомянуты российские телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, политолог и ведущий Сергей Михеев.

Также ограничения будут введены против пяти руководителей российских телевизионных компаний "Рен ТВ" и "ТВ-Новости" (юридическое лицо, за которым скрывается канал российского иновещания RT).

Будут заморожены активы в Европейском Союзе государственных медиахолдингов ВГТРК и "Национальная медиа-группа", "ТВ-Новости", а также Фонда стратегической культуры, который, по мнению ЕС, используется российской Службой внешней разведки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поддержали допуск спортсменов из России к Олимпиаде-2024

Кроме того, три российских канала – "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1" и "РЕН ТВ" – будут лишены лицензий на вещание в странах ЕС из-за "серьезного искажения и манипулирования фактами" с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС. .

Еще, по данным EUobserver, санкции коснутся четырех членов семьи Ковальчуков, которые владеют компаниями в сфере СМИ и социальных сетей и которые являются близкими друзьями российского президента Владимира Путина.

Одна из них, Татьяна Ковальчук, является "третьей самой богатой женщиной России с состоянием в 600 миллионов долларов" и совладелицей горнолыжного курорта "Игора" под Санкт-Петербургом в России, "где дочь Путина праздновала свою свадьбу", говорится в документах ЕС.

EUobserver также подтверждает, что в санкционных списках присутствуют две дочери и двоюродный брат главаря Чечни Рамзана Кадырова, а также министры российского правительства, депутаты, сенаторы, региональные губернаторы, военные и чиновники.

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7 декабря в среду Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам. Позже стало известно, что Венгрия выступила против запланированного нового пакета антироссийских санкций.
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Топ комментарии
+8
А вот это уже серьезно! Промывание или, если точнее, засерание мозгов - ещё более страшное оружие, чем любое другое! Удалив из Европы эту информационную инфекцию, европейцы сделали огромный шаг навстречу Украине! Ну и к развалу расеи соответственно!)
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12.12.2022 17:53
+4
да это пук в лужу а не санкции
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12.12.2022 18:21
+3
Це вже "пекельні санкції" чи ще ні?
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12.12.2022 18:04
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Правила форума Совет форумчан
Урааа!!!только Проснулись???!!!
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12.12.2022 17:44 Ответить
Так санкції проти пропагандонів та артистів все змінять
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12.12.2022 22:37 Ответить
но минуют спортсменов...
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12.12.2022 17:44 Ответить
Все ограничения в силе

То что там на 2024 задумали еще неизвестно что к тому времени будет
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12.12.2022 17:48 Ответить
ну и отлично
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12.12.2022 17:52 Ответить
это планируется в -надцатом пакете санкций
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12.12.2022 18:20 Ответить
"хороших" акторів, хотілося б, побільше... і родичів(наближенних)!
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12.12.2022 17:52 Ответить
А вот это уже серьезно! Промывание или, если точнее, засерание мозгов - ещё более страшное оружие, чем любое другое! Удалив из Европы эту информационную инфекцию, европейцы сделали огромный шаг навстречу Украине! Ну и к развалу расеи соответственно!)
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12.12.2022 17:53 Ответить
Этот россиянский "фонд стратегической культуры" подразумевает наличие фонда тактической культуры, а также фонда воздушно-космической культуры и фонда культуры морского базирования. Короче, всю кацапокультуру - ффтопку. Ибо это у них - оружие.
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12.12.2022 17:59 Ответить
Це вже "пекельні санкції" чи ще ні?
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12.12.2022 18:04 Ответить
та то не санкции...кацапоартисты и так с удовольствием пользуются солидолом чы мылом хозяйственным...
кароче санкциями жыдоугрофиннобурятию наказать сложно.
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12.12.2022 18:09 Ответить
да это пук в лужу а не санкции
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12.12.2022 18:21 Ответить
Девятом? Это должно было быть в первом!
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12.12.2022 18:32 Ответить
хорошо бы и у нас в Израиле запретить вешание рашистских каналов,но у правительства очко жум жим.
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12.12.2022 18:46 Ответить
Аби не мовчки...
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12.12.2022 21:31 Ответить
куєк попала під роздачу?
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12.12.2022 22:35 Ответить
Таки пучков-гоблин добился мирового признания !
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13.12.2022 18:03 Ответить
 
 