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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Нові санкції Євросоюзу вдарять по кремлівських пропагандистах і артистах, - EUobserver

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

У новому, дев’ятому пакеті санкцій Європейського Союзу передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських ЗМІ та артистів, наближених до Кремля.

Про це в понеділок написало видання EUobserver, що ознайомилося із проєктом санкцій, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Серед 144 фізичних осіб у санкційному списку згадані російські телеведучі Борис Корчевніков та Марина Кім, співак Григорій Лепс, блогер Дмитрій Пучков, режисер Нікіта Міхалков і політолог та ведучий Сергєй Міхєєв.

Також обмеження будуть запроваджені проти п’ятьох керівників російських телевізійних компаній "Рен ТВ" і "ТВ-Новости" (юридична особа, за якою приховується канал російського іномовлення RT).

Будуть заморожені активи в Європейському Союзі державних медіахолдингів ВГТРК і "Національна медіагрупа", "ТВ-Новости", а також Фонду стратегічної культури, який, на думку ЄС, використовується російською Службою зовнішньої розвідки.

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Крім того, три російські канали – "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1" і "РЕН ТВ" – будуть позбавлені ліцензій на мовлення в країнах ЄС через "серйозне викривлення та маніпулювання фактами" з метою виправдання війни проти України та дестабілізації країн ЄС.

Ще, за даними EUobserver, санкції стосуватимуться чотирьох членів сім'ї Ковальчуків, які володіють компаніями у сфері ЗМІ та соціальних мереж і які є близькими друзями російського президента Владіміра Путіна.

Одна з них, Тетяна Ковальчук, є "третьою найбагатшою жінкою Росії зі статками у 600 мільйонів доларів" і є співвласницею гірськолижного курорту "Ігора" під Санкт-Петербургом в Росії, "де дочка Путіна святкувала своє весілля", йдеться в документах ЄС.

EUobserver також підтверджує, що в санкційних списках присутні дві дочки та двоюрідний брат ватажка Чечні Рамзана Кадирова, а також міністри російського уряду, депутати, сенатори, регіональні губернатори, військові та чиновники.

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7 грудня в середу Єврокомісія оголосила про дев'ятий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну, який пропонує затвердити країнам-членам. Пізніше стало відомо, що Угорщина виступила проти запланованого нового пакета антиросійських санкцій.
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Топ коментарі
+8
А вот это уже серьезно! Промывание или, если точнее, засерание мозгов - ещё более страшное оружие, чем любое другое! Удалив из Европы эту информационную инфекцию, европейцы сделали огромный шаг навстречу Украине! Ну и к развалу расеи соответственно!)
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12.12.2022 17:53
+4
да это пук в лужу а не санкции
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12.12.2022 18:21
+3
Це вже "пекельні санкції" чи ще ні?
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12.12.2022 18:04
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Урааа!!!только Проснулись???!!!
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12.12.2022 17:44 Відповісти
Так санкції проти пропагандонів та артистів все змінять
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12.12.2022 22:37 Відповісти
но минуют спортсменов...
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12.12.2022 17:44 Відповісти
Все ограничения в силе

То что там на 2024 задумали еще неизвестно что к тому времени будет
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12.12.2022 17:48 Відповісти
ну и отлично
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12.12.2022 17:52 Відповісти
это планируется в -надцатом пакете санкций
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12.12.2022 18:20 Відповісти
"хороших" акторів, хотілося б, побільше... і родичів(наближенних)!
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12.12.2022 17:52 Відповісти
А вот это уже серьезно! Промывание или, если точнее, засерание мозгов - ещё более страшное оружие, чем любое другое! Удалив из Европы эту информационную инфекцию, европейцы сделали огромный шаг навстречу Украине! Ну и к развалу расеи соответственно!)
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12.12.2022 17:53 Відповісти
Этот россиянский "фонд стратегической культуры" подразумевает наличие фонда тактической культуры, а также фонда воздушно-космической культуры и фонда культуры морского базирования. Короче, всю кацапокультуру - ффтопку. Ибо это у них - оружие.
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12.12.2022 17:59 Відповісти
Це вже "пекельні санкції" чи ще ні?
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12.12.2022 18:04 Відповісти
та то не санкции...кацапоартисты и так с удовольствием пользуются солидолом чы мылом хозяйственным...
кароче санкциями жыдоугрофиннобурятию наказать сложно.
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12.12.2022 18:09 Відповісти
да это пук в лужу а не санкции
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12.12.2022 18:21 Відповісти
Девятом? Это должно было быть в первом!
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12.12.2022 18:32 Відповісти
хорошо бы и у нас в Израиле запретить вешание рашистских каналов,но у правительства очко жум жим.
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12.12.2022 18:46 Відповісти
Аби не мовчки...
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12.12.2022 21:31 Відповісти
куєк попала під роздачу?
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12.12.2022 22:35 Відповісти
Таки пучков-гоблин добился мирового признания !
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13.12.2022 18:03 Відповісти
 
 