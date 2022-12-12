Отстранение мэра Чернигова стало ударом по местному самоуправлению, – Комитет избирателей Украины

В Комитете избирателей Украины (КИУ) выступили против решения Яворивского суда лишить Владислава Атрошенко на 1 год права занимать должность мэра Чернигова. Это сказывается на местном самоуправлении и несет опасность реформе децентрализации, в КИУ также говорят о грубых нарушениях закона при вынесении решения.

Об этом стало известно из заявления КИУ на официальной странице, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине создан опасный прецедент, наносящий удар местному самоуправлению и реформе децентрализации. Мэра Чернигова Владислава Атрошенко лишили законного права занимать его должность на один год. Соответствующее решение 7 декабря 2022 вынес Яворивского районного суда Львовской области. Можно констатировать, что суд фактически ревизировал свободу избирателей - черниговцев, которые в 2020 году во второй раз переизбрали В. Атрошенко городским головой", - говорится в заявлении.

В КИУ отмечается, что при переизбрании за Атрошенко проголосовало рекордное количество черниговцев. Также, в КИУ обращают внимание на противоречие решения Яворивского суда законам Украины.

"Грубое нарушение решения суда, признавшего виновным мэра за одно правонарушение по двум частям одной статьи 172-7 КУоАП; статья 172-7 КУоАП может предусматривать ответственность посредством лишения права занимать определенные должности на один год исключительно после повторного административного взыскания за такие же нарушения в течение года; суд бездоказательно применил положения ч.6 ст. 30 КУоАП, не объяснив свой мотив "характером правонарушения" (не указав ни одного доказательства), чтобы лишить мэра права занимать свой пост на один год", - написано в заявлении КИУ.

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Отдельно в КИУ обратили внимание на передачу дела в отношении черниговского городского головы именно в Яворовский районный суд Львовской области, что может свидетельствовать о заказе и политическом интересе в деле. В Комитете избирателей надеются, что апелляционный суд восстановит законность, отменив решение Яворивского суда.

"Комитет избирателей Украины считает, что данное решение является опасным прецедентом, когда, руководствуясь политическими мотивами, лишают право руководить городом законно избранного мэра. Этот прецедент может оказаться катастрофическим для развития местного самоуправления в Украине и сворачиванием реформы децентрализации", - написано в заявлении.

В КИУ также говорят, что подобное выборочное "правосудие" несет угрозу не только местному самоуправлению, но и является ударом по демократии и правам граждан и может стать предвестником авторитаризма.