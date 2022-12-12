РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16558 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 730 69
КИУ (384) местное самоуправление (243) Чернигов (792) Атрошенко (77)

Отстранение мэра Чернигова стало ударом по местному самоуправлению, – Комитет избирателей Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

киу

В Комитете избирателей Украины (КИУ) выступили против решения Яворивского суда лишить Владислава Атрошенко на 1 год права занимать должность мэра Чернигова. Это сказывается на местном самоуправлении и несет опасность реформе децентрализации, в КИУ также говорят о грубых нарушениях закона при вынесении решения.

Об этом стало известно из заявления КИУ на официальной странице, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине создан опасный прецедент, наносящий удар местному самоуправлению и реформе децентрализации. Мэра Чернигова Владислава Атрошенко лишили законного права занимать его должность на один год. Соответствующее решение 7 декабря 2022 вынес Яворивского районного суда Львовской области. Можно констатировать, что суд фактически ревизировал свободу избирателей - черниговцев, которые в 2020 году во второй раз переизбрали В. Атрошенко городским головой", - говорится в заявлении.

В КИУ отмечается, что при переизбрании за Атрошенко проголосовало рекордное количество черниговцев. Также, в КИУ обращают внимание на противоречие решения Яворивского суда законам Украины.

"Грубое нарушение решения суда, признавшего виновным мэра за одно правонарушение по двум частям одной статьи 172-7 КУоАП; статья 172-7 КУоАП может предусматривать ответственность посредством лишения права занимать определенные должности на один год исключительно после повторного административного взыскания за такие же нарушения в течение года; суд бездоказательно применил положения ч.6 ст. 30 КУоАП, не объяснив свой мотив "характером правонарушения" (не указав ни одного доказательства), чтобы лишить мэра права занимать свой пост на один год", - написано в заявлении КИУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два месяца в Чернигове проведено обысков в 5 раз больше, чем за предыдущие 6 лет, - заявление КИУ

Отдельно в КИУ обратили внимание на передачу дела в отношении черниговского городского головы именно в Яворовский районный суд Львовской области, что может свидетельствовать о заказе и политическом интересе в деле. В Комитете избирателей надеются, что апелляционный суд восстановит законность, отменив решение Яворивского суда.

"Комитет избирателей Украины считает, что данное решение является опасным прецедентом, когда, руководствуясь политическими мотивами, лишают право руководить городом законно избранного мэра. Этот прецедент может оказаться катастрофическим для развития местного самоуправления в Украине и сворачиванием реформы децентрализации", - написано в заявлении.

В КИУ также говорят, что подобное выборочное "правосудие" несет угрозу не только местному самоуправлению, но и является ударом по демократии и правам граждан и может стать предвестником авторитаризма.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Так КВУ её и комментирует. Давайте судом Жмеринки отменим Зеленского. Прецедент как бы есть.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:54
+22
ти в натурі чудиш ? рішення суду львівської області де судили мера Чернігова,якого зе ненавидить і не випустив за кордон для виконання своїх прямих обовязків ? якби мера судили в Твери або Мозирі,повір - яб навіть не здивувався.от задумайся на хвилю...а чого мера Чернігова не судили прямо на місці ***...ного злочину - в м.Чернігів ? от найдеш відповідь на моє питання,тоді перестанеш хрюкать.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:58
+20
Війна війною, а клоун продовжує розправлятись з невгодними.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це приклад для інших мерів що не потрібно зловживати владою, а рішеня суду потрібно звикати виконувати
показать весь комментарий
12.12.2022 19:37 Ответить
а в чому зловживання владою,в тому що бомби на голову падали як наслідок еффектних рішень гаранта ? та в ті хвилини хто на чому тікав - рятувався до чого мав доступ.люди чужі авто заводили і тікали,давай зараз всих пересажаєм.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:47 Ответить
Все его зловживання в том, что он не послушный ОПе. Вот и всё. Хотя чего ожидать, если Зеленский говорил еще в 19 году что у него свой прокурор. Такое государство, где закон это воля и желание власти.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:51 Ответить
Потрібно не волати а прочитати рішеня суду і тоді стане все зрозуміло
показать весь комментарий
12.12.2022 19:52 Ответить
Так КВУ её и комментирует. Давайте судом Жмеринки отменим Зеленского. Прецедент как бы есть.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:54 Ответить
ти в натурі чудиш ? рішення суду львівської області де судили мера Чернігова,якого зе ненавидить і не випустив за кордон для виконання своїх прямих обовязків ? якби мера судили в Твери або Мозирі,повір - яб навіть не здивувався.от задумайся на хвилю...а чого мера Чернігова не судили прямо на місці ***...ного злочину - в м.Чернігів ? от найдеш відповідь на моє питання,тоді перестанеш хрюкать.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:58 Ответить
це окрім того, що до повноважень районного суду Львова не входить порушувати Конституцію
показать весь комментарий
12.12.2022 19:59 Ответить
Почитайте рішення кінчениї чернігівськи суддів, знайомих мера і все стане на свої місця
показать весь комментарий
12.12.2022 20:35 Ответить
Суди в Чернігові та області всі переїхали до Львівської області на період війни, звикли пердіти губами не розібравшись,спочатку телепню ознайомся з рішеням суду і все стане зрозуміло
показать весь комментарий
12.12.2022 21:07 Ответить
Онанистевич🤢🤖🦠, а что ты скажешь по -поводу не отстранения от власти Старуха спи#дившего вагоны , контейнера ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, Резниченко укравшего для своей ***** полтора миллиарда, Тимошенко просто мрази укравшего гуманитарные авто у ЗСУ, Ермака с брательником торговавших гос. Должностями……………………………………
показать весь комментарий
12.12.2022 20:25 Ответить
Зловживав владой кто-то другой, а про наши суды лучше не говорить. Их авторитет давно на уровне дна. Как же получается что с таким прекрасным судом у нас такая страна?
показать весь комментарий
12.12.2022 19:47 Ответить
з яких пір суд якогось района Львова вирішує кому бути мером в Чернігові?
показать весь комментарий
12.12.2022 19:48 Ответить
Не якогось а Український суд , в Чернігові суди не працюють вони всі евакуйовані
показать весь комментарий
12.12.2022 19:51 Ответить
тобто якщо завтра "український суд" скажімо в Краматорську вирішить, що Садовий більше не мер Львова - це теж буде нормуль?
А потім суд якогось глибокого села Ужгородського прикордоння вирішить, що за носіння масок на протестах треба давать 12 років - ви теж скажете - ну бляха супер?
показать весь комментарий
12.12.2022 19:57 Ответить
підар не бреши,зайди на державний сайт і перевір роботу судів в Чернігові.кожен день виносяться рішення,ублюдок ти брехливий.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:01 Ответить
Та то кацапське лайно, не нервуй
показать весь комментарий
12.12.2022 20:37 Ответить
Це вже державна зрада такі рішення тих хто виносить.
показать весь комментарий
12.12.2022 21:35 Ответить
Та не може буть, ви шо, диктатор намагається нав'язати свою волю? От заждіть, скоро він буде мерів призначати, як на росії. Він саме для цього й рвався до влади, а ви шо думали?
показать весь комментарий
12.12.2022 19:37 Ответить
а могли би засудити і до довічного, враховуючи воєнний час.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:38 Ответить
🤢🤖URS, какого лешего Резниченко впойманного на полуторамиллиарднлм воровстве ,даже не отстранили ,Старух, Тимошенко кирилка украл‼️Авто не постеснялся пид#ило у ЗСУ⁉️⁉️⁉️ДИКТАТУРА И БЕСПРЕДЕЛ ЗЕУБЛЮДКОВ УЖЕ ДОСТАЛИ‼️🪃
показать весь комментарий
12.12.2022 20:30 Ответить
судячи з кількості емодзі - ви дуже нервуєтесь. Так вас може не вистачити на 473 дні. Побережіть себе.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:37 Ответить
які 473 дні, може на 2-3 тижні?
показать весь комментарий
13.12.2022 13:22 Ответить
473 - це на момент коменту. Наразі - вже 472.
Але це не точно, бо це - як вирішить оброблений мозок виборця.
показать весь комментарий
13.12.2022 16:41 Ответить
а, в цьому сенсі... та ні, не на часі, у нас військовий стан же
показать весь комментарий
15.12.2022 00:46 Ответить
та да, тим більше чим зручний військовий стан? Тим, що його можно подовжити ще на п'ятсот днів. А потім ще на п'ятсот...
показать весь комментарий
15.12.2022 01:06 Ответить
Війна війною, а клоун продовжує розправлятись з невгодними.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:41 Ответить
А чи не Атрошенко розправляється через своїх знайомих з тими хто хабарі не носить?
показать весь комментарий
12.12.2022 20:07 Ответить
докази в студію.фактами тіки.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:14 Ответить
Так в реєстрах відкритих все є, а факти навіть поліція Чернігова знищити всі не змогла, проте дуже старалася, навіть на свідках зафіксовані переслідування.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:37 Ответить
Ссылку на открытые реестры можно?
показать весь комментарий
12.12.2022 21:23 Ответить
Реєстр судових рішень і дивіться рішення горе рішал з підставними та замовними матеріалами для винесення необхідних рішень.
показать весь комментарий
12.12.2022 21:46 Ответить
більше схоже на то, шо Атрошенко не носить в ОПу, тому з ним і воюють.
показать весь комментарий
13.12.2022 13:24 Ответить
Нібито зафіксовано, що Атрошенко чи його водій - там вони вже не пам'ятають особисто хотіли щось порішати та домовлялися про зустріч. А те, що золотий батон другу Януковичу хтось підігнав, а потім голосував за закони для знищення нації. ?
показать весь комментарий
13.12.2022 16:19 Ответить
Що це ще кву? Кому належить?
показать весь комментарий
12.12.2022 19:46 Ответить
Можно как в России, где Путин подчинил всех себе и теперь недовольных называет инагентами. Не может же существовать тот кто посчитает что власть где-то неправа. Точно враг.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:49 Ответить
а поцчему вы уверены, что все обязательно должны кому-то принадлежать?
показать весь комментарий
13.12.2022 13:33 Ответить
зато труханов свій в труху.і опзж на боєвом дєжурствє.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:48 Ответить
та ясно - новину про те що ковпаківський районний суд м. Суми заборонив меру Одеси обіймати посаду ми звісно не прочитаємо
показать весь комментарий
12.12.2022 19:53 Ответить
Зегниды возомнил себя пупом Земли.и уверовали в свое всемогущество и безнаказанность..
показать весь комментарий
12.12.2022 19:51 Ответить
Чим вище зелечмо злетить, тим швидше впаде, народжений плазувати - літати не буде.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:14 Ответить
У Гостомелі намагаються розвалити ДФТГ у військову адміністрацію ставлять різний непотріб. Схоже на бажання здати наші території. У Чернігові теж.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:56 Ответить
Это просто месть всем кто не сдался. Те кто ждал пришествия России, но не дождался сохранились на своих местах и теперь мстят тем кто им помешал.
показать весь комментарий
12.12.2022 19:59 Ответить
Що цікаво,що такі призначенні і розправи йдуть саме від офісу президента (
показать весь комментарий
12.12.2022 21:10 Ответить
Не знаю,кто там виноват,в чём там тот мер согрешил перед законом или зебилами,я просто хочу спросить,-а вот этот Комітеті виборців України (КВУ) ,что за зверь,и откуда он всплыл?
показать весь комментарий
12.12.2022 20:03 Ответить
Уточню,справку по них я прочитал,обагатился разной благородной херней,которая у нас никогда не работала,и где они раньше были,явно проплаченые казачки...
показать весь комментарий
12.12.2022 20:08 Ответить
та КВУ то гуйня,ти скажи - откуда всплил зверь ЗЕ ? та ні,ти помилився,не підскакуй. я про абревіатуру на кацапській техніці Z
показать весь комментарий
12.12.2022 20:10 Ответить
Якби вони хотіли би так його підставити,то на їх машинах була б друга абривеатура ,наприклад ДZ,що означало би дурень z.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:14 Ответить
Повылезала быдлота, которая всегда готова скакать по принципу "да кто ты такой". Вся ваша проблема что всех недовольных не убьешь, а постоянные факапы порождают новых недовольных. Если ты стал на путь зачистки несогласных, то он не закончится никогда. Потому что недовольные не заканчиваются.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:12 Ответить
а ты откуда такой красивый выплыл, что ничего не знаешь о КВУ, и уже имеешь свое очень важное, авторитетное и компетентное мнение?
показать весь комментарий
13.12.2022 13:25 Ответить
С какой целью интересуешься?,судя по хамству ищешь дорогу к свинособачему кораблю?
показать весь комментарий
13.12.2022 15:31 Ответить
Це в Чернігові замовні справи від знайомих Атрошенки від судді Логвіної наприклад.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:05 Ответить
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂

@oksanetta11

·

7 ч

СтАять!
А як же оце від Зеленського: «Ми точно відбудуємо Україну. Вулиці й квартали, мирні міста й села. Ми зцілимо тіла від поранень, а душі - від втрат...» і бла-бла-бла…
Виходить Вова знову наї&ав?

показать весь комментарий
12.12.2022 20:08 Ответить
їм земля потрібна,нах їм ті люди і міста.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:12 Ответить
люди теж стають у нагоді, іноді людьми можна прикриватись, забороняючи їм пересування, або обкладаючи налогами.
показать весь комментарий
13.12.2022 13:27 Ответить
Обрана особа не може бути відсторонена, якщо не порушена процедура її обрання. Зелене гівно з у сих сил намагається запровадити диктатуру, щоб відтермінувати кінець свого ганебного режиму корумпованих нездар.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:08 Ответить
Серьозно? По законам Украины любой районный суд может снять с посады законно выбранного мэра любого города?
показать весь комментарий
12.12.2022 20:14 Ответить
Зелена шобла мститься меру Чернігова за те , що під час виборів він не
поступився місцем зеленому ви@ лядку !‼️
показать весь комментарий
12.12.2022 20:30 Ответить
Наразі зелена влада купається в баблі , а такі , як мер Чернігова ,
їм ломають кайф 😠
показать весь комментарий
12.12.2022 20:33 Ответить
Поздно кинулись как всегда. Старая беда. Вообще то когда война, военное положение, комендантский час работает только военно-гражданская администрация. Классика жанра. Какие нахер исполкомы, горисполкомы и мэры? Только из за одного пункта в выборной программе В. Черновола на президента я голосовал за него в 91 и далее пока его не убили. Переход на муниципальную систему управления! Полный демонтаж исполклмов и депутатов первичного уровня включая облисполкомы. Самоуправление небольшими общинами 4-6 человек из только здесь же живущих. Стандартный микрорайон на жилмассиве пусть всех 10 тыс. чел. Примерно. Тогда мэр нужен. И тоже с небольшим штатом. И никаких тут партий политических не бывает по сути. А нахера? Вопросы и проблемы только хозяйственные, финансовые и налоги с тех кто на территории работает---И ВСЁ! Но мы все просрали, прожрали, пропили, проюбали, проспали. Ну вот и наплодили атаманов---гепуций вставай---твоё дело процветает!
показать весь комментарий
12.12.2022 20:34 Ответить
А военные хотят заниматься вопросами обустройства?
показать весь комментарий
13.12.2022 00:51 Ответить
А в вс приказ и единоначалие! Этим и отличаются. Можно проще--- комендатура. Как правило это нацгвардия или совместно вс. И МВД в то числе.
показать весь комментарий
13.12.2022 10:26 Ответить
шото у вас все в одну кучу и перемешано. Мера как раз выбирает население города, а обладминистрацию назначает у нас главный зелебоба.

В данном случае наблюдается наезд центральной власти на городского главу, выбранного местными жителями.
показать весь комментарий
13.12.2022 13:31 Ответить
Який ще удар по демократії може бути там, де вона фіктивна? 🙄 Коли за справедливістю тра ходити щоразу в останні судові інстанції
показать весь комментарий
12.12.2022 20:35 Ответить
Така вона, зелена потвора, все узурпує та узурпує.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:09 Ответить
Америкосів не надуриш. Вони б не стали постачати озброєння аби аби кому. Англія теж. Якщо взяли за дупу, значить щось є. Але цікаво таки почути вагому підставу.
показать весь комментарий
12.12.2022 23:55 Ответить
Они помогали афганцам, которые просрали свою страну талибам. А потом президент Афганистана катался на лыжах в Швейцарии, когда его правительство пало.
показать весь комментарий
13.12.2022 00:50 Ответить
Напевно теж був "нелох" але старше і нікому нічого невинен.
показать весь комментарий
13.12.2022 17:23 Ответить
 
 