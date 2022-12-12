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Зеленский предложил России начать вывод войск с территории Украины на Рождество

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кремлю сделать шаг к дипломатическому урегулированию, который заключается в начале вывода российских войск с международно признанной территории Украины на Рождество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу президента.

"Предлагаем России осуществить конкретный и содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят. Впереди праздника – это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии", - заявил Зеленский, выступая посредством видеосвязи перед лидерами стран G7.

"Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", - добавил он.

Если Россия осуществит это, как отметил президент Украины, то будет обеспечена и надежная остановка боевых действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил лидерам G7 три шага, чтобы ускорить наступление мира в Украине

Зеленский также подчеркнул, что "ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят - дальнейшего противостояния с миром или, наконец, завершения агрессии".

"Оккупант должен уйти. И это обязательно произойдет. Я не вижу причин, почему бы России не сделать это сейчас – к Рождеству", – отметил Зеленский.
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Топ комментарии
+30
навпаки... чекай на Різдво посилення бомбардуваннь - бо зіпсувати комусь свято це найкраща насолода в житті для скєпної тварюки і її планктона... щоби було комусь гірше
всі свої злочини русня підганяє під дати святкові або релігійні або зрозумілі тільки ім...
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12.12.2022 21:55
+28
все ж таки трохи гуморист
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12.12.2022 21:49
+25
Был балаболом-клоуном, артистом разговорного жанра, таким и остался .
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12.12.2022 21:50
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Занадто тупий комент. Спробуйте пізніше.
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13.12.2022 04:41 Ответить
піпець шо коїться, але коли такі йдуть до урн з голосом?
багато чого становиться розумніше...
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13.12.2022 05:04 Ответить
НАТО наш ТАТО....🔱❤️🖤🔱
Хмырь мавзолейный против...
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13.12.2022 05:21 Ответить
уж ты бы лучше бы молчала бы... только разгром ... РАЗГРОМ свинопасной кацапии!
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13.12.2022 06:09 Ответить
А в глаза путину посмотреть не хочешь?!...
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13.12.2022 06:53 Ответить
https://youtube.com/shorts/Ob4yPAZUhPM?feature=share...

Классный видос по поводу обмена американской баскетболистки и торговца смертью хмыря путлера...Бута....
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13.12.2022 06:55 Ответить
Мы мечтаем , чтобы они все здохли ,на своей территории, но для начала убралась из Украины на...уй , со всей включая Крым .
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13.12.2022 07:42 Ответить
"Ворог готується до нових ракетних атак і може вдарити в будь-який час, - Зеленський. "

"Зеленський запропонував Росії розпочати виведення військ з території України на Різдво."

Палата № 6!
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13.12.2022 08:57 Ответить
... таваищи могут падумать пра 7 актябя Раждества Святага Пляшифца
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13.12.2022 08:59 Ответить
Клоун то і є клоун. Наступна зупинка договорімся посредінє
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13.12.2022 09:12 Ответить
А вони хіба не домовились в Омані ? Нам Путлер навіть свого баскака - Ермака дав !
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13.12.2022 12:36 Ответить
Це вам за гріхи на виборчій дільниці!
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13.12.2022 09:19 Ответить
Це що, підготовка до "різдвяного перемир'я", яке кацапи використають щоб наклепати побільше ракет, і зібрати "чмобіків"?!
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13.12.2022 09:34 Ответить
На Вова троллит бункерного Вову.
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13.12.2022 10:15 Ответить
в тій зеленій башці геть пусто
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13.12.2022 10:17 Ответить
А що не так сказав Президент, воїни диванні? Він натякає *****, що другого варіанту, окрім залишення наших територій не існує...Чи вам до вподоби, у такий час, розводити срач та мірятися електоральними "причандалами"?
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13.12.2022 10:39 Ответить
Ага, дочекаєшся. Може краще 1 квітня?
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13.12.2022 11:04 Ответить
Шо воно верзе! Аби щось ляпнути, щоб бути у тренді!
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13.12.2022 11:23 Ответить
Свята будемо святкувати після Перемоги. Справжні гарні, вистраждані і завойованні свята. Нам своє робить,- бити ворога і гнати його за парєбрік.
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13.12.2022 11:47 Ответить
Как бы то ни было, как бы путину не нравилось воевать, править и наслаждаться жизнью...он уже довольно стар и время, когда он подохнет-приближается)
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13.12.2022 13:56 Ответить
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