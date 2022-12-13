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Зеленський запропонував Росії розпочати виведення військ з території України на Різдво

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю здійснити крок до дипломатичного врегулювання, який полягає у початку виведення російських військ із міжнародно визнаної території України на Різдво.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Пропонуємо Росії здійснити конкретний і змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про який у Москві так часто говорять. Попереду свята - це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії", - заявив Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед лідерами країн G7.

"Було б правильним саме на це Різдво розпочати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України", - додав він.

Якщо Росія здійснить це, як зазначив президент Украни, то буде забезпечено і надійне зупинення бойових дій.

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Зеленський також наголосив, що "відповідь із Москви покаже, чого там насправді хочуть - подальшого протистояння зі світом або, нарешті, завершення агресії".

"Окупант повинен піти. І це обов'язково станеться. Я не бачу причин, чому б Росії не зробити це зараз – на Різдво", – зазначив Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
навпаки... чекай на Різдво посилення бомбардуваннь - бо зіпсувати комусь свято це найкраща насолода в житті для скєпної тварюки і її планктона... щоби було комусь гірше
всі свої злочини русня підганяє під дати святкові або релігійні або зрозумілі тільки ім...
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12.12.2022 21:55
+28
все ж таки трохи гуморист
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12.12.2022 21:49
+25
Был балаболом-клоуном, артистом разговорного жанра, таким и остался .
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12.12.2022 21:50
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Занадто тупий комент. Спробуйте пізніше.
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13.12.2022 04:41 Відповісти
піпець шо коїться, але коли такі йдуть до урн з голосом?
багато чого становиться розумніше...
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13.12.2022 05:04 Відповісти
НАТО наш ТАТО....🔱❤️🖤🔱
Хмырь мавзолейный против...
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13.12.2022 05:21 Відповісти
уж ты бы лучше бы молчала бы... только разгром ... РАЗГРОМ свинопасной кацапии!
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13.12.2022 06:09 Відповісти
А в глаза путину посмотреть не хочешь?!...
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13.12.2022 06:53 Відповісти
https://youtube.com/shorts/Ob4yPAZUhPM?feature=share...

Классный видос по поводу обмена американской баскетболистки и торговца смертью хмыря путлера...Бута....
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13.12.2022 06:55 Відповісти
Мы мечтаем , чтобы они все здохли ,на своей территории, но для начала убралась из Украины на...уй , со всей включая Крым .
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13.12.2022 07:42 Відповісти
"Ворог готується до нових ракетних атак і може вдарити в будь-який час, - Зеленський. "

"Зеленський запропонував Росії розпочати виведення військ з території України на Різдво."

Палата № 6!
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13.12.2022 08:57 Відповісти
... таваищи могут падумать пра 7 актябя Раждества Святага Пляшифца
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13.12.2022 08:59 Відповісти
Клоун то і є клоун. Наступна зупинка договорімся посредінє
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13.12.2022 09:12 Відповісти
А вони хіба не домовились в Омані ? Нам Путлер навіть свого баскака - Ермака дав !
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13.12.2022 12:36 Відповісти
Це вам за гріхи на виборчій дільниці!
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13.12.2022 09:19 Відповісти
Це що, підготовка до "різдвяного перемир'я", яке кацапи використають щоб наклепати побільше ракет, і зібрати "чмобіків"?!
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13.12.2022 09:34 Відповісти
На Вова троллит бункерного Вову.
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13.12.2022 10:15 Відповісти
в тій зеленій башці геть пусто
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13.12.2022 10:17 Відповісти
А що не так сказав Президент, воїни диванні? Він натякає *****, що другого варіанту, окрім залишення наших територій не існує...Чи вам до вподоби, у такий час, розводити срач та мірятися електоральними "причандалами"?
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13.12.2022 10:39 Відповісти
Ага, дочекаєшся. Може краще 1 квітня?
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13.12.2022 11:04 Відповісти
Шо воно верзе! Аби щось ляпнути, щоб бути у тренді!
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13.12.2022 11:23 Відповісти
Свята будемо святкувати після Перемоги. Справжні гарні, вистраждані і завойованні свята. Нам своє робить,- бити ворога і гнати його за парєбрік.
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13.12.2022 11:47 Відповісти
Как бы то ни было, как бы путину не нравилось воевать, править и наслаждаться жизнью...он уже довольно стар и время, когда он подохнет-приближается)
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13.12.2022 13:56 Відповісти
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