Нардепы приняли закон о СМИ во втором чтении. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
За законопроект 2693-д о медиа во втором чтении проголосовало 299 парламентариев. Он является одним из семи евроинтеграционных шагов, унифицирующих отечественное законодательство с нормами ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Аппарат цитирует народного депутата, заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгению Кравчук: "Конечно, этот законопроект даже шире директивы Евросоюза, потому что нам нужно было изменить и осовременить наше медийное законодательство, которое не менялось 16 лет. Оно было принято еще тогда, когда не было интернета вообще. Сегодня же у нас фактически медийный кодекс, объединяющий медийное законодательство".
По словам "слуги народа", закон "защищает журналистов и подтверждает их статус", он - "об уровне и прозрачных правилах для индустрии на медийном рынке".
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О медиа" №2693-д в августе 2022 года.
Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал парламент Украины отказаться от законопроекта о медиа. Мол, документ расширяет полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию, государственного регулятора телерадиовещания, позволяя ему регулировать онлайн- и печатные издания, аннулировать регистрацию и лицензию любого СМИ, блокировать онлайн-СМИ без решения суда, и требовать от платформ социальных медиа и веббраузеров удалять содержимое, запрещенное законом.
Согласно анализу НСЖУ, только 10% законопроекта напрямую касаются обязательств, которые Украина взяла на себя в качестве кандидата на вступление в ЕС. "Остальные свидетельствуют о желании властей больше влиять на СМИ: выносить запреты, штрафовать, закрывать их", - говорится в заявлении НСЖУ.
Как считают в Национальной ассоциации украинских медиа, документ не отвечает требованиям Европейской комиссии и Совета Европы, ограничивает свободу слова в стране.
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А вы обратитесь к голове комитета ВР по свободе слова руснявой мрази Шуфричу, он вам все по дерьмаковско-кремлевской меродичке пояснит.
Дивно,так?
- Оно мне на шо? Я буду вором!
- Ой вей, а шо ты сможешь? Обчистить как босяк товарный вагон? А выпускник университета может- таки украсть всю железную дорогу!
Держись, Цензор!
З такими законами нам місце тільки на Роісє.
По великому рахунку, глобально, - головна мета тих хто при владі - збагачення. Забери у них можливість "рєшать вопроси", залиши тільки єдиний варіант прибутку - зарплату, - порозбігаються як щурі. І більше в політику не повернуться, бо буде "нє інтєрєсно".
Порошенко в тому числі.
Так що в цьому голусуванні кожен переслідує свою стратегічну ціль.