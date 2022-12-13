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Новости Политика Украины
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Нардепы приняли закон о СМИ во втором чтении. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За законопроект 2693-д о медиа во втором чтении проголосовало 299 парламентариев. Он является одним из семи евроинтеграционных шагов, унифицирующих отечественное законодательство с нормами ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Нардепы приняли закон о СМИ во втором чтении 01

Аппарат цитирует народного депутата, заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгению Кравчук: "Конечно, этот законопроект даже шире директивы Евросоюза, потому что нам нужно было изменить и осовременить наше медийное законодательство, которое не менялось 16 лет. Оно было принято еще тогда, когда не было интернета вообще. Сегодня же у нас фактически медийный кодекс, объединяющий медийное законодательство".

По словам "слуги народа", закон "защищает журналистов и подтверждает их статус", он - "об уровне и прозрачных правилах для индустрии на медийном рынке".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О медиа" №2693-д в августе 2022 года.

Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал парламент Украины отказаться от законопроекта о медиа. Мол, документ расширяет полномочия Национального совета по телевидению и радиовещанию, государственного регулятора телерадиовещания, позволяя ему регулировать онлайн- и печатные издания, аннулировать регистрацию и лицензию любого СМИ, блокировать онлайн-СМИ без решения суда, и требовать от платформ социальных медиа и веббраузеров удалять содержимое, запрещенное законом.

Согласно анализу НСЖУ, только 10% законопроекта напрямую касаются обязательств, которые Украина взяла на себя в качестве кандидата на вступление в ЕС. "Остальные свидетельствуют о желании властей больше влиять на СМИ: выносить запреты, штрафовать, закрывать их", - говорится в заявлении НСЖУ.

Как считают в Национальной ассоциации украинских медиа, документ не отвечает требованиям Европейской комиссии и Совета Европы, ограничивает свободу слова в стране.
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Топ комментарии
+16
Як вважають у "Національній асоціації українських медіа", документ не відповідає вимогам Європейської комісії та Ради Європи, обмежує свободу слова в країні. Джерело: https://censor.net/ua/n3386815

А вы обратитесь к голове комитета ВР по свободе слова руснявой мрази Шуфричу, он вам все по дерьмаковско-кремлевской меродичке пояснит.
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13.12.2022 20:40
+14
Цей закон в першу чергу націлений на цей портал і проти Юрія Бутусова який задає не зручні питання…
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13.12.2022 20:41
+12
.............
Держись, Цензор!
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13.12.2022 20:45
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Правила форума Совет форумчан
Похорони демократії, цементування Зе-узурпації.
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13.12.2022 20:37 Ответить
Боже,читав цю статтю і в уяві бачив пику поворознюка.невже ми до цього докотилися ?
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13.12.2022 20:39 Ответить
Як вважають у "Національній асоціації українських медіа", документ не відповідає вимогам Європейської комісії та Ради Європи, обмежує свободу слова в країні. Джерело: https://censor.net/ua/n3386815

А вы обратитесь к голове комитета ВР по свободе слова руснявой мрази Шуфричу, он вам все по дерьмаковско-кремлевской меродичке пояснит.
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13.12.2022 20:40 Ответить
Цей закон в першу чергу націлений на цей портал і проти Юрія Бутусова який задає не зручні питання…
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13.12.2022 20:41 Ответить
А цей портал облюбовали прихильники Порошенка,який проголосував за цій диктаторський закон.
Дивно,так?
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13.12.2022 22:33 Ответить
- Абрам, учись падлюка такая!

- Оно мне на шо? Я буду вором!

- Ой вей, а шо ты сможешь? Обчистить как босяк товарный вагон? А выпускник университета может- таки украсть всю железную дорогу!
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13.12.2022 20:42 Ответить
.............
Держись, Цензор!
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13.12.2022 20:45 Ответить
А проти 0 -- шо ж так .
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13.12.2022 20:50 Ответить
І після цього нас повинні прийняти у ЄС???!!!

З такими законами нам місце тільки на Роісє.
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13.12.2022 21:01 Ответить
Кацапам і окуповувати України не потрібно. Зелена пліснява і без того вже майже побудувала тут аналог кацапії. Повна узурпація та контроль.
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13.12.2022 21:17 Ответить
Пан Порошенко допоміг зеленій плісняві при голосуванні.Як к цьому відноситись?
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13.12.2022 22:37 Ответить
Порошенко і т.з. опозиція завжди були союзниками із зеленою пошестю
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14.12.2022 08:39 Ответить
Значить і вони мають в тому свій інтерес.

По великому рахунку, глобально, - головна мета тих хто при владі - збагачення. Забери у них можливість "рєшать вопроси", залиши тільки єдиний варіант прибутку - зарплату, - порозбігаються як щурі. І більше в політику не повернуться, бо буде "нє інтєрєсно".

Порошенко в тому числі.
Так що в цьому голусуванні кожен переслідує свою стратегічну ціль.
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14.12.2022 09:31 Ответить
в разі чого всі бігом в блогери
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14.12.2022 02:49 Ответить
 
 