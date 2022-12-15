Германия передала Украине дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В течение последней недели Германия передала Украине дополнительные ракеты для зенитно-ракетной системы IRIS-T.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Кроме того, Украина за последнюю неделю получила от немецкой стороны две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 30 тысяч снарядов к 40-мм гранатометам, пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, четыре кареты скорой помощи и 18 тяжеловозов 8х8 со сменными кузовами.
Напомним, Германия передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM 11 октября. Поставка следующих трех систем планируется в 2023 году. Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.
Пожалуйста, подождите...
Ну на день вистачить... може навіть на два!
(Не хочется думать, что это только видимость.
Что дело Меркель живет…)
Есть ли у Германии «достаточно» современного оружия?
Являеться ли Бундесвер ( армия Германии, не НАТО) сильнейшей армией в Европе?
Ответ отрицательный.
Власти Германии не тратили достаточно средств даже на поддержание уже имеющихся тяжелых вооружений ( танки и др).
Десятилетиями они не доплачивали свой взнос в НАТО.
Свои 2% от ВВП недоплачивали, на что все время указывали американцы.
Нельзя сказать, что у них вообще ничего нет. Они могут передать ВСУ много полезных вещей. Если захотят…
Почему больше не дают?