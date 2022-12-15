Германия передала Украине дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T

В течение последней недели Германия передала Украине дополнительные ракеты для зенитно-ракетной системы IRIS-T.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Кроме того, Украина за последнюю неделю получила от немецкой стороны две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 30 тысяч снарядов к 40-мм гранатометам, пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, четыре кареты скорой помощи и 18 тяжеловозов 8х8 со сменными кузовами.

Напомним, Германия передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM 11 октября. Поставка следующих трех систем планируется в 2023 году. Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.

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