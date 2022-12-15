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Германия передала Украине дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо,iris-t

В течение последней недели Германия передала Украине дополнительные ракеты для зенитно-ракетной системы IRIS-T.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Кроме того, Украина за последнюю неделю получила от немецкой стороны две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 30 тысяч снарядов к 40-мм гранатометам, пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, четыре кареты скорой помощи и 18 тяжеловозов 8х8 со сменными кузовами.

Напомним, Германия передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM 11 октября. Поставка следующих трех систем планируется в 2023 году. Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.

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Це добре, бо кажуть, що на наступному тижні рашисти планують знову обстріл, а ракет цих обмаль. Все, що виготовляють, мабуть одразу і відправляють.
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15.12.2022 19:48 Ответить
Але ці системи не можуть прикривати всю Україну бо їх потрібно багато.
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15.12.2022 19:51 Ответить
5 тисяч 155мм снарядів?

Ну на день вистачить... може навіть на два!
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15.12.2022 19:51 Ответить
Так це від Німеччини тільки, і тільки цього разу, впевнений що є розуміння скільки потрібно. Далі питання наявності/можливості чи ще щось. Доречі немає інфи про передачу 155мм від Британії, наприклад. Але вони, мабуть,передають?
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15.12.2022 19:57 Ответить
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15.12.2022 19:52 Ответить
Германия провела серию арестов по всей стране,крыс путлера выявили намного больше чем предполагали ранее спецслужбы....
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15.12.2022 19:56 Ответить
А ссылку можно?
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15.12.2022 20:28 Ответить
Германия ооочень медленно разворачивается.

(Не хочется думать, что это только видимость.
Что дело Меркель живет…)

Есть ли у Германии «достаточно» современного оружия?
Являеться ли Бундесвер ( армия Германии, не НАТО) сильнейшей армией в Европе?
Ответ отрицательный.

Власти Германии не тратили достаточно средств даже на поддержание уже имеющихся тяжелых вооружений ( танки и др).

Десятилетиями они не доплачивали свой взнос в НАТО.
Свои 2% от ВВП недоплачивали, на что все время указывали американцы.

Нельзя сказать, что у них вообще ничего нет. Они могут передать ВСУ много полезных вещей. Если захотят…
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15.12.2022 20:33 Ответить
Дякуємо.
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16.12.2022 07:26 Ответить
Почему раньше не давали?
Почему больше не дают?
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16.12.2022 12:25 Ответить
 
 