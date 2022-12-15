Німеччина передала Україні додаткові ракети для системи ППО IRIS-T

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові ракети для зенітно-ракетної системи IRIS-T.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Окрім того, Україна за останній тиждень отримала від німецької сторони дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, 5 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, чотири карети швидкої допомоги й 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM 11 жовтня. Постачання наступних трьох систем планується 2023 року. Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких ще немає на озброєнні Бундесверу.

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