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Німеччина передала Україні додаткові ракети для системи ППО IRIS-T

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо,iris-t

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові ракети для зенітно-ракетної системи IRIS-T.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Окрім того, Україна за останній тиждень отримала від німецької сторони дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, 5 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, чотири карети швидкої допомоги й 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM 11 жовтня. Постачання наступних трьох систем планується 2023 року. Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких ще немає на озброєнні Бундесверу.

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Автор: Володимир Янченко
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Це добре, бо кажуть, що на наступному тижні рашисти планують знову обстріл, а ракет цих обмаль. Все, що виготовляють, мабуть одразу і відправляють.
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15.12.2022 19:48 Відповісти
Але ці системи не можуть прикривати всю Україну бо їх потрібно багато.
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15.12.2022 19:51 Відповісти
5 тисяч 155мм снарядів?

Ну на день вистачить... може навіть на два!
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15.12.2022 19:51 Відповісти
Так це від Німеччини тільки, і тільки цього разу, впевнений що є розуміння скільки потрібно. Далі питання наявності/можливості чи ще щось. Доречі немає інфи про передачу 155мм від Британії, наприклад. Але вони, мабуть,передають?
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15.12.2022 19:57 Відповісти
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15.12.2022 19:52 Відповісти
Германия провела серию арестов по всей стране,крыс путлера выявили намного больше чем предполагали ранее спецслужбы....
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15.12.2022 19:56 Відповісти
А ссылку можно?
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15.12.2022 20:28 Відповісти
Германия ооочень медленно разворачивается.

(Не хочется думать, что это только видимость.
Что дело Меркель живет…)

Есть ли у Германии «достаточно» современного оружия?
Являеться ли Бундесвер ( армия Германии, не НАТО) сильнейшей армией в Европе?
Ответ отрицательный.

Власти Германии не тратили достаточно средств даже на поддержание уже имеющихся тяжелых вооружений ( танки и др).

Десятилетиями они не доплачивали свой взнос в НАТО.
Свои 2% от ВВП недоплачивали, на что все время указывали американцы.

Нельзя сказать, что у них вообще ничего нет. Они могут передать ВСУ много полезных вещей. Если захотят…
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15.12.2022 20:33 Відповісти
Дякуємо.
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16.12.2022 07:26 Відповісти
Почему раньше не давали?
Почему больше не дают?
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16.12.2022 12:25 Відповісти
 
 