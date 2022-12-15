Німеччина передала Україні додаткові ракети для системи ППО IRIS-T
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Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові ракети для зенітно-ракетної системи IRIS-T.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Окрім того, Україна за останній тиждень отримала від німецької сторони дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, 30 тисяч снарядів до 40-мм гранатометів, 5 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, чотири карети швидкої допомоги й 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.
Нагадаємо, Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM 11 жовтня. Постачання наступних трьох систем планується 2023 року. Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких ще немає на озброєнні Бундесверу.
Будь ласка, зачекайте...
Ну на день вистачить... може навіть на два!
(Не хочется думать, что это только видимость.
Что дело Меркель живет…)
Есть ли у Германии «достаточно» современного оружия?
Являеться ли Бундесвер ( армия Германии, не НАТО) сильнейшей армией в Европе?
Ответ отрицательный.
Власти Германии не тратили достаточно средств даже на поддержание уже имеющихся тяжелых вооружений ( танки и др).
Десятилетиями они не доплачивали свой взнос в НАТО.
Свои 2% от ВВП недоплачивали, на что все время указывали американцы.
Нельзя сказать, что у них вообще ничего нет. Они могут передать ВСУ много полезных вещей. Если захотят…
Почему больше не дают?