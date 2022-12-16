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Новости Война в Украине
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обстрел (20144) ПВО (1478) ракеты (2715) Укрэнерго (438) Гуменюк (474)

Россия сегодняшним обстрелом рассредоточенными силами пыталась истощить украинскую ПВО, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Во время массированной ракетной атаки сегодня, 16 декабря, российские войска пытались истощить украинскую ПВО. Враг для этого применял авиацию по разным направлениям и не только.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сегодняшний ракетный обстрел рассредоточенными силами противника пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация по разным направлениям, и был выведен в море на дежурство ракетоносителей, которого утром не было. То, о чем мы и сообщали, что они могут применить такой максимальный ресурс свой, который возможен сейчас", - рассказала Гуменюк.

Читайте также: Известно о пролете над Украиной более 60 ракет, - Воздушные силы

Напомним, что в ходе массированного ракетного удара по Украине российские войска выпустили 76 ракет, из которых 60 были уничтожены украинскими силами.

Отметим, что всего на столицу было направлено 40 ракет, но 37 вражеских целей приземлили.

Вражеская атака привела к повреждениям на объектах энергосистемы на юге, востоке и в столичном регионе. Под удар попали Киев, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Житомирская и Харьковская области.

"Укрэнерго" объявило о чрезвычайной ситуации в энергосистеме, а аварийные отключения света снова охватили все регионы.
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Топ комментарии
+15
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16.12.2022 17:02
+14
Пора вже ЗСУ по москві вє..ти так, щоб аж ленін встав, а путін ліг)
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16.12.2022 16:59
+11
якщо не валити по їх пiдстанцiям, то так воно i буде: у них все в порядку, а "єтi хахлы без света". тимчасово нах#р усi "правила вєдєнiя войны" - ми хочемо справедливої помсти. так робили союзники у другу свiтову. iнакше до цих п#дарiв не дойде - коцаб тiльки палку розумiє.
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16.12.2022 17:11
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16.12.2022 16:56 Ответить
Згоден, що нам пох, але Україні є чим відповісти ворогу, окрім оголеної сраки.
До тогож, англи нам добре допомогають.
Тай який з ***** король?
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16.12.2022 17:21 Ответить
Дивно що Зеленський не віддав наказ вилучити клістрони .
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16.12.2022 16:57 Ответить
Пора вже ЗСУ по москві вє..ти так, щоб аж ленін встав, а путін ліг)
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16.12.2022 16:59 Ответить
Всьому свій час. Буде.
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16.12.2022 17:29 Ответить
не мрійте, пу бережуть як зіницю ока. Це вам не кадафі чи хусейн. Цьому можна погрожувати ЯЗ... 🗼
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16.12.2022 23:14 Ответить
Jebać Putina, kurwę i skurwysyna
Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna
Jebać Putina, zbrodniarza wojennego
Masz krew na rękach cywila niewinnego
Jebać Putina, kurwę i skurwysyna
Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna
Jebać Putina, zbrodniarza wojennego
Masz krew na rękach cywila niewinnego (с)
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16.12.2022 17:01 Ответить
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16.12.2022 17:02 Ответить
Ну так , на його думку - прікольне ж відєо ,, чому б і опублікувати .. У них ( слуг наріту ) все - по приколу .
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16.12.2022 17:23 Ответить
Слуга народу, являють приверженцями "руского міру" Ці чорти вже давно все продали, і себе і державу.
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17.12.2022 00:56 Ответить
Сьогодні хєнєрал сруовікін знову отримає звіздюлєй від ***** . .
Нелегка хєнєральсько доля . !! .
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16.12.2022 17:02 Ответить
складається враження ,що тільки і чекають ,коли ворог вдарить по енергосистемі
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16.12.2022 17:04 Ответить
якщо не валити по їх пiдстанцiям, то так воно i буде: у них все в порядку, а "єтi хахлы без света". тимчасово нах#р усi "правила вєдєнiя войны" - ми хочемо справедливої помсти. так робили союзники у другу свiтову. iнакше до цих п#дарiв не дойде - коцаб тiльки палку розумiє.
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16.12.2022 17:11 Ответить
Правила веденя війни це повна маячня. Війна це вбивства та намагання вижити. Якщо на кону твоє особисте життя чи життя рідних, чи друзів, чи співгромадян яким чином співставляти силу та місце удару. У війні немає поняття тероризму. Ні з якої сторони. Це хімера. Завдання ворога знищити нас, наше їх. Вони б'ють усюди куди можуть дістати. Ми маємо робити це також. Інфраструктура це також військова ціль.Люба. Від доріг до заводів, мереж чи шпиталів. Це ослабляє противника. Війна брудна і неможливо її виграти у біліх рукавичках. Громадяни ворожої країни також ціль. Любі громадяни. Бо це резерв для мобілізації. Це робітники для підприємств. Це обслуга фронту. Зменшення їх кількості це складова перемоги. Росіяни це знають і роблять все можливе. Ми чомусь ні. Тільки звернення до міфічних правил ведення війни. Хто буде подавати ті позови до міжнародних інстанцій коли нас остаточно фізично винищать?
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16.12.2022 17:58 Ответить
Пора уже Суровикину давать орден трансформаторного героя. Армия Московии- ето насильники, педофилы, мародеры, убийцы которые умеют воевать с трансформаторами.
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16.12.2022 17:16 Ответить
А як там ті хвалені морські дрони на які збирали гроші?
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16.12.2022 17:18 Ответить
А **** кацапам еще делать? У них нету GPS военного (работающего при помехах), глонасс не работает в боевых условиях, китайская навигация под вопросом. У них два способа навести ракету на цель - либо РЛС в ракете, которая видит высокую контрастную цель и легко промажет, а также легко подавляется, либо вон как сейчас в 90% ракет они используют оптическую систему наведения с камерами, которые заранее сравнивают загруженную картинку (что занимает не один день, учитывая погодные условия) и ракета с высокоскоростной камерой и телеобъективом наводится по ней. То есть ночь, дымовая завеса, мишень-приманка с пленкой с рисунком, любая маневренная цель, которая за сутки может уйти в другое место - нечем у тварын бить по таким объектам. Притом картинку кацапы даже не сами получают, их военные спутники уже с орбиты сходят не одна штука, просто покупают коммерческие изображения через прокладки и все, либо орлан где-то пролетает.

Просто такие вещи, как 2 трансформатора, столб, виток проводов и всякие выключатели должны изготавливаться массово и быстро. Это же техника столетней давности. Тем более, после попадания ракеты ничего с медью не будет, переплавил, изготовил провод, намотал на пластины и все. Это критическая промышленность для нашей страны, как хлеб изготавливать. А касательно электростанций перейти на сжиженный газ или дизель небольшие мобильные электростанции, максимально прикрыв их ангаром или куском земли. Обе этих вещи будут дешевле противоракет из ПВО, каждый выстрел из которых в копеечку выходит.
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16.12.2022 17:22 Ответить
Тобто не збивати ракету, а чекати шо вона, можливо влучить у паску.?
Гадаю що таких пасток розкидано багато, але збивати кацапські ракети все одно потрібно. Хто зна куди вона влуче, чито у пастку чи у щось важливе
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16.12.2022 17:42 Ответить
ти забув за херсон та ермака? За лендліз та азов? Які в біса хибні цілі... Їм депутати ходять с гпс координати малюють.
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16.12.2022 23:18 Ответить
Ха-555-наводиться інерціалкою,Ха -101-також.
Оптична головка є тільки на деяких ракетах ,і потрібна для більш точного наведення.
Глонасс використовується тільки для корекції.,при його глушінні ракета переходить на інерціалкою.
Так працюють всі ракети ,в т.ч.і ракети Хімарсів-Gps,при неможливості його- перехід на інерціалку
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16.12.2022 17:53 Ответить
тебя давно выписали...?\ты хоть лекарства принимай иногда...!\
твой бред интересно читать специалистам...!
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16.12.2022 19:24 Ответить
Уверен, что нужно было вот так вот, в таком тоне?
Я за этим всем вижу замечание, что все, в том числе власти, надеются исключительно на ПВО, на местах не делают, чтоб защититься, ни-ху-я.
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16.12.2022 19:42 Ответить
тут не о стратегии речь - товарисч фантазёр постоянно предлагает сделать ядерную ракету из карандаша...\потому-что карандаш напоминает силуэтом ракету...!\
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16.12.2022 19:54 Ответить
При всем уважении, считаю, что человек, предлагающий решение, пусть даже бредовое, хотя не факт, юродства не заслуживает.
А вот те, кто должен и обязан, но не делает этого, заслуживают гораздо худшего.
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16.12.2022 20:03 Ответить
при всём уважении - бред сумасшедшего не есть решении проблемы...
тем более что этот персонаж мне напоминает одного давно здесь практиковавшего здесь свиноцабаку...
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16.12.2022 20:12 Ответить
перша частина вигадки, друга логічна.
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16.12.2022 23:16 Ответить
Бла бла бла. То, я не вас вбиваю, то ракети. Правильно кажуть, треба позбутися зе, і тоді буде і тепло і світло. і від 73% оленнів теж треба позбавитись. Понаголусували за підараса.
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16.12.2022 17:27 Ответить
Мова про П? чи хтось інший? Бо П це ті ж самі азовці в нових котлах...
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16.12.2022 23:19 Ответить
Азовці це просто мученики. Ідея. Не більше
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17.12.2022 00:57 Ответить
факт залізобетонний а не "логічна вигадка". Відповідальність поклав на червоного креста, який через 7 днів наголосив що таких юридичних гарантій обміну не мог дати. Якщо ж ви вклали суб'єктивну суть в слово "ідея" - озвучте її.
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17.12.2022 01:24 Ответить
Ви все самі побачите та почуєте трохи з годом. Але, якщо ви не вмієте раціонально мислити, то вам голову заб*ють любою пургою, і ви будете в це вірити.
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17.12.2022 01:29 Ответить
Окресліть точніше що ви сподіваєтесь отримати, щоб не буду голослівним, трохи згодом, з якими часовими проміжками?
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17.12.2022 01:43 Ответить
Не буду нічого окреслювати. Вам всім треба ж докази. Хоча у висери з телевізори всі вірять і без доказів. Але якщо дуже хочете інфи, покопайтеся в пандора пейперсі.
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17.12.2022 01:46 Ответить
Вас за язика ніхто не тягнув... сказали "а" говоріть і "б", але як завжди сенсації ******* тишу та кривлянь на кшталт "азовці то ідея"... Чия ідея робити геноцид слов'янам..? Якщо потрібно мочати - чому не витримуєте?..
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17.12.2022 01:52 Ответить
Рано чи пізно, вся правда про зе вилізе. Потерпіть. Та й ви з мене так питаєте, а самі де були? Чи ви не помічали факапів за сторони ОП? Трохи згодом узрурпація влади буде такою, що ніхто навіть не зможе спротивитися цьому. На рахунок геноциду, це питання до зе. Це не Порох бачив в очах ***** мир. І не Порох казав, "я вам нічого не винен". Скоро вилізе і майно зе у Флориді. Але буде вже пізно. Хто після його правління тут буде прибирати?
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17.12.2022 02:06 Ответить
нашли чим здивувати
Коли сказали про панамську газету подумав про порхатого в першу чергу, та іловайський котел в день відкриття рахунку офшору... Мабуть совпаденіє... А так, що тоді не давали мочити москалів, що зараз ермаки палки в колеса сунуть Залужному... Ні бк ні зимового одягу... А олігархи то вічні створіння... та не при ділах
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17.12.2022 02:25 Ответить
Ситуація із Залужним вельми не приємна. Розмолвочка очевидно. Роблю висновки з інформації отриманної з довіренного джерела. Так або інакше, армія і політичні цивільні, це дві окремих структури. Але військові повністтю залежать від рішеннь на горі. А зе певно дуже хочеться, щоб армія була його на 100%. Куди сказав, туди побігли. І без зайвих питаннь. І я не здивуюся, якщо з кремля вийшов "связной" і передав ноту з клопотаннями "- Вова, ну ты же обещал. Говорил ничего не долетит."
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17.12.2022 02:52 Ответить
Само собой, можуть даже сценарій Ердогана повторити щоб унеможливити хунту... Це для ермаків буже болюче питання.

Що думаєте/знаєте про ЯЗ москалів?
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17.12.2022 03:56 Ответить
Ви про ядерну зброю? В москалів її до біса. В них є система "периметр". В разі перетину кордону крилатими ракетами, одразу вмикається система і кидає у всіх підряд ядерні заряди. Ось тому там жарти плохі.
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17.12.2022 14:07 Ответить
зе- это всадник апокалипсиса. Он пришел, сначала ковид. Потом война. Что дальше?
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17.12.2022 00:31 Ответить
зе просто брехлива ****** в ***** на побегушках. Людям в очі сцить, а сам морда така, тихенько краде і сцить в очі. "Розділяй та пануй" прекрасно працює.
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17.12.2022 00:54 Ответить
є те про що можуть знати тільки провісники... Або буде спостережливі та обізнані люди на яких не впливає світова зомбуюча енергія. Найкраще що описує поведінку світової "еліти" за 300 років, викладено цим містиком чи медіумом в цьому матеріалі, на слов'янську переводів не знайшов.
THE SHOCKING DOOMSDAY MAPS OF THE WORLD
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17.12.2022 01:35 Ответить
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16.12.2022 17:27 Ответить
Враховуючи той факт що війна затягується можливо варто нові трансформатори встановлювати в якісь захищені капоніри. Ну от дуже вже просто вони їх вражають тим лайном яке у них є!
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16.12.2022 17:28 Ответить
Є ахмет який в інновації енергомережі вклав 0 цілих 0 десятих копійки, тільки латання дірок, тільки найдешевші рішення... Думаєш він зазря скупив з іншими всі заводи та всю критичну інфраструктуру?.. ні... все набагато складніше для розуміння... Ермак - це лише цап-відбувайло... Брудні справи роблять одні, а замовлення ті, про яких ви і гадки не маєте...

Грання зі світлом - це тільки щоб відволікти увагу бід війни та послабити допомогу волонтерам. Думаєете хлопці з зимовою формою та в теплі? Зась... Саме тому Залужний і бідкається...
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16.12.2022 23:23 Ответить
На рахунок ахмета - давно в укрпочті були? Оцініть стан будівель та контингент працівників... Ось так він справи і веде...
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16.12.2022 23:25 Ответить
Укрпочта це Смілянський з зарплатою вище ніж у Президента США.
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17.12.2022 00:02 Ответить
Ага, а ціну на газ придумав Вовк)
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17.12.2022 01:39 Ответить
може Заєць)?
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17.12.2022 02:02 Ответить
Расейська армія, це армія терористів по боротьбі з трансформаторами.
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16.12.2022 18:30 Ответить
 
 