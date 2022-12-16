Россия сегодняшним обстрелом рассредоточенными силами пыталась истощить украинскую ПВО, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время массированной ракетной атаки сегодня, 16 декабря, российские войска пытались истощить украинскую ПВО. Враг для этого применял авиацию по разным направлениям и не только.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
"Сегодняшний ракетный обстрел рассредоточенными силами противника пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация по разным направлениям, и был выведен в море на дежурство ракетоносителей, которого утром не было. То, о чем мы и сообщали, что они могут применить такой максимальный ресурс свой, который возможен сейчас", - рассказала Гуменюк.
Напомним, что в ходе массированного ракетного удара по Украине российские войска выпустили 76 ракет, из которых 60 были уничтожены украинскими силами.
Отметим, что всего на столицу было направлено 40 ракет, но 37 вражеских целей приземлили.
Вражеская атака привела к повреждениям на объектах энергосистемы на юге, востоке и в столичном регионе. Под удар попали Киев, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Житомирская и Харьковская области.
"Укрэнерго" объявило о чрезвычайной ситуации в энергосистеме, а аварийные отключения света снова охватили все регионы.
Пожалуйста, подождите...
До тогож, англи нам добре допомогають.
Тай який з ***** король?
Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna
Jebać Putina, zbrodniarza wojennego
Masz krew na rękach cywila niewinnego
Jebać Putina, kurwę i skurwysyna
Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna
Jebać Putina, zbrodniarza wojennego
Masz krew na rękach cywila niewinnego (с)
Нелегка хєнєральсько доля . !! .
Просто такие вещи, как 2 трансформатора, столб, виток проводов и всякие выключатели должны изготавливаться массово и быстро. Это же техника столетней давности. Тем более, после попадания ракеты ничего с медью не будет, переплавил, изготовил провод, намотал на пластины и все. Это критическая промышленность для нашей страны, как хлеб изготавливать. А касательно электростанций перейти на сжиженный газ или дизель небольшие мобильные электростанции, максимально прикрыв их ангаром или куском земли. Обе этих вещи будут дешевле противоракет из ПВО, каждый выстрел из которых в копеечку выходит.
Гадаю що таких пасток розкидано багато, але збивати кацапські ракети все одно потрібно. Хто зна куди вона влуче, чито у пастку чи у щось важливе
Оптична головка є тільки на деяких ракетах ,і потрібна для більш точного наведення.
Глонасс використовується тільки для корекції.,при його глушінні ракета переходить на інерціалкою.
Так працюють всі ракети ,в т.ч.і ракети Хімарсів-Gps,при неможливості його- перехід на інерціалку
твой бред интересно читать специалистам...!
Я за этим всем вижу замечание, что все, в том числе власти, надеются исключительно на ПВО, на местах не делают, чтоб защититься, ни-ху-я.
А вот те, кто должен и обязан, но не делает этого, заслуживают гораздо худшего.
тем более что этот персонаж мне напоминает одного давно здесь практиковавшего здесь свиноцабаку...
Коли сказали про панамську газету подумав про порхатого в першу чергу, та іловайський котел в день відкриття рахунку офшору... Мабуть совпаденіє... А так, що тоді не давали мочити москалів, що зараз ермаки палки в колеса сунуть Залужному... Ні бк ні зимового одягу... А олігархи то вічні створіння... та не при ділах
Що думаєте/знаєте про ЯЗ москалів?
THE SHOCKING DOOMSDAY MAPS OF THE WORLD
Грання зі світлом - це тільки щоб відволікти увагу бід війни та послабити допомогу волонтерам. Думаєете хлопці з зимовою формою та в теплі? Зась... Саме тому Залужний і бідкається...