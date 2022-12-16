Росія сьогоднішнім обстрілом роззосередженими силами намагалася виснажити українську ППО, - ОП "Південь"
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Під час масованої ракетної атаки сьогодні, 16 грудня російські війська намагалися виснажити українську ППО. Ворог для цього застосовував авіацію з різних напрямків і не лише.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Сьогоднішній ракетний обстріл роззосередженими силами противника намагався виснажити протиповітряну оборону, бо була застосована і стратегічна авіація з різних напрямків, і був ви ведений в море на чергування ракетоносій, якого зранку не було. Те, про що ми і повідомляли, що вони можуть застосувати отакий максимальний ресурс свій, який можливий на даний момент", - розповіла Гуменюк.
Нагадаємо, що в ході масованого ракетного удару по Україні російські війська випустили 76 ракет, з яких 60 - були знищені українськими силами.
Зазначимо, що лише на столицю було направлено 40 ракет, але 37 ворожих цілей приземлили.
Ворожа атака призвела до пошкоджень на об’єктах енергосистеми на півдні, сході та у столичному регіоні. Під ударом опинилися Київ, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Житомирська та Харківська області.
"Укренерго" оголосило про надзвичайну ситуацію в енергосистемі, а аварійні відключення світла знову охопили всі регіони.
Будь ласка, зачекайте...
До тогож, англи нам добре допомогають.
Тай який з ***** король?
Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna
Jebać Putina, zbrodniarza wojennego
Masz krew na rękach cywila niewinnego
Jebać Putina, kurwę i skurwysyna
Jebać Putina, co znów wojnę zaczyna
Jebać Putina, zbrodniarza wojennego
Masz krew na rękach cywila niewinnego (с)
Нелегка хєнєральсько доля . !! .
Просто такие вещи, как 2 трансформатора, столб, виток проводов и всякие выключатели должны изготавливаться массово и быстро. Это же техника столетней давности. Тем более, после попадания ракеты ничего с медью не будет, переплавил, изготовил провод, намотал на пластины и все. Это критическая промышленность для нашей страны, как хлеб изготавливать. А касательно электростанций перейти на сжиженный газ или дизель небольшие мобильные электростанции, максимально прикрыв их ангаром или куском земли. Обе этих вещи будут дешевле противоракет из ПВО, каждый выстрел из которых в копеечку выходит.
Гадаю що таких пасток розкидано багато, але збивати кацапські ракети все одно потрібно. Хто зна куди вона влуче, чито у пастку чи у щось важливе
Оптична головка є тільки на деяких ракетах ,і потрібна для більш точного наведення.
Глонасс використовується тільки для корекції.,при його глушінні ракета переходить на інерціалкою.
Так працюють всі ракети ,в т.ч.і ракети Хімарсів-Gps,при неможливості його- перехід на інерціалку
твой бред интересно читать специалистам...!
Я за этим всем вижу замечание, что все, в том числе власти, надеются исключительно на ПВО, на местах не делают, чтоб защититься, ни-ху-я.
А вот те, кто должен и обязан, но не делает этого, заслуживают гораздо худшего.
тем более что этот персонаж мне напоминает одного давно здесь практиковавшего здесь свиноцабаку...
Коли сказали про панамську газету подумав про порхатого в першу чергу, та іловайський котел в день відкриття рахунку офшору... Мабуть совпаденіє... А так, що тоді не давали мочити москалів, що зараз ермаки палки в колеса сунуть Залужному... Ні бк ні зимового одягу... А олігархи то вічні створіння... та не при ділах
Що думаєте/знаєте про ЯЗ москалів?
THE SHOCKING DOOMSDAY MAPS OF THE WORLD
Грання зі світлом - це тільки щоб відволікти увагу бід війни та послабити допомогу волонтерам. Думаєете хлопці з зимовою формою та в теплі? Зась... Саме тому Залужний і бідкається...