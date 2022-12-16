В восьми областях больницы остаются обесточенными из-за обстрелов

Медицинские учреждения восьми областей Украины остаются обесточенными из-за обстрелов, клиники работают на генераторах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщает Министерство здравоохранения, в настоящее время обесточенными остается часть больниц в Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Киевской областях.

Кроме того, без централизованного электроснабжения остаются несколько медицинских учреждений столицы.

В то же время, Минздрав уточняет, что в этих областях в больницах критически важное оборудование, операционные и реанимации заживлены от электрогенераторов.

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Сейчас в украинских больницах более 3 000 генераторов разной мощности, которые позволяют закрыть минимальную потребность в электроэнергии. Резерв горючего для работы генераторов не менее пяти дней.

В ближайшее время в больницы запланированы поставки еще более 2000 генераторов.

"Каждая больница, имеющая контракт с Нацслужбой здоровья, имеет как минимум один генератор, позволяющий закрыть минимальную потребность в электроэнергии и дает электропитание в операционные и реанимации", – сообщает Минздрав со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Богдана Боруховского.

Он также сообщил, что в настоящее время в больницах установлено более 1 тысячи станций Starlink.

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