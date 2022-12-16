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Новости Война в Украине
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больница (1387) обстрел (20144) Тарифы на электроэнергию (1904)

В восьми областях больницы остаются обесточенными из-за обстрелов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лікарня

Медицинские учреждения восьми областей Украины остаются обесточенными из-за обстрелов, клиники работают на генераторах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщает Министерство здравоохранения, в настоящее время обесточенными остается часть больниц в Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Киевской областях.

Кроме того, без централизованного электроснабжения остаются несколько медицинских учреждений столицы.

В то же время, Минздрав уточняет, что в этих областях в больницах критически важное оборудование, операционные и реанимации заживлены от электрогенераторов.

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Сейчас в украинских больницах более 3 000 генераторов разной мощности, которые позволяют закрыть минимальную потребность в электроэнергии. Резерв горючего для работы генераторов не менее пяти дней.

В ближайшее время в больницы запланированы поставки еще более 2000 генераторов.

"Каждая больница, имеющая контракт с Нацслужбой здоровья, имеет как минимум один генератор, позволяющий закрыть минимальную потребность в электроэнергии и дает электропитание в операционные и реанимации", – сообщает Минздрав со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Богдана Боруховского.

Он также сообщил, что в настоящее время в больницах установлено более 1 тысячи станций Starlink.

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Кацапы сказали, что это они нанесли "гуманитарный ракетный обстрел". Злоба берет.

Люди толком о здоровье позаботиться не могут уже который месяц из-за такой "гуманитарной" заботы нелюдей.
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16.12.2022 19:41 Ответить
Таке буде поки існує терористичний режим в РФ.
Дехто каже що Україна не готувалася до війни що вона трапилася
Навпаки Україна очікувала напад і готувалася але треба пам'ятати що Україна і зараз готується до нападу з Білорусі і зараз в Україні навпаки значно більше зброї чим станом на 24 лютого
АЛЕ ЖОДНИМ ЧИНОМ НЕ ТРЕБА ПОВ'ЯЗУВАТИ ПІДГОТОВКУ І ЗБРОЮ В НЕНАПАДІ.
БО ПУТЛЕР ЙШОВ БИ ВІЙНОЮ ВІН І ЗАРАЗ ЙДЕ ЗА БУДЬ_ЯКИХ УМОВ.
Україна отримала засоби ПВО і що це для ПУТЛЕРА ПРИВІД НЕ ВЕСТИ ВІЙНУ ? Звісно рашисти будуть мати ще більші втрати в техніці і в особовому складі - АЛЕ ПУТЛЕР ЙДЕ В ЛОБОВЕ ЗІТКНЕННЯ ЯК І ГІТЛЕР БО НЕ МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ПРОГРАТИ
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16.12.2022 19:48 Ответить
"Навпаки Україна очікувала напад і готувалася"

...до шашличків.
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16.12.2022 19:52 Ответить
Не правильно. Таке буде доти, доки РФ існує. Тому що поки вона існує, там завжди буде терористичний режим. Не може бути у темного, злобного та тупого народішки іншого режиму.
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16.12.2022 20:20 Ответить
И когда наконец зеленые сопли разрешат нанести удар по Курской АЭС? А, Данилов? Где политическая воля?
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16.12.2022 19:49 Ответить
 
 