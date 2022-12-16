В восьми областях больницы остаются обесточенными из-за обстрелов
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Медицинские учреждения восьми областей Украины остаются обесточенными из-за обстрелов, клиники работают на генераторах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщает Министерство здравоохранения, в настоящее время обесточенными остается часть больниц в Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Киевской областях.
Кроме того, без централизованного электроснабжения остаются несколько медицинских учреждений столицы.
В то же время, Минздрав уточняет, что в этих областях в больницах критически важное оборудование, операционные и реанимации заживлены от электрогенераторов.
Сейчас в украинских больницах более 3 000 генераторов разной мощности, которые позволяют закрыть минимальную потребность в электроэнергии. Резерв горючего для работы генераторов не менее пяти дней.
В ближайшее время в больницы запланированы поставки еще более 2000 генераторов.
"Каждая больница, имеющая контракт с Нацслужбой здоровья, имеет как минимум один генератор, позволяющий закрыть минимальную потребность в электроэнергии и дает электропитание в операционные и реанимации", – сообщает Минздрав со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Богдана Боруховского.
Он также сообщил, что в настоящее время в больницах установлено более 1 тысячи станций Starlink.
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Люди толком о здоровье позаботиться не могут уже который месяц из-за такой "гуманитарной" заботы нелюдей.
Дехто каже що Україна не готувалася до війни що вона трапилася
Навпаки Україна очікувала напад і готувалася але треба пам'ятати що Україна і зараз готується до нападу з Білорусі і зараз в Україні навпаки значно більше зброї чим станом на 24 лютого
АЛЕ ЖОДНИМ ЧИНОМ НЕ ТРЕБА ПОВ'ЯЗУВАТИ ПІДГОТОВКУ І ЗБРОЮ В НЕНАПАДІ.
БО ПУТЛЕР ЙШОВ БИ ВІЙНОЮ ВІН І ЗАРАЗ ЙДЕ ЗА БУДЬ_ЯКИХ УМОВ.
Україна отримала засоби ПВО і що це для ПУТЛЕРА ПРИВІД НЕ ВЕСТИ ВІЙНУ ? Звісно рашисти будуть мати ще більші втрати в техніці і в особовому складі - АЛЕ ПУТЛЕР ЙДЕ В ЛОБОВЕ ЗІТКНЕННЯ ЯК І ГІТЛЕР БО НЕ МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ПРОГРАТИ
...до шашличків.