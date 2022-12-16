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лікарня (1098) обстріл (21042) електроенергія (1906)

У восьми областях лікарні залишаються знеструмленими через обстріл

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лікарня

Медичні заклади восьми областей України залишаються знеструмленими через обстріли, клініки працюють на генераторах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, наразі знеструмленою залишається частина лікарень у Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Київській областях.

Окрім того, без централізованого електропостачання залишаються декілька медичних закладів столиці.

Водночас МОЗ уточнює, що у цих областях у лікарнях критично важливе обладнання, операційні та реанімації заживлені від електрогенераторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після сьогоднішньої ракетної атаки може знадобитися більше часу для відновлення електропостачання, - "Укренерго"

Наразі в українських лікарнях є понад 3 000 генераторів різної потужності, що дають змогу закрити мінімальну потребу в електроенергії. Резерв пального для роботи генераторів щонайменше п'ять днів.

Найближчим часом до лікарень заплановано постачання ще понад 2 000 генераторів.

"Кожна лікарня, яка має контракт із Нацслужбою здоров’я, має як мінімум один генератор, який дозволяє закрити мінімальну потребу в електроенергії та дає електроживлення в операційні та реанімації", – повідомляє МОЗ із посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Богдана Боруховського.

Він також повідомив, що наразі у лікарнях встановлено понад 1 тисячу станцій Starlink.

Читайте: Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію через російські обстріли

Автор: Анастасія Потіха
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Кацапы сказали, что это они нанесли "гуманитарный ракетный обстрел". Злоба берет.

Люди толком о здоровье позаботиться не могут уже который месяц из-за такой "гуманитарной" заботы нелюдей.
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16.12.2022 19:41 Відповісти
Таке буде поки існує терористичний режим в РФ.
Дехто каже що Україна не готувалася до війни що вона трапилася
Навпаки Україна очікувала напад і готувалася але треба пам'ятати що Україна і зараз готується до нападу з Білорусі і зараз в Україні навпаки значно більше зброї чим станом на 24 лютого
АЛЕ ЖОДНИМ ЧИНОМ НЕ ТРЕБА ПОВ'ЯЗУВАТИ ПІДГОТОВКУ І ЗБРОЮ В НЕНАПАДІ.
БО ПУТЛЕР ЙШОВ БИ ВІЙНОЮ ВІН І ЗАРАЗ ЙДЕ ЗА БУДЬ_ЯКИХ УМОВ.
Україна отримала засоби ПВО і що це для ПУТЛЕРА ПРИВІД НЕ ВЕСТИ ВІЙНУ ? Звісно рашисти будуть мати ще більші втрати в техніці і в особовому складі - АЛЕ ПУТЛЕР ЙДЕ В ЛОБОВЕ ЗІТКНЕННЯ ЯК І ГІТЛЕР БО НЕ МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ПРОГРАТИ
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16.12.2022 19:48 Відповісти
"Навпаки Україна очікувала напад і готувалася"

...до шашличків.
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16.12.2022 19:52 Відповісти
Не правильно. Таке буде доти, доки РФ існує. Тому що поки вона існує, там завжди буде терористичний режим. Не може бути у темного, злобного та тупого народішки іншого режиму.
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16.12.2022 20:20 Відповісти
И когда наконец зеленые сопли разрешат нанести удар по Курской АЭС? А, Данилов? Где политическая воля?
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16.12.2022 19:49 Відповісти
 
 