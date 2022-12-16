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Путин готов к длительной войне и новым наступлениям, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Россия готовится к затяжной войне в Украине, а страны НАТО, поддерживающие Киев, должны продолжать посылать оружие, пока президент Владимир Путин не поймет, что "не может победить на поле боя".

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Спустя почти 10 месяцев после вторжения РФ украинские войска нанесли Кремлю ряд поражений, в результате которых были освобождены значительные территории.

Но генеральный секретарь НАТО Столтенберг предупредил, что нет никаких признаков того, что Путин "отказался от своей общей цели – контроля над Украиной".

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов.

Мы должны понимать, что президент Путин готов к длительной войне и новым наступательным операциям", - заявил Столтенберг.

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Столтенберг считает, что "вероятнее всего, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн", но любое решение должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства".

Самый быстрый способ добиться этого, по мнению генсека НАТО, – "оказать военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть за стол переговоров и вести переговоры в духе доброй воли".

Столтенберг сказал, что "идет дискуссия" о поставке ракетных батарей Patriot, но отметил, что союзники по НАТО должны быть уверены, что у них достаточно боеприпасов и запасных частей, чтобы оружие, отправленное до сих пор, работало.

"Мы ведем диалог между союзниками о дополнительных системах, но становится все более важным обеспечить работоспособность всех поставленных систем", – сказал он.

Требования Украины предоставить больше оружия и огромный поток боеприпасов истощили запасы членов НАТО и вызвали опасения, что оборонная промышленность Альянса может оказаться не в состоянии произвести их достаточно.

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"Мы наращиваем производство именно для этого: чтобы иметь возможность пополнить наши собственные запасы для сдерживания и обороны, а также продолжать оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе", – сказал Столтенберг.

По его словам, полномасштабное вторжение Путина в Украину стало сейсмическим потрясением для Запада и заставило НАТО укрепить свой восточный фланг.

"Это самый опасный кризис безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Это поворотный момент для безопасности", – констатировал Столтенберг.

"Ядерная риторика в отношении потенциального применения ядерного оружия безрассудна и опасна. Ее цель, конечно, состоит в том, чтобы удержать нас от поддержки Украины, но ему это не удастся", - добавил Столтенберг.
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Топ комментарии
+22
тільки НАТО виявилось не готове до тривалої війни з великим ворогом .
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16.12.2022 20:59
+13
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16.12.2022 21:30
+11
тобто вбиті ракетами в Польші не рахуються? тоді з якої кількості починати, десять, сто, тисяча?
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16.12.2022 21:06
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Звичайно, бо інше то його смерть, чи від своїх, чи від нас. Це його остання надія хоч якось протриматися і заговорити тему серед своїх баранів, щоб за нього забулися, а йшли визволяти "расеюшку".
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16.12.2022 20:59 Ответить
да хватить с охранять рыло харную пи**ерасту ***** подохнет ваш вы**лядок и скоро.. угомонитесь **андоны оракулы...
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16.12.2022 21:24 Ответить
"Путин готов к длительной войне и новым наступлениям" - Столтенберг..
Это самый трусливый генсек НАТО, заботится только о себе, хрен знает кто такого выбрал..
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16.12.2022 22:17 Ответить
он там не один такой
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16.12.2022 23:29 Ответить
Це агент КДБ на клікуху Стєклов...
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17.12.2022 08:45 Ответить
х.йло - это шлюха сатаны !
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16.12.2022 22:48 Ответить
тільки НАТО виявилось не готове до тривалої війни з великим ворогом .
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16.12.2022 20:59 Ответить
А що, НАТО на когось напало, чи хтось напав на НАТО?
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16.12.2022 21:01 Ответить
тобто вбиті ракетами в Польші не рахуються? тоді з якої кількості починати, десять, сто, тисяча?
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16.12.2022 21:06 Ответить
Звичайно нгі, бо там ще не визначилися чия ракета, а більше всього, то можливо була українська ракета.
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16.12.2022 21:08 Ответить
і шо вони над Польщею збивали?

ну так ясно що не визначилися, бо це означає "наших громадян вбивають кацапи, але ми за мир"
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16.12.2022 21:12 Ответить
А чому Ви запитуєте в мене, що вони збивали в Польщі. Там є Президент і він давно дав відповідь. І Президент Польщі не вимагав НАТО розпочати війну. Якщо будуть реальні докази, то можливо і почнуть.Проводиться розслідування і експертизи. Чи Ви думаєте вони бояться Засрашки? Немає там чого боятися, але вони виконують букву закону підписаних договорів і не бажають, щоб на голови їх виборців впали ракети за війну в Україні, яка не є членом НАТО. Хоча хворий на голову пуйло може запустити всього декілька ракет, які будуть збиті і знищена вся його недоармія(по мірках НАТО).
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16.12.2022 21:20 Ответить
Байден через 2 години заявив що то українська фугасна земля-земля без вражаючих вольфрамових елементів... а не та що в совку була з радіусом 75км...
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16.12.2022 22:41 Ответить
ви в це вірите ? скільки часу минуло встановити чия ракета ? треба 8 років як з МН-17 ? НАТО вже програло цю ситуацію з реакцією динозавра !
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16.12.2022 21:31 Ответить
Нічого НАТО не програло і не програє. Навіть не бажаю порівнювати танки НАТО і танки кацапії, РСЗВ НАТО і кацапії, ППО і ПРО НАТО і Цапії. За гармати і мови немає. Один залп потужніх Хаймерсів тими ракетами, що не дають нам і немає всього ординського війська. Але навіщо це НАТО, на них що напали? Ні, кацапи при падінні ракети в Польщі почали скулити, що то не вони і нічого про це не знають. Чи Ви чули, що вони наполягали, що їх ракета і об'явили НАТО війну?
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16.12.2022 21:56 Ответить
ось вам для роздумів

наскільки пам"ятаю одна лише Франція переважала Німеччину і за чисельністю техніки і за особовим складом, була захоплена трохи більше ніж за місяць
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16.12.2022 22:16 Ответить
гарний приклад !
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16.12.2022 22:19 Ответить
Мені навіть не потрібно нічого думати з Ваших посилів, бо непогано знаю історію і знаю, що таке Франція, а що таке США і Англія. До речі, а що робила Англія після того, як Франція лягла під німців?
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17.12.2022 08:44 Ответить
То як ви думаєте чому Англія вийшла з ЄС?
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17.12.2022 12:02 Ответить
так кацапи і нам війну не оголошували ! підлий народ , що зробиш .про програш , тут я з вами зовсім не згодний . про танки , пам'ятаєте якими були нацистські Тигри - вершина інженерного генію 40-вих років і що програли ********* Т-34 бо ******** було набагато більше . а ******* німецькі самоходки для війни не придатні , виставковий матеріал . в НАТО до 2022 на Хаймерси ніхто ставку не робив і скільки їх ? для України їх потрібно сотні , а не 2 десятки . наші воїни вбили 95 000 кацапів , а вони лізуть і лізуть ! я вважав що після 20 000 орда зупиниться , але дуже помилився . якщо кацапи полізуть до країн Балтії не факт що НАТО за них вступиться ...
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16.12.2022 22:18 Ответить
до честі Польщі вони хочаб не почали волати в перший день "то не кацапська ракета а українська" як дехто, проводять розслідуванняя... тривале
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16.12.2022 22:09 Ответить
не рахуючи двох загиблих польських селян ,звісно ніхто не нападав на НАТО . тільки зброя яку може надати НАТО Україні швидко закінчилась ...
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16.12.2022 21:07 Ответить
По перше, ми не в НАТО і наш Президент нікого демонстартивно не посилав на саміт і сам не поїхав, навіть довго не призначав туди посла. То нам щось заборгувало НАТО? А по-друге, навіщо Ви критикуєте і звинувачуєте НАТО, в нас є вибраний народом Верховний головнокомандувая, який мав турбуватися за армію і запитайте і попросіть у нього зброю. Чи ми її не виготовляли? Виготовляли і навіть були у десятці країн, які продавали нові зразки зброї. То де наша зброя? Погоджуюся, що її мало і потрібна допомога. Але допомогу там не вимагають, і не звинувачують НАТО в своїх про..обах.
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16.12.2022 21:13 Ответить
шановний , в даному випадку я не критикую , а саме констатую факт ! я згоден в цілому з вами , але Україна з президентом блазнем і відсутністю важкого озброєння виявилась більш готовою до війни з великим ворогом ніж цілий блок .
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16.12.2022 21:23 Ответить
Ні, шановний пане, Ваші слова " тільки НАТО виявилось не готове до тривалої війни з великим ворогом" для мене читаються, як критика. Можливо я перебільшую.
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16.12.2022 21:40 Ответить
😁🤔
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17.12.2022 02:01 Ответить
і з дрібним також
схоже що військовий блок взагалі не готовий до війни
а Туреччина так взагалі вигідно торгує з ворогом і блокує вступ Швеції
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16.12.2022 21:05 Ответить
а мадяри взагалі Штірлиц в будьонівці ? думаю що такого ворога як наприклад Сирія чи Лівія НАТО здолає , але Китай точно ні .
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16.12.2022 21:16 Ответить
Щось забористе підвезли?!
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16.12.2022 21:24 Ответить
дядьку , я агроном , сам вирощую !
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16.12.2022 21:34 Ответить
Правильно, нічого переплачувати, ще й не зрозуміло якої полови намішано в покупній
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16.12.2022 21:48 Ответить
Який Китай? вони з Сербією розібратися не можуть, Косово з 1999 року триває
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16.12.2022 21:30 Ответить
А що там триває? У вас цікаві приклади. Доречі, ***** ці приклад також ********.
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16.12.2022 21:50 Ответить
Вучич стверджує, що хоче ввести війська для захисту сербського населення регіону, а також для контролю над пунктами перетину кордону Яриньє і Брняк.

Президент Сербії впевнений, що такий крок буде служити для зняття напруженості і стане хорошим рішенням.

тиц

тиц

"***** ці приклад також ********" ну тоді я напевно маю його забути
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16.12.2022 22:03 Ответить
Вучич нехай з Орбаном створять сербсько-угорську імперію, (чи угорсько-сербську?) і обоє заспокояться.

а якщо без жартів, не «доцільно» «мішати сюди»Косово.
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17.12.2022 00:08 Ответить
Та не переживайте ви за блок. Все у них добре
Туреччина? «Особливий» випадок, ще буде видно чим скінчиться.
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16.12.2022 21:22 Ответить
Щось у цього вікінга останнім часом зрадоньки багато..
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16.12.2022 20:59 Ответить
Похоже, альтернативные успехи на фронте настолько хороши, что окурок с Лиговки решил лично заехать к своему синепалому другу.
Визит в Минск имеет сразу же несколько целей.

1. Показать, что царь еще перемещается и даже некоторое время способен провести вне бункера и чуть ближе к линии фронта, чем в Москве.

2. Показать, кто в Минске настоящий хозяин. А заодно продемонстрировать это номенклатуре синепалого синегуба, чтобы развеять сомнения. Так что будут еще и в некотором роде смотрины.

3. Под визит можно стянуть в Беларусь дополнительные войска, которые потом никуда не уйдут (такой номер проворачивали уже с несостоявшимся визитом в Гродно).

4. В ходе визита можно продемонстрировать «нерушимое братство», чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что хунта точно в войне против Украины на стороне агрессора без какой-то неоднозначной риторики.

Иными словами, визит должен подтвердить колониальный статус хунты по отношению к Кремлю во всех отношениях. Прежде всего в экономическом и военном. Номенклатура хунты должна будет понять, что их судьба в чуть более долгосрочной перспективе связана с Москвой, а не синепалым. Судьба коллаборантов со временно оккупированных территорий Украины для них не пример.

В то же время у нас нет оснований, чтобы говорить о том, что в ходе визита будет нажата «красная кнопка» и войска двух диктаторов в очередной раз пойдут на Киев либо будет нанесен массовый ракетный удар - слишком рискованно. После визита - возможно.

Публичного ареста за измену «союзному государству» тоже не будет.

Но вектор дальнейшего втягивания в войну будет обозначен однозначно. Борьбы с беларусским народом и отражения атак воображаемого противника вкупе с вербальными интервенциями уже недостаточно.

В общем, во Дворце суета на грани паники. Все понимают, что окурок хочет поговорить не только с синепалым.
Тем не менее, в рамках имитации бурной деятельности на скорую руку пытаются нарисовать новый счёт Кремлю за лояльность.

Ник (https://by.tgstat.com/channel/@nic_and_mike) и (https://by.tgstat.com/channel/@nic_and_mike) Майк
(https://by.tgstat.com/channel/@nic_and_mike)
Анонимный бот @nick_and_mikeBot
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16.12.2022 21:00 Ответить
а от і ні
з часів Золотої Орди у кацапів заведено що слабкий їде до сильного (чоботи здається вже не лобзають але хто зна), тому візит дивний
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16.12.2022 21:09 Ответить
Путін то готовий а от серед ванєк може початися падьож
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16.12.2022 21:00 Ответить
Дайте танки.
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16.12.2022 21:03 Ответить
Путін готовий до тривалої війни
Оптиміст гуєв, тобі життя того лишилося - тьху...
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16.12.2022 21:06 Ответить
Тоді хай з Кадиркіним воює,там воно буде і тривалим і з наступами.Бо в Україні недовго і одні відступи та поразки.Розвертай х..ло отару.
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16.12.2022 21:07 Ответить
"Ми не повинні недооцінювати Росію. Росія планує довгу війну. Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони готові зазнавати великих втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та ***********. а хіба НАТО було сліпе з часів Чеченської війни.окупації Грузії,українського Криму і Донбасу?Не було би ніякої війни.якщо би нато .та є ЄС десятиріччями не "танцювало" ""рашистську калінку" с куйлом.а натомість взяло Україну в НАТО в далекому 2008 році і почало танцювати"гопака".
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16.12.2022 21:07 Ответить
Зато він перемагає у знищені нашої інфраструктури, яку НАТО не захотіло захистити закривши наше небо.
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16.12.2022 21:09 Ответить
Так і не закриє НАТО небо. Аби озброєнь більше давли.
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16.12.2022 21:16 Ответить
Опять это тяни-толкай. Одни видят нападение, другие не видят. *** разберёшь. Походу нарочно создают информшум.
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16.12.2022 21:12 Ответить
Дай, дядьку, штук сто ядерных зарядов и мы решим проблемы мироустройства
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16.12.2022 21:13 Ответить
понимать ***** ничего не будет его пора выносить вперед ногами...
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16.12.2022 21:15 Ответить
Проведіть лінію червону,вони налякаються.
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16.12.2022 21:16 Ответить
Ага,і одягніть рожеві панчохи,їм личить)
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17.12.2022 08:53 Ответить
Столтенберг, при всем к тебе уважении, количество боеприпасов, которое страны НАТО должны поставить Украине, будет требоваться намного меньше, если будет оружие способное достать производство *****. У него точно такая же проблема. Хватит мямлить и болтать, дайте что либо более дальнобойное, чем на 80 км.
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16.12.2022 21:27 Ответить
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16.12.2022 21:36 Ответить
Українці мають видкрити другий фронт в самий раше - там багато етнічних українців , ЧІІ ДОМА І РОДНЮ І ДРУЗІВ В УКРАІНЕ кацапи вбили . Тому плацдарм у украінськой разведки е
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16.12.2022 21:39 Ответить
А багато і не треба. Є точки перетину трубопроводів( карта трубопровідного транспорту рф), ЛЕП в районі Уралу та півночі. Морози у них сильніші ніж в Україні.
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16.12.2022 22:02 Ответить
немає там українців лише хохли ! в мене там багато рідні з деким не спілкуюсь з Помаранчевої Революції.
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16.12.2022 22:27 Ответить
Щоб до ******* дістати!
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17.12.2022 02:05 Ответить
Конечно готов.Ведь вы долгосрочно выкарамливали этого крокодила.Теперь,дебилы, удосужтесь хотя бы украинскими руками укротить этого фашистскогот высерка.
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16.12.2022 21:27 Ответить
Йенс с утра включил телевизор....глянул...сделал пару звонков...определился...вечером толкает пламенную речь. А не пошёл бы ты...мудак?!
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16.12.2022 21:28 Ответить
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16.12.2022 21:30 Ответить
Як і НАТО та і РФ вповні задоволені, що війна відбувається не на їх територіях , а п#здіж НАТО про відкриті двері вже триває десятиліттями...
єдиний для нас реальний безпековий варіант повернення ЯЗ і чітка доктрина її використання... нема дебилів нападати на країни у яких в арсеналі ядерні ракети... є тільки ідіоти, які добровільно віддаля ЯЗ в 1994 р. і отримали війну на своїй землі.
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
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16.12.2022 21:30 Ответить
Навіщо пан змішав всі фарби і в кінці видав своє бажання, а не істину. Навіщо Ви вішаєте яплики і звинувачуєте НАТО, що нас туди не беруть? А як нас брати, якщо 5 років один президент проводить політику в НАТО, інші 5 років інший президент проводить політику до Засрашки? Ні одна країна не мала такого тиску з боку Засрашки, як підкуп, загравання з Францією, Німеччиною, Угорщиною та іншими, щоб нас не приймали, давали їм шаленні гроші і скидки на газ і ніфту, аби тілтьки не прийняли Україну, бо що ж московія без України_Руси - нищеброд без коріння і племені. А головне, що якби не НАТО, то Україну давно розірвавби цей дикий ординський зваір -московія. І не винні НАТО, що війна проходить на території України, що на нас напала московія, чи краще щоб вони перетягнули військові дії на свою землю? Велика подяка НАТО за допомогу і підставлене плече! Ганьба кацапу, що напідписував договорів про дружбу і захист нашої територіальної цілосності, забрав безкоштовно всі наші літаки, ракети, ядерну зброю і замість захисту - напав!!!
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16.12.2022 22:07 Ответить
Путина всегда радует перепуганая и плаксивая мордочка коммуниста из Норвегии и по совместительству раскаявшегося (а его сдал перебежчик) агента КГБ Стеклова.
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16.12.2022 21:32 Ответить
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16.12.2022 21:34 Ответить
Прикро... Генсек НАТО не вірить у перемогу України. Генсек НАТО вірить у "здравомисліє" президента росії...
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16.12.2022 21:48 Ответить
Це лише означає, що цьому *****-п*дарасу затишно й комфортно у бункері...
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16.12.2022 22:10 Ответить
Шо це я прочитав, що НАТО вважало що Путін тверезо щось оцінить, зрозуміє пройоби та відкотить почате?

Він не для того починав, щоб відкочувать.
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16.12.2022 22:37 Ответить
народ, не ведитесь, не бойтесь!!
знаю близко людей по работе и родственники (по браку) из трех стран - Швеция, Германия, Чехия - никто в страшном сне не предполагает что раша победит Украину. Это будет конец Европы, это обесценивает все деньги, оружие, помощь сделанные после 24 февраля. Поэтому Европе не меньше чем Украине нужна победа. А ничьи НЕ БУДЕТ даже если Украине чуть остановиться - орки попрут с двойной силой. Это безвыходная ситуация для Европы - остановка смерти подобна. Вывод - спокойно, это уже не вона только Украины, а война самой Европы - уже в одной лодке навсегда. S pozdravem/
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16.12.2022 23:15 Ответить
Звідки така віра у вас європейців, про якусь двійну силу років, страх перед "непереможною" московією це вже ваша релігія? Нічого кацапи нам вже не зроблять ні за яких обставин, ми зломали їм хребет. Гори гарматного м'яса і техніки - не те, що є грізною силою.
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17.12.2022 01:13 Ответить
НАТО це збіговисько боягузів!
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16.12.2022 23:34 Ответить
***** готове, а ви чим готові? Піздуни срані. Нато.. *****. Звідки в нато хоробрість, коли в них самі латентні підараси? Звісно, такі орагнізми не будуть воювати. Ще нам бракувало лгбт.
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17.12.2022 01:17 Ответить
Ще раз напишу і не чекаю відповіді, НАТО за вас воювати не буде, НАТО буде воювати за ті країни, які в її блоці і це результат нашої зовнішньої політики, коли комуняки і партія регіонів, а потім і "слуги" котили бочку на НАТО і дивилися в бік московії, нашого найлютішого ворога і нарід йшов за агентами кремля, кричав "НАТО ні! НАТО вон!" і тому подібне. А сьогодні пригадали НАТО? Так вам гарант безпеки московія, яка себе назвала росією, якій ви передали всю ядерну зброю, стратегічні літаки, ракети на сумму більше 100 мільярдів доларів США, все те, що було виготовлено тут дідами, батьками за кошт українського бюджету. Сама сциклива це росія, бо вона своїм баранам розповідає, що воює з НАТО, але туди не лізе, бо знає чим це закінчиться. НАТО, а більше всього США дає нам свою зброю для захисту суверенітету і зброю дає не новітню, а стару, але і ця зброя переваждає російську. А чому дає не новітню, А тому, що вся ОП нашпігована російськими агентами і вони про це говорили і просили їх прибрати.
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17.12.2022 08:53 Ответить
 
 