Путин готов к длительной войне и новым наступлениям, - Столтенберг
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Россия готовится к затяжной войне в Украине, а страны НАТО, поддерживающие Киев, должны продолжать посылать оружие, пока президент Владимир Путин не поймет, что "не может победить на поле боя".
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Спустя почти 10 месяцев после вторжения РФ украинские войска нанесли Кремлю ряд поражений, в результате которых были освобождены значительные территории.
Но генеральный секретарь НАТО Столтенберг предупредил, что нет никаких признаков того, что Путин "отказался от своей общей цели – контроля над Украиной".
"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов.
Мы должны понимать, что президент Путин готов к длительной войне и новым наступательным операциям", - заявил Столтенберг.
Столтенберг считает, что "вероятнее всего, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн", но любое решение должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства".
Самый быстрый способ добиться этого, по мнению генсека НАТО, – "оказать военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть за стол переговоров и вести переговоры в духе доброй воли".
Столтенберг сказал, что "идет дискуссия" о поставке ракетных батарей Patriot, но отметил, что союзники по НАТО должны быть уверены, что у них достаточно боеприпасов и запасных частей, чтобы оружие, отправленное до сих пор, работало.
"Мы ведем диалог между союзниками о дополнительных системах, но становится все более важным обеспечить работоспособность всех поставленных систем", – сказал он.
Требования Украины предоставить больше оружия и огромный поток боеприпасов истощили запасы членов НАТО и вызвали опасения, что оборонная промышленность Альянса может оказаться не в состоянии произвести их достаточно.
"Мы наращиваем производство именно для этого: чтобы иметь возможность пополнить наши собственные запасы для сдерживания и обороны, а также продолжать оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе", – сказал Столтенберг.
По его словам, полномасштабное вторжение Путина в Украину стало сейсмическим потрясением для Запада и заставило НАТО укрепить свой восточный фланг.
"Это самый опасный кризис безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Это поворотный момент для безопасности", – констатировал Столтенберг.
"Ядерная риторика в отношении потенциального применения ядерного оружия безрассудна и опасна. Ее цель, конечно, состоит в том, чтобы удержать нас от поддержки Украины, но ему это не удастся", - добавил Столтенберг.
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Это самый трусливый генсек НАТО, заботится только о себе, хрен знает кто такого выбрал..
ну так ясно що не визначилися, бо це означає "наших громадян вбивають кацапи, але ми за мир"
наскільки пам"ятаю одна лише Франція переважала Німеччину і за чисельністю техніки і за особовим складом, була захоплена трохи більше ніж за місяць
схоже що військовий блок взагалі не готовий до війни
а Туреччина так взагалі вигідно торгує з ворогом і блокує вступ Швеції
Президент Сербії впевнений, що такий крок буде служити для зняття напруженості і стане хорошим рішенням.
тиц
тиц
"***** ці приклад також ********" ну тоді я напевно маю його забути
а якщо без жартів, не «доцільно» «мішати сюди»Косово.
Туреччина? «Особливий» випадок, ще буде видно чим скінчиться.
Визит в Минск имеет сразу же несколько целей.
1. Показать, что царь еще перемещается и даже некоторое время способен провести вне бункера и чуть ближе к линии фронта, чем в Москве.
2. Показать, кто в Минске настоящий хозяин. А заодно продемонстрировать это номенклатуре синепалого синегуба, чтобы развеять сомнения. Так что будут еще и в некотором роде смотрины.
3. Под визит можно стянуть в Беларусь дополнительные войска, которые потом никуда не уйдут (такой номер проворачивали уже с несостоявшимся визитом в Гродно).
4. В ходе визита можно продемонстрировать «нерушимое братство», чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что хунта точно в войне против Украины на стороне агрессора без какой-то неоднозначной риторики.
Иными словами, визит должен подтвердить колониальный статус хунты по отношению к Кремлю во всех отношениях. Прежде всего в экономическом и военном. Номенклатура хунты должна будет понять, что их судьба в чуть более долгосрочной перспективе связана с Москвой, а не синепалым. Судьба коллаборантов со временно оккупированных территорий Украины для них не пример.
В то же время у нас нет оснований, чтобы говорить о том, что в ходе визита будет нажата «красная кнопка» и войска двух диктаторов в очередной раз пойдут на Киев либо будет нанесен массовый ракетный удар - слишком рискованно. После визита - возможно.
Публичного ареста за измену «союзному государству» тоже не будет.
Но вектор дальнейшего втягивания в войну будет обозначен однозначно. Борьбы с беларусским народом и отражения атак воображаемого противника вкупе с вербальными интервенциями уже недостаточно.
В общем, во Дворце суета на грани паники. Все понимают, что окурок хочет поговорить не только с синепалым.
Тем не менее, в рамках имитации бурной деятельности на скорую руку пытаются нарисовать новый счёт Кремлю за лояльность.
Ник (https://by.tgstat.com/channel/@nic_and_mike) и (https://by.tgstat.com/channel/@nic_and_mike) Майк
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Анонимный бот @nick_and_mikeBot
з часів Золотої Орди у кацапів заведено що слабкий їде до сильного (чоботи здається вже не лобзають але хто зна), тому візит дивний
Оптиміст гуєв, тобі життя того лишилося - тьху...
єдиний для нас реальний безпековий варіант повернення ЯЗ і чітка доктрина її використання... нема дебилів нападати на країни у яких в арсеналі ядерні ракети... є тільки ідіоти, які добровільно віддаля ЯЗ в 1994 р. і отримали війну на своїй землі.
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
Він не для того починав, щоб відкочувать.
знаю близко людей по работе и родственники (по браку) из трех стран - Швеция, Германия, Чехия - никто в страшном сне не предполагает что раша победит Украину. Это будет конец Европы, это обесценивает все деньги, оружие, помощь сделанные после 24 февраля. Поэтому Европе не меньше чем Украине нужна победа. А ничьи НЕ БУДЕТ даже если Украине чуть остановиться - орки попрут с двойной силой. Это безвыходная ситуация для Европы - остановка смерти подобна. Вывод - спокойно, это уже не вона только Украины, а война самой Европы - уже в одной лодке навсегда. S pozdravem/