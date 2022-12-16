Путін готовий до тривалої війни і нових наступів, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Росія готується до затяжної війни в Україні, а країни НАТО, які підтримують Київ, повинні продовжувати надсилати зброю, поки президент Володимир Путін не зрозуміє, що "не може перемогти на полі бою".
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю AFP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Майже за 10 місяців після вторгнення РФ українські війська завдали Кремлю низку поразок, унаслідок яких було звільнено значні території.
Але генеральний секретар НАТО Столтенберг попередив, що немає жодних ознак того, що Путін "відмовився від своєї загальної мети – контролю над Україною".
"Ми не повинні недооцінювати Росію. Росія планує довгу війну. Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони готові зазнавати великих втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів.
Ми маємо розуміти, що президент Путін готовий до тривалої війни і нових наступальних операцій", - заявив Столтенберг.
Столтенберг вважає, що "найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів, як і більшість воєн", але будь-яке рішення має забезпечити "перемогу України як суверенної, незалежної держави".
Найшвидший спосіб домогтися цього, на думку генсека НАТО, – "надати військову підтримку, щоб президент Путін зрозумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти за стіл переговорів і вести переговори в дусі доброї волі".
Столтенберг сказав, що "триває дискусія" щодо постачання ракетних батарей Patriot, але зазначив, що союзники по НАТО мають бути впевнені, що в них достатньо боєприпасів і запасних частин, щоб зброя, відправлена досі, працювала.
"Ми ведемо діалог між союзниками про додаткові системи, але стає все більш важливим забезпечити працездатність усіх поставлених систем", – сказав він.
Вимоги України надати більше зброї і величезний потік боєприпасів виснажили запаси членів НАТО і викликали побоювання, що оборонна промисловість альянсу може виявитися неспроможною виробити їх достатньо.
"Ми нарощуємо виробництво саме для цього: щоб мати можливість поповнити наші власні запаси для стримування і оборони, а також продовжувати надавати підтримку Україні в довгостроковій перспективі", – сказав Столтенберг.
За його словами, повномасштабне вторгнення Путіна в Україну стало сейсмічним потрясінням для Заходу і змусило НАТО зміцнити свій східний фланг.
"Це найнебезпечніша криза безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Це поворотний момент для безпеки", – констатував Столтенберг.
"Ядерна риторика щодо потенційного застосування ядерної зброї нерозважлива й небезпечна. Його мета, звісно, полягає в тому, щоб утримати нас від підтримки України, але йому це не вдасться", - додав Столтенберг.
Будь ласка, зачекайте...
Это самый трусливый генсек НАТО, заботится только о себе, хрен знает кто такого выбрал..
ну так ясно що не визначилися, бо це означає "наших громадян вбивають кацапи, але ми за мир"
наскільки пам"ятаю одна лише Франція переважала Німеччину і за чисельністю техніки і за особовим складом, була захоплена трохи більше ніж за місяць
схоже що військовий блок взагалі не готовий до війни
а Туреччина так взагалі вигідно торгує з ворогом і блокує вступ Швеції
Президент Сербії впевнений, що такий крок буде служити для зняття напруженості і стане хорошим рішенням.
тиц
тиц
"***** ці приклад також ********" ну тоді я напевно маю його забути
а якщо без жартів, не «доцільно» «мішати сюди»Косово.
Туреччина? «Особливий» випадок, ще буде видно чим скінчиться.
Визит в Минск имеет сразу же несколько целей.
1. Показать, что царь еще перемещается и даже некоторое время способен провести вне бункера и чуть ближе к линии фронта, чем в Москве.
2. Показать, кто в Минске настоящий хозяин. А заодно продемонстрировать это номенклатуре синепалого синегуба, чтобы развеять сомнения. Так что будут еще и в некотором роде смотрины.
3. Под визит можно стянуть в Беларусь дополнительные войска, которые потом никуда не уйдут (такой номер проворачивали уже с несостоявшимся визитом в Гродно).
4. В ходе визита можно продемонстрировать «нерушимое братство», чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что хунта точно в войне против Украины на стороне агрессора без какой-то неоднозначной риторики.
Иными словами, визит должен подтвердить колониальный статус хунты по отношению к Кремлю во всех отношениях. Прежде всего в экономическом и военном. Номенклатура хунты должна будет понять, что их судьба в чуть более долгосрочной перспективе связана с Москвой, а не синепалым. Судьба коллаборантов со временно оккупированных территорий Украины для них не пример.
В то же время у нас нет оснований, чтобы говорить о том, что в ходе визита будет нажата «красная кнопка» и войска двух диктаторов в очередной раз пойдут на Киев либо будет нанесен массовый ракетный удар - слишком рискованно. После визита - возможно.
Публичного ареста за измену «союзному государству» тоже не будет.
Но вектор дальнейшего втягивания в войну будет обозначен однозначно. Борьбы с беларусским народом и отражения атак воображаемого противника вкупе с вербальными интервенциями уже недостаточно.
В общем, во Дворце суета на грани паники. Все понимают, что окурок хочет поговорить не только с синепалым.
Тем не менее, в рамках имитации бурной деятельности на скорую руку пытаются нарисовать новый счёт Кремлю за лояльность.
Ник (https://by.tgstat.com/channel/@nic_and_mike) и (https://by.tgstat.com/channel/@nic_and_mike) Майк
(https://by.tgstat.com/channel/@nic_and_mike)
Анонимный бот @nick_and_mikeBot
з часів Золотої Орди у кацапів заведено що слабкий їде до сильного (чоботи здається вже не лобзають але хто зна), тому візит дивний
Оптиміст гуєв, тобі життя того лишилося - тьху...
єдиний для нас реальний безпековий варіант повернення ЯЗ і чітка доктрина її використання... нема дебилів нападати на країни у яких в арсеналі ядерні ракети... є тільки ідіоти, які добровільно віддаля ЯЗ в 1994 р. і отримали війну на своїй землі.
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
Він не для того починав, щоб відкочувать.
знаю близко людей по работе и родственники (по браку) из трех стран - Швеция, Германия, Чехия - никто в страшном сне не предполагает что раша победит Украину. Это будет конец Европы, это обесценивает все деньги, оружие, помощь сделанные после 24 февраля. Поэтому Европе не меньше чем Украине нужна победа. А ничьи НЕ БУДЕТ даже если Украине чуть остановиться - орки попрут с двойной силой. Это безвыходная ситуация для Европы - остановка смерти подобна. Вывод - спокойно, это уже не вона только Украины, а война самой Европы - уже в одной лодке навсегда. S pozdravem/