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Россияне стремятся получить контроль над белорусским ОПК, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,лукашенко

Кремль работает над большим использованием ресурсов Республики Беларусь в войне против Украины. А также стремится полностью контролировать оборонно-промышленный комплекс страны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье, передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы продолжать вести активные боевые действия на территории Украины, РФ уже перевела свой оборонно-промышленный комплекс на усиленную работу. Российские власти планируют увеличить гособоронзаказ в 2023 году и увеличивают нагрузку на свой ОПК. Также стало известно о планах РФ открыть на территории страны собственное производство иранских беспилотников типа Shahed-136. Однако этого Путину не хватает", - говорится в сообщении

По данным белорусского подполья, в рамках деятельности "Союзного государства" с Республикой Беларусь россияне пытаются получить контроль над белорусским ОПК. В частности, эта тема была одной из тех, которые обсуждал министр обороны РФ Шойгу во время своего визита в Беларусь в начале декабря.

В то же время, возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать "разменной монетой" во время переговоров диктаторов Путина и Лукашенко в Минске, которая планируется на 19 декабря.

Путин продолжает давить на Лукашенко ради полноценного втягивания военных Беларуси в войну в Украине. Сейчас такой шаг маловероятен. Белорусская армия продолжает обслуживать российские войска, которые дислоцируются в Беларуси. Не исключено, что Лукашенко будет готов на уступки по контролю над ОПК страны во время переговоров с Путиным.

Читайте также: Путин во время визита в Минск будет давить на Лукашенко и создавать условия для нового наступления на Украину, - ISW
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Топ комментарии
+11
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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17.12.2022 16:43
+10
меня как-то выводит из себя это "пытается втянуть в войну"...
а разве обстреливая наше прикордонье, предоставляя свои аэродромы, ангары, склады, ГСМ, вооружение и госпитали (плюс морги)) белорашка еще не втянута в конфликт???
теоретически - нет (ибо войско бульбопюрера вроде как на месте) фактически - да (все выше перечисленное) ... долго ли лука продержится в такой раскоряке? ведь не молод уже...
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17.12.2022 16:56
+5
. Мені ось що цікаво.

Коли ми кацапам віддали за газ ракети і бомбардувальники, мені було років 23-25.

Ще досі живі і здорові Кучма, Тимошенко, гриценки-******-єханурови.
Чому немає подробиць подій, ток-шоу, і журналістських розслідувань? 🙁
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17.12.2022 16:39
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Правила форума Совет форумчан
. Мені ось що цікаво.

Коли ми кацапам віддали за газ ракети і бомбардувальники, мені було років 23-25.

Ще досі живі і здорові Кучма, Тимошенко, гриценки-******-єханурови.
Чому немає подробиць подій, ток-шоу, і журналістських розслідувань? 🙁
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17.12.2022 16:39 Ответить
Ну і що це нам дасть? Хохлосрач в мережі? "Нам своє робить" тут і зараз. Це вже історики вирішать чию могилку засцикати...
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17.12.2022 16:45 Ответить
Это называется политический склероз. Никто так и не спросил Марчука почему он уничтожил армейские и корпусные ракетные части,почему при Кучме погибли в авариях два руководителя Внешспецэксрорта и потом погиб депутат Емець который пытался разобраться в этой истории.
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17.12.2022 16:47 Ответить
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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17.12.2022 16:43 Ответить
Контроль у власника. Єдине про що може йти мова так це про розміщення замовлень та їх виконання в певні сроки.
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17.12.2022 16:47 Ответить
Ходять чутки, що Колєнька Лукашенків в заручниках у *****. Хто знає більше?
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17.12.2022 16:50 Ответить
Да, тоже слышал, что Коленька на Росии сховался, типа учится где-то там.
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17.12.2022 17:19 Ответить
меня как-то выводит из себя это "пытается втянуть в войну"...
а разве обстреливая наше прикордонье, предоставляя свои аэродромы, ангары, склады, ГСМ, вооружение и госпитали (плюс морги)) белорашка еще не втянута в конфликт???
теоретически - нет (ибо войско бульбопюрера вроде как на месте) фактически - да (все выше перечисленное) ... долго ли лука продержится в такой раскоряке? ведь не молод уже...
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17.12.2022 16:56 Ответить
Не теоретически, а юридически. ***** же типа юрист. А фактически - Беларусь - это колония РФ, шарашка для производства оружия и прокладка для преодоления санкций.
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17.12.2022 17:23 Ответить
Ви впевнені що солдати не воюють? Хто хотів тей давно уже в армії орків. Це те саме,що Герань літає,а Іран заперечував.
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17.12.2022 18:41 Ответить
не впевнений... я ж так і написав - вроде как))) там такі брехуни, що на своє лайнов трусах/штанах скажуть підкинули... це не ми і нас там не було!!! - как завещало *****
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17.12.2022 18:51 Ответить
Белокацапы решили что лучше быть холопами у кацапов чем свободными людьми.
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17.12.2022 17:22 Ответить
Они ничего не решали и не решают. Они терпят. Они рабы. У них Лука на шее уже 30 лет сидит. Такие же генетические терпилы, как и росиянцы. Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, чтобы из них рабский дух вывести... Т. что это не новая проблема и не только руских и белорусов.
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17.12.2022 17:29 Ответить
так за тим ***** і їде в білорусняву волость - зім'яти вусатого бульбогауляйтера в пюре.
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17.12.2022 17:40 Ответить
Цю маячню потрібно завершити,бо ці сусіди воюють разом з орками проти України з лютого цього року. Солдати, зброя,обстріли,на що ще чекати,щоб зрозуміти,що бульбаші в крові України.
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17.12.2022 18:38 Ответить
Та вони там вже над усім контроль отримали.
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17.12.2022 18:53 Ответить
Для нас дуже важливо вирвати бяшек з цупких пазурів *****. Але як це зробити? Дійсно для нас є проблемою 1024 кілометри кордону з союзником ворожої держави. Військовий окупаційний варіант виключаємо відразу. Тому залишається спокуса свободою і вищим за кацапський рівнем життя після війни. Та й "бацька" вже Смерть просто посцяти відпустила... Можливо таки врешті створимо "Міжмор'я", яке з бяшками буде більш масивним, а ми матимемо на 1024 км. менше кордонів з ***********.
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17.12.2022 19:13 Ответить
А разве они не контролируют Белорусский федеральный округ полностью?😂
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17.12.2022 20:06 Ответить
 
 