Россияне стремятся получить контроль над белорусским ОПК, - Центр национального сопротивления
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кремль работает над большим использованием ресурсов Республики Беларусь в войне против Украины. А также стремится полностью контролировать оборонно-промышленный комплекс страны.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусское подполье, передает Цензор.НЕТ.
"Для того, чтобы продолжать вести активные боевые действия на территории Украины, РФ уже перевела свой оборонно-промышленный комплекс на усиленную работу. Российские власти планируют увеличить гособоронзаказ в 2023 году и увеличивают нагрузку на свой ОПК. Также стало известно о планах РФ открыть на территории страны собственное производство иранских беспилотников типа Shahed-136. Однако этого Путину не хватает", - говорится в сообщении
По данным белорусского подполья, в рамках деятельности "Союзного государства" с Республикой Беларусь россияне пытаются получить контроль над белорусским ОПК. В частности, эта тема была одной из тех, которые обсуждал министр обороны РФ Шойгу во время своего визита в Беларусь в начале декабря.
В то же время, возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать "разменной монетой" во время переговоров диктаторов Путина и Лукашенко в Минске, которая планируется на 19 декабря.
Путин продолжает давить на Лукашенко ради полноценного втягивания военных Беларуси в войну в Украине. Сейчас такой шаг маловероятен. Белорусская армия продолжает обслуживать российские войска, которые дислоцируются в Беларуси. Не исключено, что Лукашенко будет готов на уступки по контролю над ОПК страны во время переговоров с Путиным.
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Коли ми кацапам віддали за газ ракети і бомбардувальники, мені було років 23-25.
Ще досі живі і здорові Кучма, Тимошенко, гриценки-******-єханурови.
Чому немає подробиць подій, ток-шоу, і журналістських розслідувань? 🙁
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
а разве обстреливая наше прикордонье, предоставляя свои аэродромы, ангары, склады, ГСМ, вооружение и госпитали (плюс морги)) белорашка еще не втянута в конфликт???
теоретически - нет (ибо войско бульбопюрера вроде как на месте) фактически - да (все выше перечисленное) ... долго ли лука продержится в такой раскоряке? ведь не молод уже...