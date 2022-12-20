Страной года может быть только Украина, - The Economist

Украину отмечено за героизм и стойкость народа, а также эффективное противостояние откровенно более сильному агрессору.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

Звание страны года с 2013 года обычно получает государство, наиболее улучшившееся за предыдущие 12 месяцев, поэтому якобы выбор Украины необычен, ведь из-за полномасштабной вооруженной агрессии России уровень жизни украинцев значительно ухудшился. Впрочем, достойны наивысшего отличия героизм, изобретательность и стойкость украинцев.

В издании также подчеркнули, что Украина не совершает военных преступлений в ответ на насилие России.

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"Украинцы продемонстрировали стойкость. Когда дома нет воды из-под крана, они топят снег. Когда нет электричества, они обретают тепло и свет в кафе с дизель-генераторами или спят в офисах, где работают. Похоже, ужасы, которые Путин причиняет им, не повлияли на моральный дух украинцев", - пишет The Economist.

Также издание отмечает, что украинцы защищают от агрессии РФ своих соседей и доказали, что можно противостоять даже большему по силам агрессору. По словам издания, подвиг украинцев стал вдохновением для угнетенных людей во всем мире.

"Их пример в 2022 году был непревзойденным", - заключает издание.

Напомним, американский журнал Time назвал Владимира Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.

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Американское издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году, а Владимира Путина - "неудачником года".