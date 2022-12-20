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Страной года может быть только Украина, - The Economist

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

economist

Украину отмечено за героизм и стойкость народа, а также эффективное противостояние откровенно более сильному агрессору.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist.

Звание страны года с 2013 года обычно получает государство, наиболее улучшившееся за предыдущие 12 месяцев, поэтому якобы выбор Украины необычен, ведь из-за полномасштабной вооруженной агрессии России уровень жизни украинцев значительно ухудшился. Впрочем, достойны наивысшего отличия героизм, изобретательность и стойкость украинцев.

В издании также подчеркнули, что Украина не совершает военных преступлений в ответ на насилие России.

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"Украинцы продемонстрировали стойкость. Когда дома нет воды из-под крана, они топят снег. Когда нет электричества, они обретают тепло и свет в кафе с дизель-генераторами или спят в офисах, где работают. Похоже, ужасы, которые Путин причиняет им, не повлияли на моральный дух украинцев", - пишет The Economist.

Также издание отмечает, что украинцы защищают от агрессии РФ своих соседей и доказали, что можно противостоять даже большему по силам агрессору. По словам издания, подвиг украинцев стал вдохновением для угнетенных людей во всем мире.

"Их пример в 2022 году был непревзойденным", - заключает издание.

Напомним, американский журнал Time назвал Владимира Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин - "неудачник года" по версии Politico

Американское издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году, а Владимира Путина - "неудачником года".
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Топ комментарии
+8
он может и ядерную бомбу предоставить...\которой у него нет...\
а может и не предоставить...
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20.12.2022 18:20
+5
і нам від цього повинно бути легше?..
Впрягайтесь вже у війну, бо х-зна, що то буде далі..
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20.12.2022 18:04
+4
Haaretz: Израиль может в ближайшее время поставить Киеву ЗРК Barak и SPYDER
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20.12.2022 18:04
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Haaretz: Израиль может в ближайшее время поставить Киеву ЗРК Barak и SPYDER
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20.12.2022 18:04 Ответить
он может и ядерную бомбу предоставить...\которой у него нет...\
а может и не предоставить...
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20.12.2022 18:20 Ответить
"Дурак думкою багатіє"
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20.12.2022 18:38 Ответить
А может и не поставить...
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21.12.2022 13:38 Ответить
і нам від цього повинно бути легше?..
Впрягайтесь вже у війну, бо х-зна, що то буде далі..
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20.12.2022 18:04 Ответить
На чолі з найвеличнішим, звісна річ.
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20.12.2022 18:29 Ответить
Кошевому и прочим братанам Кучмистам дать героя Украины,а Ленке за Скумбрию по 8 гривен дать дважды геройши. Или мать Героиня...Ленка катается по Миру чисто за Бабло Госдепа и Джо Байдена...
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20.12.2022 18:34 Ответить
Алло,это Моссад?нет братан..это Штирлиц из Госдепа,по фамилии Трамп..
Хелло Джо . дай мне бонбу типаТомагавк..
Извини братан .такого дерьма на складе нет...🤣все украла Ангела Штази типа шМеркель.. для мавзолейного кума...
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20.12.2022 18:43 Ответить
Веселой Хануки
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20.12.2022 19:38 Ответить
Желаю всем евреям прихода Мошиаха
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20.12.2022 19:45 Ответить
Может и нам поможет
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20.12.2022 19:48 Ответить
Перун, который еще не воскрес, потирает руки в предвкушении. А вот его подруга, богиня войны, разошлась не на шутку. Если еще и Перун подключится - наступит полный пипец
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20.12.2022 20:13 Ответить
Похоже это и есть тот "утешительный приз", которым запад снабдил нас в ответ на непринятие в НАТО)
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05.04.2023 23:35 Ответить
 
 