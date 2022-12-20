Країною року може бути тільки Україна, - The Economist

Україну відзначено за героїзм і стійкість народу, а також ефективне протистояння відверто сильнішому агресору.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

Звання країни року з 2013 року зазвичай отримує держава, яка найбільше покращилася за попередні 12 місяців, тому нібито вибір України є незвичним, адже через повномасштабну збройну агресію Росії рівень життя українців значно погіршився. Втім гідні найвищої відзнаки героїзм, винахідливість та стійкість українців.

У виданні також підкреслили, що Україна не скоює воєнних злочинів у відповідь на насилля Росії.

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"Українці продемонстрували стійкість. Коли вдома немає води з-під крана, вони топлять сніг. Коли немає електрики, вони знаходять тепло і світло в кафе з дизель-генераторами або сплять в офісах, де працюють. Здається, жахи, яких Путін завдає їм, не вплинули на моральний дух українців", - пише The Economist.

Також видання зазначає, що українці захищають від агресії РФ своїх сусідів та довели, що можна протистояти навіть більшому за силами агресору. За словами видання, подвиг українців став натхненням для пригноблених людей у ​​всьому світі.

"Їхній приклад у 2022 році був неперевершеним", - підсумовує видання.

Нагадаємо, американський журнал Time назвав Володимира Зеленського та "дух України" символом 2022 року.

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Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи у 2022 році, а Володимира Путіна - "невдахою року".