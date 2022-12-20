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Країною року може бути тільки Україна, - The Economist

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

economist

Україну відзначено за героїзм і стійкість народу, а також ефективне протистояння відверто сильнішому агресору.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Economist.

Звання країни року з 2013 року зазвичай отримує держава, яка найбільше покращилася за попередні 12 місяців, тому нібито вибір України є незвичним, адже через повномасштабну збройну агресію Росії рівень життя українців значно погіршився. Втім гідні найвищої відзнаки героїзм, винахідливість та стійкість українців.

У виданні також підкреслили, що Україна не скоює воєнних злочинів у відповідь на насилля Росії.

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"Українці продемонстрували стійкість. Коли вдома немає води з-під крана, вони топлять сніг. Коли немає електрики, вони знаходять тепло і світло в кафе з дизель-генераторами або сплять в офісах, де працюють. Здається, жахи, яких Путін завдає їм, не вплинули на моральний дух українців", - пише The Economist.

Також видання зазначає, що українці захищають від агресії РФ своїх сусідів та довели, що можна протистояти навіть більшому за силами агресору. За словами видання, подвиг українців став натхненням для пригноблених людей у ​​всьому світі.

"Їхній приклад у 2022 році був неперевершеним", - підсумовує видання.

Нагадаємо, американський журнал Time назвав Володимира Зеленського та "дух України" символом 2022 року.

Також читайте: Путін - "невдаха року" за версією Politico

Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи у 2022 році, а Володимира Путіна - "невдахою року".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
он может и ядерную бомбу предоставить...\которой у него нет...\
а может и не предоставить...
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20.12.2022 18:20
+5
і нам від цього повинно бути легше?..
Впрягайтесь вже у війну, бо х-зна, що то буде далі..
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20.12.2022 18:04
+4
Haaretz: Израиль может в ближайшее время поставить Киеву ЗРК Barak и SPYDER
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20.12.2022 18:04
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Haaretz: Израиль может в ближайшее время поставить Киеву ЗРК Barak и SPYDER
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20.12.2022 18:04 Відповісти
он может и ядерную бомбу предоставить...\которой у него нет...\
а может и не предоставить...
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20.12.2022 18:20 Відповісти
"Дурак думкою багатіє"
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20.12.2022 18:38 Відповісти
А может и не поставить...
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21.12.2022 13:38 Відповісти
і нам від цього повинно бути легше?..
Впрягайтесь вже у війну, бо х-зна, що то буде далі..
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20.12.2022 18:04 Відповісти
На чолі з найвеличнішим, звісна річ.
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20.12.2022 18:29 Відповісти
Кошевому и прочим братанам Кучмистам дать героя Украины,а Ленке за Скумбрию по 8 гривен дать дважды геройши. Или мать Героиня...Ленка катается по Миру чисто за Бабло Госдепа и Джо Байдена...
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20.12.2022 18:34 Відповісти
Алло,это Моссад?нет братан..это Штирлиц из Госдепа,по фамилии Трамп..
Хелло Джо . дай мне бонбу типаТомагавк..
Извини братан .такого дерьма на складе нет...🤣все украла Ангела Штази типа шМеркель.. для мавзолейного кума...
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20.12.2022 18:43 Відповісти
Веселой Хануки
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20.12.2022 19:38 Відповісти
Желаю всем евреям прихода Мошиаха
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20.12.2022 19:45 Відповісти
Может и нам поможет
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20.12.2022 19:48 Відповісти
Перун, который еще не воскрес, потирает руки в предвкушении. А вот его подруга, богиня войны, разошлась не на шутку. Если еще и Перун подключится - наступит полный пипец
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20.12.2022 20:13 Відповісти
Похоже это и есть тот "утешительный приз", которым запад снабдил нас в ответ на непринятие в НАТО)
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05.04.2023 23:35 Відповісти
 
 