После поездки в Беларусь Путин проведет заседание коллегии Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин завтра, 21 декабря, проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу, среди прочего будет докладывать о ходе "специальной военной операции".

В заседании также примет участие командование военных округов, видов русских войск. В режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц ВС РФ, заявляют в Кремле.

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