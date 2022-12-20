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После поездки в Беларусь Путин проведет заседание коллегии Минобороны РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу,путін

Президент РФ Владимир Путин завтра, 21 декабря, проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу, среди прочего будет докладывать о ходе "специальной военной операции".

В заседании также примет участие командование военных округов, видов русских войск. В режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц ВС РФ, заявляют в Кремле.

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Топ комментарии
+14
і чому на цензорі і ******* рф, і йбнутого педофіла путіна пишуть з великої букви?
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20.12.2022 20:47
+8
все вірно - вся пропаганмашина кацапії називае нашу владу "режимом", " фашистами" та "вбивцями"...- а наші мямлять про якусь ************- повинно бути тільки : фашистська недореспубліка , орки- вбивці, мародери , гвалтівники ...- і все , або ще інші епітети!!!
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20.12.2022 20:51
+7
Оголошуватиме про створення саюза авторітарних капіталістічєскіх діктатур 30-го грудня.
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20.12.2022 20:54
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Будуть відкривати ще один фронт з білорусі, щоб спасти своїх орків під Бахмутом і свою себе!
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20.12.2022 20:46 Ответить
Хоч би цей кривавий бункерник на свята щось не натворив.
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20.12.2022 20:46 Ответить
Так вони якраз готуються щось витворити на свята. Це в крові імперії зла, щось приурочити до якоїсь дати.
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20.12.2022 21:28 Ответить
і чому на цензорі і ******* рф, і йбнутого педофіла путіна пишуть з великої букви?
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20.12.2022 20:47 Ответить
все вірно - вся пропаганмашина кацапії називае нашу владу "режимом", " фашистами" та "вбивцями"...- а наші мямлять про якусь ************- повинно бути тільки : фашистська недореспубліка , орки- вбивці, мародери , гвалтівники ...- і все , або ще інші епітети!!!
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20.12.2022 20:51 Ответить
А зачем так сложно, есть емкое, правильное название кацапа - РУСИШ ШВАЙН !!!
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20.12.2022 21:29 Ответить
Накатит соточку за СОТОЧКУ?
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20.12.2022 20:51 Ответить
Оголошуватиме про створення саюза авторітарних капіталістічєскіх діктатур 30-го грудня.
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20.12.2022 20:54 Ответить
Якась маніакальна жага до ідіотських дат.
Хоча.... Буде хоть щось, що можна впарити бидлу за досягнення у новорічному зверненні.
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21.12.2022 00:34 Ответить
оркам потрібна "свіжа кров" для ривка,тому не виключено,що можуть поперти з білораші.....але це припущення....
Сам факт візиту до бульбафюрера свідчить,що це вкрай потрібно кремлю....
У бульбашів є військові потужності для виготовлення зброї....Переміщенням техніки до наших кордонів вони можуть відволікати увагу від справжніх намірів.
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20.12.2022 21:27 Ответить
Канєшна проведе, тепер же карта є
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20.12.2022 21:29 Ответить
Всьо настолько плохо? Сочувствую
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20.12.2022 21:34 Ответить
Росія сьогодні це типова фашистська держава з усіма необхідними для цього характеристиками.
закінчать вони так само безславно як фашистські Італія та Німетчина свого часу. неможливо собі уявити щоб фашистська держава існувала в европі та диктувала свої хотелки. Цього не буде і цього не допустять ні США ні Европа ні Україна.
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20.12.2022 21:36 Ответить
Мы опять обосрались.
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20.12.2022 21:55 Ответить
***** расскажет как лобызался с сифилитиком
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21.12.2022 10:00 Ответить
 
 