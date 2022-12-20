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После поездки в Беларусь Путин проведет заседание коллегии Минобороны РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин завтра, 21 декабря, проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сообщается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу, среди прочего будет докладывать о ходе "специальной военной операции".
В заседании также примет участие командование военных округов, видов русских войск. В режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц ВС РФ, заявляют в Кремле.
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+14 Yakov Yakov
показать весь комментарий20.12.2022 20:47
+8 я гражданин Украины
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+7 Y.M. Z.
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Хоча.... Буде хоть щось, що можна впарити бидлу за досягнення у новорічному зверненні.
Сам факт візиту до бульбафюрера свідчить,що це вкрай потрібно кремлю....
У бульбашів є військові потужності для виготовлення зброї....Переміщенням техніки до наших кордонів вони можуть відволікати увагу від справжніх намірів.
закінчать вони так само безславно як фашистські Італія та Німетчина свого часу. неможливо собі уявити щоб фашистська держава існувала в европі та диктувала свої хотелки. Цього не буде і цього не допустять ні США ні Европа ні Україна.