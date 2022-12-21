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Новости Война в Украине
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оккупация (9519) Украина (44307) ГБР (2551) Малюк Василий (47)

ГБР расследует, благодаря кому враг сумел быстро оккупировать юг Украины, - Малюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

малюк

Государственное бюро расследований исследует, как российские оккупационные войска очень быстро продвинулись из оккупированного Крыма югом Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

"Соответствующее уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Они осуществляют следствие, на сегодняшний день проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия, вместе с тем, как мне известно, следствие уже на завершающем этапе", - отметил Малюк.

По словам Малюка, к этим событиям причастен и предатель, уличенный в рядах СБУ, - бывший руководитель Крымского главка службы безопасности полковник Олег Кулинич. Он проводил там антитеррористические учения, не согласовав это с руководителем антитеррористического центра при СБУ.

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Напомним, летом 2021 на тайном заседании СНБО было поручено обеспечить соответствующую защиту нескольких областей Украины на случай вторжения противника. Почему в феврале 2022 года врагу удалось быстро продвинуться по Херсонщине – еще предстоит выяснить, объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Топ комментарии
+76
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21.12.2022 13:40
+72
В таких розслідуваннях головне - не вийти на самих себе
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21.12.2022 13:37
+71
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21.12.2022 13:43
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Дивіться,щоб в ході розслідування не вийшли на самих себе...
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21.12.2022 15:11 Ответить
Довго ще будуть розслідувати, поки нинішня "влада".
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21.12.2022 16:19 Ответить
Чому ? Чому??? Бо зеленский здав ЮГ Украины!! Сколько можно расследовать!!Уже 10 месяцев расследуют.. И что?? Ищут козла отпущения , вместо зеленского!!
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21.12.2022 16:45 Ответить
З перших слів видно що то фальшиве "розслідування", для окозамилювання:
- Вільний прохід був не тільки на Півдні, а й на Півночі, де умови прохіду для росіян набагато більг несприятливі. Зупинили русню тільки на фінішній прямій перед КИєвом на р. Ірпінь у смт.Демидів, силами АТОшників та побратимів з діючих частин підірвавши міст, це була ініціатива знизу.
- головний удар русні буав націлений на Київ, тільки після зупинки на р.Ірпінь ті війська що призначались на Київ пішли вдоль річки - Гостоміль, Бородянка, Буча.
- США попереджали що русня пробиватиметься через ЧЗО ще у вересні, але як бачимо нічого не було зроблено - навіть місти не заміновані.
- Русня зробила ставку на удар на Київ і готувалася так наче була впевнена що коридор буде відкрито - тобто, їм дав гарантії хтось з військової верхівки.
- СБУ не могло бути основною дієвою силою зради - СБУ не має повноважень віддавати накази військовим щодо не замінування мостів, відведення військ, заборони готувати плани оборони.
- намагання звалити зраду на одну особу з СБУ чітко показує що зелені хочуть віддати "на растєрзаніє" якогось цапа-відбувайла і вважають що таким чином знову насцять у вічі довірливим 73%.
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21.12.2022 16:55 Ответить
Піздьож на піздьожу...
Ось інформація на "Суспільному" від 15



Аліна Мокляк

15 лютого, 12:22
З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території регіону. Вони триватимуть до початку березня.
Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

Тобто, вся країна знала про ці навчання, включаючи фейсбук сбу, а керівник атц при сбу не знав...
Ну, буває, буває...
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21.12.2022 17:12 Ответить
Отакої, ще "розслідують"...дехто вже повинен був сидіти..або висіти. А вони ще "розслідують"
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21.12.2022 17:41 Ответить
А что тут расследовать?! По сути 24 февраля никаких украинских воинских подразделений на южном направлении не было! Русские как на параде поехали от Чонгара в Мелитополь. 25 февраля в на въезде в город появился русский танк и бронемашина "Тигр", они стояли на въезде два дня и никуда не двигались, в этот момент на нашем аэродроме на военные взрывали всю материальную часть которую туда навезли за 8 лет проведения АТО! По пути к Мелитополю трассу пересекаю несколько магистральных каналов шириной 16 метров, глубиной 10 метров, никто даже не попытался из взорвать, а если бы взорвали, посадили там 10-20 человек с Джавелинами, то Мелитополь никогда бы русские не взяли, никаких больших усилий что бы отстоять Мелитополь не нужно было в этой ситуации. Мы с ребятами пошли тогда в военкомат за оружием, но нас послали подальше, сказали что нет ничего, никакого оружия и амуниции, а она была как раз на аэродроме, но там уже всё взорвали, а с этого аэродрома снабжалась почти всё АТО, всё за 8 лет навезли, за два дня понятно эвакуировать не смогли, поэтому ни нашим ни вашим! Как тот так! Кто отвечал за этот сектор обороны, тот и виноват, а не озвучивают, потому что кто то свой видимо!
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21.12.2022 18:43 Ответить
На південному кільці Мелітополя орки були вже ввечері 24.02. Є відео
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22.12.2022 19:21 Ответить
Зеля зрадник номер один
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21.12.2022 19:30 Ответить

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21.12.2022 20:45 Ответить
А Північ нікого не цікавить як то русня в перший день до Оболоні доскакала?
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21.12.2022 21:51 Ответить
вроде танковый батальон Порохом бы сформирован и потом расформированный указом Верховного Шашлычника
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21.12.2022 22:33 Ответить
було таке,на основі того танкового бату мала формуватись бригада для прикриття столиці
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21.12.2022 22:35 Ответить
За все в країні відповідає ЗЕля, а інакше нахіба взагалі нам потрібен на утримування тупий преЗЕрватив який нічого не знає, не вміє і ні за що не відповідає.
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21.12.2022 23:52 Ответить
Головне буде "розслідувати" та ДБР,яка клістрони комплексів ПВО ЗНЯЛА "на перевірку" (знищивщи единий,хоч і контрабандний,канал постачаня!),тим самим перетворив ППО на брухт.
А коли віддали? Аж на прикінці травня,після ТРЬОХ МІСЯЦІВ бомбардувань і ракетних атак!
Питаня: скільки громадян ВБИЛА ДБР?
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22.12.2022 00:12 Ответить
Тщательно расследуют или тщательно следы заметают
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22.12.2022 00:31 Ответить
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