ГБР расследует, благодаря кому враг сумел быстро оккупировать юг Украины, - Малюк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Государственное бюро расследований исследует, как российские оккупационные войска очень быстро продвинулись из оккупированного Крыма югом Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"
"Соответствующее уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Они осуществляют следствие, на сегодняшний день проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия, вместе с тем, как мне известно, следствие уже на завершающем этапе", - отметил Малюк.
По словам Малюка, к этим событиям причастен и предатель, уличенный в рядах СБУ, - бывший руководитель Крымского главка службы безопасности полковник Олег Кулинич. Он проводил там антитеррористические учения, не согласовав это с руководителем антитеррористического центра при СБУ.
Напомним, летом 2021 на тайном заседании СНБО было поручено обеспечить соответствующую защиту нескольких областей Украины на случай вторжения противника. Почему в феврале 2022 года врагу удалось быстро продвинуться по Херсонщине – еще предстоит выяснить, объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов.
Пожалуйста, подождите...
- Вільний прохід був не тільки на Півдні, а й на Півночі, де умови прохіду для росіян набагато більг несприятливі. Зупинили русню тільки на фінішній прямій перед КИєвом на р. Ірпінь у смт.Демидів, силами АТОшників та побратимів з діючих частин підірвавши міст, це була ініціатива знизу.
- головний удар русні буав націлений на Київ, тільки після зупинки на р.Ірпінь ті війська що призначались на Київ пішли вдоль річки - Гостоміль, Бородянка, Буча.
- США попереджали що русня пробиватиметься через ЧЗО ще у вересні, але як бачимо нічого не було зроблено - навіть місти не заміновані.
- Русня зробила ставку на удар на Київ і готувалася так наче була впевнена що коридор буде відкрито - тобто, їм дав гарантії хтось з військової верхівки.
- СБУ не могло бути основною дієвою силою зради - СБУ не має повноважень віддавати накази військовим щодо не замінування мостів, відведення військ, заборони готувати плани оборони.
- намагання звалити зраду на одну особу з СБУ чітко показує що зелені хочуть віддати "на растєрзаніє" якогось цапа-відбувайла і вважають що таким чином знову насцять у вічі довірливим 73%.
Ось інформація на "Суспільному" від 15
Аліна Мокляк
15 лютого, 12:22
З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території регіону. Вони триватимуть до початку березня.
Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.
Тобто, вся країна знала про ці навчання, включаючи фейсбук сбу, а керівник атц при сбу не знав...
Ну, буває, буває...
А коли віддали? Аж на прикінці травня,після ТРЬОХ МІСЯЦІВ бомбардувань і ракетних атак!
Питаня: скільки громадян ВБИЛА ДБР?