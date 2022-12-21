ГБР расследует, благодаря кому враг сумел быстро оккупировать юг Украины, - Малюк

Государственное бюро расследований исследует, как российские оккупационные войска очень быстро продвинулись из оккупированного Крыма югом Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

"Соответствующее уголовное производство находится в Государственном бюро расследований. Они осуществляют следствие, на сегодняшний день проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия, вместе с тем, как мне известно, следствие уже на завершающем этапе", - отметил Малюк.

По словам Малюка, к этим событиям причастен и предатель, уличенный в рядах СБУ, - бывший руководитель Крымского главка службы безопасности полковник Олег Кулинич. Он проводил там антитеррористические учения, не согласовав это с руководителем антитеррористического центра при СБУ.

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Напомним, летом 2021 на тайном заседании СНБО было поручено обеспечить соответствующую защиту нескольких областей Украины на случай вторжения противника. Почему в феврале 2022 года врагу удалось быстро продвинуться по Херсонщине – еще предстоит выяснить, объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов.