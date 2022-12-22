Решение Байдена открывает двери для других Patriot, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение президента США Джо Байдена о передаче Украине ЗРК Patriot приближением к победе.
Об этом министр сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"В центре внимания "Патриоты". Это был долгий путь, и именно президент Зеленский довел его до результата. Украина вскоре получит первую батарею этих сверхсовременных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее – это решение президента Байдена открывает двери для других "Патриотов", - подчеркнул глава МИД, комментируя результаты визита в США.
Он отметил, что путь к этому решению начался еще до полномасштабной войны.
"Первым в апреле 2021 года публично призвал США предоставить этот комплекс Андрей Ермак. Помню, как тогда скептически отнеслись к этому призыву, но мы верили и работали на всех уровнях. Помню, как в ноябре-декабре 2021 года поднимал этот вопрос на переговорах. В первые же дни войны президент Зеленский, Ермак, я, Резников снова убеждали американских партнеров: нам нужны "Патриоты"!
Уже в конце ноября мы снова активизировали этот разговор. В частности, когда я находился на министерской встрече НАТО, откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и "Патриотами".
И вот уже финальный аккорд, декабрь, телефонный разговор лидеров Украины и США и слова Байдена, которых мы так долго ждали и для которых так много сделали. Несомненно, именно близкие, доверчивые отношения президентов сыграли ключевую роль.
"Патриоты" в Украине - это сохраненная жизнь и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которая потеряет рычаги для устрашения и террора. Это приближение дня нашей Победы. Тем более что кроме "Патриотов" на переговорах было еще много важных тем. И самое главное: история "Патриотов" - это еще один пример того, что невозможное становится возможным, если этим занимается Украина", - подытожил он.
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Де поділось два десятки польських Міг-29? Стоять в Рамштайні а Київ замерзає?
Чому тягнуть із 12 словацькими Міг-29?
Нам, нарешті, потрібні легкі штурмовики типу Супер-Тукано (15 млн.у.є за штуку) чи F-5, в крайньому випадку, якісь Цесни iз радаром та Вулканом.
Це ж ганьба, коли срані мопеди по 50 тис. нищать мегаполіси!
"Першим у квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс Андрій Єрмак. Пам'ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам'ятаю, як в листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах. В перші ж дні війни Президент Зеленський, Єрмак, я, Резніков знову переконували американських партнерів: нам потрібні "Патріоти"! Джерело:
https://www.slovoidilo.ua/2018/10/03/stattja/bezpeka/czina-rosiyi-chy-dopomozhut-********-amerykanski-systemy-ppo-patriot