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Новости Война
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Решение Байдена открывает двери для других Patriot, - Кулеба

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение президента США Джо Байдена о передаче Украине ЗРК Patriot приближением к победе.

Об этом министр сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"В центре внимания "Патриоты". Это был долгий путь, и именно президент Зеленский довел его до результата. Украина вскоре получит первую батарею этих сверхсовременных комплексов, а это совершенно новый уровень защиты неба. Еще важнее – это решение президента Байдена открывает двери для других "Патриотов", - подчеркнул глава МИД, комментируя результаты визита в США.

Он отметил, что путь к этому решению начался еще до полномасштабной войны.

"Первым в апреле 2021 года публично призвал США предоставить этот комплекс Андрей Ермак. Помню, как тогда скептически отнеслись к этому призыву, но мы верили и работали на всех уровнях. Помню, как в ноябре-декабре 2021 года поднимал этот вопрос на переговорах. В первые же дни войны президент Зеленский, Ермак, я, Резников снова убеждали американских партнеров: нам нужны "Патриоты"!

Читайте также: На подготовку украинских сил к применению ПВО Patriot необходимо несколько месяцев, - Пентагон

Уже в конце ноября мы снова активизировали этот разговор. В частности, когда я находился на министерской встрече НАТО, откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и "Патриотами".

И вот уже финальный аккорд, декабрь, телефонный разговор лидеров Украины и США и слова Байдена, которых мы так долго ждали и для которых так много сделали. Несомненно, именно близкие, доверчивые отношения президентов сыграли ключевую роль.

"Патриоты" в Украине - это сохраненная жизнь и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которая потеряет рычаги для устрашения и террора. Это приближение дня нашей Победы. Тем более что кроме "Патриотов" на переговорах было еще много важных тем. И самое главное: история "Патриотов" - это еще один пример того, что невозможное становится возможным, если этим занимается Украина", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США объявили о выделении военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд, в т.ч. системы ПВО Patriot

Автор: 

ПВО (2709) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
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22.12.2022 09:08
+9
Зараз дадуть 4 пускові установки петріотів на 600 тис квадратних км території України і ми виграємо війну. Правильно я розумію довпойопа кулебу? А те що народ України дрони, форму, пікапи купляє за власний рахунок - це як називається?
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22.12.2022 09:18
+8
Петріот проти балістичних ракет то гарно, але зараз нам конче потрібна авіація ППО!
Де поділось два десятки польських Міг-29? Стоять в Рамштайні а Київ замерзає?
Чому тягнуть із 12 словацькими Міг-29?
Нам, нарешті, потрібні легкі штурмовики типу Супер-Тукано (15 млн.у.є за штуку) чи F-5, в крайньому випадку, якісь Цесни iз радаром та Вулканом.

Це ж ганьба, коли срані мопеди по 50 тис. нищать мегаполіси!
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22.12.2022 09:19
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22.12.2022 09:08 Ответить
Патріоти України, яким дали 3 дні. Ця неможливість стала історією,а не Патріот-зброя. Українська зброя-це можливість змінити свій захист,своє існування, своє Я.
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22.12.2022 09:08 Ответить
Список спасителей Украины прилагается. Народ и ВСУ здесь не учавствуют,да,Кулеба?
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22.12.2022 09:14 Ответить
Ну, як же? Читайте уважно: "Президент Зеленський, Єрмак, я і Рєзніков". Вам мало "народу і ЗСУ"???
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22.12.2022 10:05 Ответить
Зараз дадуть 4 пускові установки петріотів на 600 тис квадратних км території України і ми виграємо війну. Правильно я розумію довпойопа кулебу? А те що народ України дрони, форму, пікапи купляє за власний рахунок - це як називається?
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22.12.2022 09:18 Ответить
Петріот проти балістичних ракет то гарно, але зараз нам конче потрібна авіація ППО!
Де поділось два десятки польських Міг-29? Стоять в Рамштайні а Київ замерзає?
Чому тягнуть із 12 словацькими Міг-29?
Нам, нарешті, потрібні легкі штурмовики типу Супер-Тукано (15 млн.у.є за штуку) чи F-5, в крайньому випадку, якісь Цесни iз радаром та Вулканом.

Це ж ганьба, коли срані мопеди по 50 тис. нищать мегаполіси!
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22.12.2022 09:19 Ответить
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22.12.2022 09:45 Ответить
Думка слушна, але по дорозі до неї встигнув підлизати усім, кому треба...
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22.12.2022 10:06 Ответить
Когда и сколько? Еще 300 дней ждать?
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22.12.2022 10:45 Ответить
Він зазначив, що шлях до цього рішення почався ще до повномасштабної війни.

"Першим у квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс Андрій Єрмак. Пам'ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам'ятаю, як в листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах. В перші ж дні війни Президент Зеленський, Єрмак, я, Резніков знову переконували американських партнерів: нам потрібні "Патріоти"! Джерело:

https://www.slovoidilo.ua/2018/10/03/stattja/bezpeka/czina-rosiyi-chy-dopomozhut-********-amerykanski-systemy-ppo-patriot
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22.12.2022 15:30 Ответить
 
 