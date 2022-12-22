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Новости Война
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Российские чиновники и дальше будут ездить на оккупированные территории, - Песков

песков

Россия и дальше будет посылать своих чиновников на временно оккупированные российские территории, несмотря на риски для их жизни.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, есть командировки чиновников. И абсолютно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие нуждающиеся сейчас регионы в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей великой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве", - сказал он.

Песков признал, что пребывание на оккупированных территориях опасно и несет риски для жизни.

"Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции...", - добавил он.

Накануне стало известно, что Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко получили ранения от взрыва в ресторане в оккупированном Донецке. Они праздновали там день рождения Рогозина.

Украинские пограничники знали, где именно на оккупированных территориях находится бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и сообщили эти данные "неравнодушным товарищам".

Автор: 

Песков Дмитрий (1856) Рогозин Дмитрий (243) россия (95365) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+27
Это правильно, поскольку чем больше, то в конечном итоге тем меньше. Что есть хорошо.
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22.12.2022 13:45
+19
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22.12.2022 13:53
+12
Путіна - в Донецьк !
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22.12.2022 13:46
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Не х.й шастать!
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22.12.2022 13:44 Ответить
Батуту-сармату дали по сраці,
наступному ЗСУ яйці ескалібуром відірвуть 😂
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22.12.2022 14:05 Ответить
Але недовго...
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22.12.2022 14:19 Ответить
Это правильно, поскольку чем больше, то в конечном итоге тем меньше. Что есть хорошо.
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22.12.2022 13:45 Ответить
Нехай їдуть усі разом новий год встречать !!! Тільки ,щоб свого царя вчемодансрущего не забули взяти !!!
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22.12.2022 14:12 Ответить
Рогозін вже доїздився.
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22.12.2022 13:46 Ответить
а шо за нього чути? хоть дупу зачипило?
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22.12.2022 13:57 Ответить
"повреждены мягкие ткани головы" 😂

вата.... сер! 😂
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22.12.2022 14:07 Ответить
В голову ранетий, в дупу контужений.
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22.12.2022 14:10 Ответить
контузія пердильного нерва -

жити буде довго, але погано, як каже мій приятель-лікар
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22.12.2022 14:36 Ответить
******, коленьку свою отправь, можно и навку тоже.
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22.12.2022 13:46 Ответить
Господин песков будет решать этот вопрос на другом уровне.
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22.12.2022 13:52 Ответить
На кухні пательнею по вусатому хлібалу?
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22.12.2022 14:00 Ответить
Путіна - в Донецьк !
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22.12.2022 13:46 Ответить
Ну то бережіть свої зади)
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22.12.2022 13:48 Ответить
Тоді потрібна розробка жопоброніків.. Без них залишаться без самого скрєпнага місця москаля.. Рагозін не дасть збрехатии
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22.12.2022 13:49 Ответить
Да,Да дима! Дима-космос уже с разорваной жопой бегает по донецку, боевые себе оформляет. Ждет тебя ***** с твоим сынулей.
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22.12.2022 13:50 Ответить
Їздити вони їздитимуть, тільки це не розважальні поїздки на підкорені землі та зустрічі з місцевими екзотичними аборигенами, як планувалося в мріях, а суворий екстрим у джунглях, де головний приз - виживання. Моторола, Гіві, Захарка, а тепер і Рогозін тому свідками
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22.12.2022 13:51 Ответить
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22.12.2022 13:53 Ответить
на російстких сайтах пишуть що то був "день рождения, плавно переходящий в рабочее совещание" 😂

маме так ! 😂
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22.12.2022 14:10 Ответить
йому треба срочно нову медаль -за героізм на банкеті
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22.12.2022 14:13 Ответить
та давно треба!

перший в черзі зехер - за героічну смерть при відкритті дверей кафе "Сєпар" 😂

а ще має бути "Орден ліфта із тросом" 😂
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22.12.2022 14:41 Ответить
І про Орден Мохнатого Шмеля не забуваємо... 🐝🐝🐝
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22.12.2022 15:34 Ответить
Десь у пеклі на бувшого сєпара Гіві напала гикавка.
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22.12.2022 15:37 Ответить
...почухав ужалене місце 😂
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22.12.2022 15:54 Ответить
Орден троса с крыльями и жопой шмеля. Хотя не знаю, можно ли захерченко и батут-батыра, обоих раненых в жопу, награждать таким почетным орденом.
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22.12.2022 16:13 Ответить
Приезжайте в Донецк д р доци отмечать)
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22.12.2022 13:54 Ответить
лифтами?тогда пакет обязательный атрибут командировочного
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22.12.2022 13:56 Ответить
впевнений, для таких буде запроваджено спеціальну нагороду у вигляді медалі з голою дупою рогозіна
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22.12.2022 13:56 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/22/7381899

Ібо, як мовиться, нєх#й шастать.
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22.12.2022 14:03 Ответить
Хаймарси і надалі літатимуть на окупованих територіях
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22.12.2022 14:00 Ответить
тай нехай їздять...тільки кучно...щоби не ганятися))))
коли в Херсон поїдуть?
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22.12.2022 14:01 Ответить
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22.12.2022 14:11 Ответить
Мммдаааа.... Отримати пораненя в сраку,та щей на СВІЙ Д/Н!
Не кожен може!
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22.12.2022 14:21 Ответить
З метою уникнення непорозумінь та цільової доставки "привітань" чиновникам з рф, прохання узгоджувати заплановані та незаплановані візити з ЗСУ.
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22.12.2022 14:23 Ответить
Нехай пуйло під Бахмут підтягується, то може війна швидше закінчиться, а то відправляють різне сміття...
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22.12.2022 14:29 Ответить
Нехай їздять, і частіше! На Бамбасі усе душевно, по-домашньому... У кафе посидіти можна, покататися на міжповерховому дротоході... а навколо джмелі гудуть... 🐝🐝🐝💥💥💥
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22.12.2022 15:37 Ответить
А який вид з дротоходу, це просто "снос башки".
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22.12.2022 16:09 Ответить
Да, пожалуйста! Спросите туриста Рогозина- он вам не только расскажет , но и покажет
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22.12.2022 15:45 Ответить
Маленькую Авдеевку в 10 км от Донецка Мавзолейное стадо баранов путлера штурмует девятый год...это Мировой рекорд в книге рекордов Гиннеса...Ни одна армия Мира никогда не штурмовала город столько лет

🦍 Обезьяны путлера . хрюкните Киев за два дня..а Марго Симоньян вам поверит...она д Наполеон дохлой РабZeи..но не Курица 🤣🐔а чесная баба
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22.12.2022 15:53 Ответить
Мастубатор унітазів, щось то ти розійшовся! пісюн, тільки жирних чиновників надсилайте, наші песики чекають...
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22.12.2022 15:56 Ответить
Джавелинов и Стингеров хватит на всех обезьян путлера...🦍🦍🦍👹👹👹
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22.12.2022 16:00 Ответить
клуб самоубийц....
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22.12.2022 16:02 Ответить
А вот тут прав лупоглазый вышкварок, конечно пусть едут и не по одному. И сам бы мог приехать проконтролировать сколько понаехало. С проверкой, как ревизор у Гоголя. Ждём.
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22.12.2022 16:07 Ответить
Писькин приехал в Донецк для красы - долго на ветке болтались усы.
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22.12.2022 16:08 Ответить
Будуть їздити, а потім тікати городами з уламками в сраці😀 це якщо пощастить.
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22.12.2022 16:10 Ответить
На 22 июня 1941 года в Белоруссии было столько войск РККА,что можно было вооружениями этими заполнить всю Европу включая братский Договор Молотов-Риббентроп...,но начштаба РККА Жюков просрал Белоруссию за 7 дней...
Виноватым назначили генерала армии Павлова вместе с его штабом в Минске.. расстреляли всех генералов за этот позор..но не Жюкова мясника...не умели воевать тогда..не умеют и сейчас...мясники долбанные 🦍👹🔥💥
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22.12.2022 16:10 Ответить
частіше та побільше
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22.12.2022 16:13 Ответить
Хай їдуть. Ще пару-трійку завалять - бажання пропаде.
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22.12.2022 16:41 Ответить
Шось там ***** обіцяв...хаймаркси чекають, не дочекаються
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22.12.2022 17:03 Ответить
Российские чиновники и дальше будут ездить на оккупированные территории и будут отгребать как жирная свинья Рогозин.
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22.12.2022 17:25 Ответить
милості просимо товаріщщ піськов,організовуй поіздки в один бік,незабудтє недомірка,час виїзду і кінцєву мету можете не вказувати (тайна) її і так наша розвідка знає,приїзжайте к нам в Украіну,а наші артелерісти вже підберуть для вас снарядики соотвтствующего калібра.
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22.12.2022 18:58 Ответить
Рогозин ранен при обстреле ресторана в Донецке в жопу и голову. Врачи не могут понять где у него голова, а где жопа - даже по извилинам полное совпадение....
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22.12.2022 20:47 Ответить
Вэлкам ту Олешки!!! и Нов Каховку
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23.12.2022 15:33 Ответить
 
 