Российские чиновники и дальше будут ездить на оккупированные территории, - Песков
Россия и дальше будет посылать своих чиновников на временно оккупированные российские территории, несмотря на риски для их жизни.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Смотрите, есть командировки чиновников. И абсолютно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие нуждающиеся сейчас регионы в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей великой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве", - сказал он.
Песков признал, что пребывание на оккупированных территориях опасно и несет риски для жизни.
"Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции...", - добавил он.
Накануне стало известно, что Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко получили ранения от взрыва в ресторане в оккупированном Донецке. Они праздновали там день рождения Рогозина.
Украинские пограничники знали, где именно на оккупированных территориях находится бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и сообщили эти данные "неравнодушным товарищам".
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наступному ЗСУ яйці ескалібуром відірвуть 😂
вата.... сер! 😂
жити буде довго, але погано, як каже мій приятель-лікар
маме так ! 😂
перший в черзі зехер - за героічну смерть при відкритті дверей кафе "Сєпар" 😂
а ще має бути "Орден ліфта із тросом" 😂
Ібо, як мовиться, нєх#й шастать.
коли в Херсон поїдуть?
Не кожен може!
🦍 Обезьяны путлера . хрюкните Киев за два дня..а Марго Симоньян вам поверит...она д Наполеон дохлой РабZeи..но не Курица 🤣🐔а чесная баба
Виноватым назначили генерала армии Павлова вместе с его штабом в Минске.. расстреляли всех генералов за этот позор..но не Жюкова мясника...не умели воевать тогда..не умеют и сейчас...мясники долбанные 🦍👹🔥💥