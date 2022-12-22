Российские чиновники и дальше будут ездить на оккупированные территории, - Песков

Россия и дальше будет посылать своих чиновников на временно оккупированные российские территории, несмотря на риски для их жизни.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, есть командировки чиновников. И абсолютно нормально, чиновники посещают российские регионы и будут посещать, тем более такие нуждающиеся сейчас регионы в переходный период, особого внимания в период их интеграции, адаптации во все пространство жизни нашей великой страны. И чиновники обязаны туда ездить в большом количестве", - сказал он.

Песков признал, что пребывание на оккупированных территориях опасно и несет риски для жизни.

"Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции...", - добавил он.

Накануне стало известно, что Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко получили ранения от взрыва в ресторане в оккупированном Донецке. Они праздновали там день рождения Рогозина.

Украинские пограничники знали, где именно на оккупированных территориях находится бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и сообщили эти данные "неравнодушным товарищам".