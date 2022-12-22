Глава МАГАТЭ Гросси в Москве убеждал создать на ЗАЭС охранную зону
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Москве с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Они обсуждали создание "зоны безопасности" в оккупированном Россией Энергодаре, куда входила бы Запорожская атомная электростанция.
Об этом Гросси сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Гросси отметил после встречи с Лихачевым, что "ключевым моментом является сосредоточенность зоны исключительно на предотвращении ядерной аварии".
Глава МАГАТЭ заверил, что продолжит прилагать усилия для достижения этой цели "с чувством крайней срочности".
Подробности переговоров - какой должна быть эта зона, выйдут ли оттуда все войска РФ, или только те, что с тяжелым вооружением, и другие детали - не разглашаются.
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+8 Ан Мур
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+6 masha s
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+6 Vlad D #386324
показать весь комментарий22.12.2022 15:02
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Втім, судячи з того, що ти тер з росатомом - питання риторичне. Йди... нехай шастать.
ото супер зустріч
схоже, що у МАГАТЕ залишився бюджет на відрядження
ось Гроссі його опанував лол
Депилизм сей живёт и поныне..будто это ЗаАЭС или другой объект...