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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Глава МАГАТЭ Гросси в Москве убеждал создать на ЗАЭС охранную зону

гроссі,ліхачов

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Москве с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Они обсуждали создание "зоны безопасности" в оккупированном Россией Энергодаре, куда входила бы Запорожская атомная электростанция.

Об этом Гросси сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Гросси отметил после встречи с Лихачевым, что "ключевым моментом является сосредоточенность зоны исключительно на предотвращении ядерной аварии".

Глава МАГАТЭ заверил, что продолжит прилагать усилия для достижения этой цели "с чувством крайней срочности".

Подробности переговоров - какой должна быть эта зона, выйдут ли оттуда все войска РФ, или только те, что с тяжелым вооружением, и другие детали - не разглашаются.

Читайте также: Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Москву. Будут говорить о ЗАЭС, - росСМИ

Автор: 

МАГАТЭ (388) Росатом (49) Запорожская АЭС (701) Рафаэль Гросси (172) атака на ЗАЭС (80)


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Топ комментарии
+8
Гроссі, хто ту зону охоронятиме? Чия армія?

Втім, судячи з того, що ти тер з росатомом - питання риторичне. Йди... нехай шастать.
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22.12.2022 14:52
+6
обидва нічого не рішають
ото супер зустріч
схоже, що у МАГАТЕ залишився бюджет на відрядження
ось Гроссі його опанував лол
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22.12.2022 14:57
+6
Во первых роззсияне что то в замен обещаний росатома что то потребуют. Когда МАГАТЕ выполнит, то окажется что Гросси не договорился с военными. Вообщем удачи Гросси в постижении истины - "Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан".
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22.12.2022 15:02
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Гроссі, хто ту зону охоронятиме? Чия армія?

Втім, судячи з того, що ти тер з росатомом - питання риторичне. Йди... нехай шастать.
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22.12.2022 14:52 Ответить
обидва нічого не рішають
ото супер зустріч
схоже, що у МАГАТЕ залишився бюджет на відрядження
ось Гроссі його опанував лол
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22.12.2022 14:57 Ответить
Про цього гниду гроссі (стосовно ставлення до долі ЗАЕС) детально розказав Т.Чорновіл в інтерв'ю "Прямому" каналу. Послухайте, вам буде дуже цікаво.
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22.12.2022 14:57 Ответить
Чи- наівний, чи -дурний, чи щось третє..
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22.12.2022 15:01 Ответить
Всё вместе...
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22.12.2022 16:34 Ответить
Во первых роззсияне что то в замен обещаний росатома что то потребуют. Когда МАГАТЕ выполнит, то окажется что Гросси не договорился с военными. Вообщем удачи Гросси в постижении истины - "Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан".
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22.12.2022 15:02 Ответить
Кого убеждал? Северных агрессивных бесхвостых макак?
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22.12.2022 15:17 Ответить
До чого ці терки -- звільним таи наладиця .
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22.12.2022 15:25 Ответить
Советский Днепрогэс по факту строили американцы и немцы,по проекту гениального американского архитектора Альберта Канна...но совки его взорвали кажись 18 августа 1941 года.. типа обосрали и братана Гитлера и архитектора Канна....
Депилизм сей живёт и поныне..будто это ЗаАЭС или другой объект...
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22.12.2022 15:42 Ответить
Он убеждал, но его послали за узким кораблем. Лучшие, кто умеет действительно убеждать это ВСУ, очень доходчиво убеждают, на них одна надежда!
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22.12.2022 15:46 Ответить
клоун пришлёпнутый...ещё бы в засос свинорыла поцеловал..
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22.12.2022 15:52 Ответить
...елинственный вариант 75 Бригада Рейнджеров США,тихо вырежет тварей болот мацковии на ЗАЭС
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22.12.2022 16:09 Ответить
Это страшно, когда главой МАГАТЭ работает дебил и дегенерат. Кто таких набирает в очистку?
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22.12.2022 16:32 Ответить
 
 