Глава МАГАТЭ Гросси в Москве убеждал создать на ЗАЭС охранную зону

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Москве с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Они обсуждали создание "зоны безопасности" в оккупированном Россией Энергодаре, куда входила бы Запорожская атомная электростанция.

Об этом Гросси сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Гросси отметил после встречи с Лихачевым, что "ключевым моментом является сосредоточенность зоны исключительно на предотвращении ядерной аварии".

Глава МАГАТЭ заверил, что продолжит прилагать усилия для достижения этой цели "с чувством крайней срочности".

Подробности переговоров - какой должна быть эта зона, выйдут ли оттуда все войска РФ, или только те, что с тяжелым вооружением, и другие детали - не разглашаются.

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