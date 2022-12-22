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Новости Война
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Польша и страны Балтии – в "списке целей" РФ, - МИД Польши

путін

Польша и страны Балтии также находятся в списке целей. И если мы не остановим РФ, есть гарантия того, что войны будут продолжаться.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В российском списке целей также есть Польша и страны Балтии. Эти амбиции, прожорливый аппетит российского тирана (Путина. – Ред.), который хочет территориально контролировать широчайшую часть земного шара, с нашей точки зрения выглядят иррациональными", – заявил Яблонский.

Он акцентировал, что Россия могла бы эффективно использовать экономику и дипломатию как рычаги влияния, а не войну.

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"Каждый разумный человек должен заботиться о мире в Европе. Мы не можем всегда закрывать глаза на все это, если мы позволим России победить, это спровоцирует его дальнейшие нападения", - отметил Яблонский.

Латвия (1330) Литва (2445) Польша (8399) путин владимир (31214) россия (95365) Эстония (1412)


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Топ комментарии
+12
За часів УНР Білгород був у складі України.

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22.12.2022 17:56
+11
ху.ло кусать уже не сможет а только сосать. По тому что Украина ему выбьет все зубы.
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22.12.2022 17:52
+7
Воно то так, але як в одному анекдоті - "ти знаєш які в нього холодні губи?"
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22.12.2022 17:54
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ху.ло кусать уже не сможет а только сосать. По тому что Украина ему выбьет все зубы.
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22.12.2022 17:52 Ответить
Воно то так, але як в одному анекдоті - "ти знаєш які в нього холодні губи?"
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22.12.2022 17:54 Ответить
У трупа завжди губи холоднi.
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22.12.2022 18:03 Ответить
За часів УНР Білгород був у складі України.

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22.12.2022 17:56 Ответить
А як що так, то висновок який? Давно пора нанести по питарраше массированный конвенционный удар и расформировать это недоразвалившееся историческое недоразумение. Только вот мы в Европе , НАТО, да и США все ментальничаем с сраной террористом, от которого ВСЕМУ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ жития нет. Нет раССее, нет проблемы.
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22.12.2022 17:57 Ответить
Так рашики это никогда и не скрывали... Ели бы овощ с рашиками были немного умнее, то скорей всего война была бы уже на территории Польши и наши какие разницы воевали за рашу...
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22.12.2022 17:58 Ответить
Польща та країни Балтії - в "списку цілей" РФ, - МЗС Польщі
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Жодного секрету в цьому немає. А Генштабі будь-якої армії лежать секретні пакети на всі випадки життя - війна конвенційна та ядерна, кліматична катастрофа, навала інопланетян чи зомбі-апокаліпсис.
Питання не внаявності такого роду планів, а здатності армії їх здійснити. У сейфі російського Генштабу свого часу лежали плани Київ захопити за три дні. А сьогодні вже 300 днів війни...
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22.12.2022 18:04 Ответить
Tut jest nATO vojska,nado togda budet vojevat protiv amerikancev.Piotr 1 gotov k etomu?
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22.12.2022 18:17 Ответить
А чому б не казати/писати правду: "І якщо ми не (зможемо) зупинити РФ" на теріторії України... і далі за текстом?
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22.12.2022 19:37 Ответить
От придурок, пусть ********** хотя бы против Эстонии.
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22.12.2022 20:18 Ответить
Бункерное ***** как пьяный хулиган из подворотни. Сбредил и лезет где попало. Наверное хочет доказать своему быдлу что "мы действительно воюем с НАТО".
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22.12.2022 21:55 Ответить
разгром в Украине явится причиной развала говнорашки!
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22.12.2022 22:09 Ответить
Ale my to wiemy! Niech żyje Rzeczpospolita, niech żyje Ukraina!
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22.12.2022 23:40 Ответить
 
 