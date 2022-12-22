Польша и страны Балтии – в "списке целей" РФ, - МИД Польши
Польша и страны Балтии также находятся в списке целей. И если мы не остановим РФ, есть гарантия того, что войны будут продолжаться.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В российском списке целей также есть Польша и страны Балтии. Эти амбиции, прожорливый аппетит российского тирана (Путина. – Ред.), который хочет территориально контролировать широчайшую часть земного шара, с нашей точки зрения выглядят иррациональными", – заявил Яблонский.
Он акцентировал, что Россия могла бы эффективно использовать экономику и дипломатию как рычаги влияния, а не войну.
"Каждый разумный человек должен заботиться о мире в Европе. Мы не можем всегда закрывать глаза на все это, если мы позволим России победить, это спровоцирует его дальнейшие нападения", - отметил Яблонский.
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