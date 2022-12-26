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Ни Иран, ни Китай не передали России ни одной ракеты, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін,іран

Иран не передал России ни одной ракеты.

Об этом в интервью LIGA.net заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вопрос передачи Ираном ракет России остается открытым.

"Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это не воспринимается миром. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться".

Кроме "мопедов" Shahed-136 и Shahed-131. Был большой Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам. Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал", - объяснил глава ГУР МО.

Читайте также: У России ракет хватит еще на 2-3 массированных обстрела, арсенал быстро сокращается, - Буданов

По словам Буданова, Китай никакого вооружения тоже не передал.

"И не передаст, насколько мы понимаем", - подытожил он.
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Топ комментарии
+16
Людина явно не своєму місці.
Виникає банальне питання: невже у керівника розвідки воюючої країни настільки багато часу, що можна давати по декілька інтерв'ю надень?!
Від цього базікання, аж тхне дешевим популізмом!
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26.12.2022 12:12
+13
Буданов мені нагадує Арестовича,ну не може начальник ГУР так просто говорити, коли звільнять Крим ітп.
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26.12.2022 11:59
+10
а расєя не нападала, а спасала...
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26.12.2022 11:42
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а расєя не нападала, а спасала...
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26.12.2022 11:42 Ответить
Да уже пох. Мопедов достаточно. Если страна выглядит, как дерьмо и пахнет, как дерьмо, то это есть страна-дерьмо
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26.12.2022 11:46 Ответить
"а коли й передали, то 2-3, максимум" (С)
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26.12.2022 11:47 Ответить
Ні Іран, ні Китай не передали Росії жодної ракети
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26.12.2022 11:49 Ответить
2-3 им нах не надо , им надо 200 300 .
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26.12.2022 11:50 Ответить
Ключове слово "поки що". Це ж азіати. А азіати з азіатами (тобто кацапами) завжди домовляться. Це нам будуть руки викручувати та висувати купу умов, перж ніж нададуть якусь далекобійну зброю (якщо взагалі нададуть). А у цих все просто: бабла дали і завтра вже прилетіли літаки, забиті мопєдами та ракетами.
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26.12.2022 11:52 Ответить
А хто передавав ?
І чому буданов замовчує факт того, що самі коцапи цілодобово кліпають нову зброю.
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26.12.2022 11:53 Ответить
💯
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26.12.2022 11:55 Ответить
Ну Китай не хочет, а полотенцеголовые не могут
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26.12.2022 11:56 Ответить
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26.12.2022 11:59 Ответить
Буданов мені нагадує Арестовича,ну не може начальник ГУР так просто говорити, коли звільнять Крим ітп.
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26.12.2022 11:59 Ответить
А как может, начальник ГУР Буданов проживать под одной крышей с гр **#ЛОШВИЛЛИ , имевшим отношение к ДЕПУТАТУ РАШИСТУ ВАЛУЕВУ в доме принадлежавшем гр РФ ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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26.12.2022 17:29 Ответить
кацап,

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26.12.2022 12:05 Ответить
Людина явно не своєму місці.
Виникає банальне питання: невже у керівника розвідки воюючої країни настільки багато часу, що можна давати по декілька інтерв'ю надень?!
Від цього базікання, аж тхне дешевим популізмом!
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26.12.2022 12:12 Ответить
Абсолютно усі ( і Байден і Макрон, і Буданов і Порошенко ) дают одно інтервью , но довге

а журналисти вже їх ВИБОРОЧНО цитують - писать же щось треба 🤣
проблема у тому, що українські журналисти не володіють европейськими мовами , щоб читати без переклада різноманітні новини із европейських краін ., тому вони залежні .
І ОСЬ ЩО ЦІКАВО , багатьом виданням вигодно мати армію їжачків, передираючих новини з проросійських ЗМІ ( Інтерфакс, РБК, і т п , а також УП, ЕП) , і не маючих власного погляду на новини.
Щось потрібно змінювати в освіті журналистів і редакторів. ‼️Цікаво те, що у ряді українських ЗМІ досі редакторами працюють громадяне раши .
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26.12.2022 13:08 Ответить
..ога,не передавали моторинки...Наверно маусы принесли .. Мож хва дурочку толкать???
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26.12.2022 12:13 Ответить
И они говорят правду, тк не обязательно отправлять напрямую в россию. Достаточно открыть фирму в Узбекистане или Казахстане и отправлять им (даже через территорию россии). Но об этой схеме в СБУ не знают, они привыкли верить на слово.
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26.12.2022 12:14 Ответить
А тебе кто доложил, Гогилашвили?
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26.12.2022 12:33 Ответить
Так і Лукашенко воює на нашому боці. Тільки ми цього не знаємо.
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26.12.2022 13:08 Ответить
официально возможно и не передал. Но через посредников то да.
В рашке до сих пор в впк используют электронику производимую в США и Европе, хотя на эту продукцию введены санкции.
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26.12.2022 14:00 Ответить
Правий колега арестовича на 100 процентів: Іран і не передавав, і не буде передавати Росії балістичні ракети!
"Запчастини різні" - то ж інша справа (ракета у вигляді крупних окремих блоків), чи не так?)))
"Лукавство - єто наше все"...
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26.12.2022 14:12 Ответить
Если по простому---ну не давали не продавали! А как тогда у рф этого валом, а у нас нет? Давайте и мы так шахиды купим, и сотнями запустим по врагу. Двусмыслие великолепное. Допустим через 3 страны. Кто эти 3 страны? Не в смысле осудить, а в смысле себе купить. Здесь кто то дурак или нас за дураков держат в стране своей.
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26.12.2022 14:49 Ответить
Откуда такая уверенность?!!!

Он, что? Лично свечку держал?!!!

Иран на&&ывал и не таких как Буданов. Вспомните, как все искали оружие массового поражения в Иране, но так и не нашли.

При этом путлер ехидно спрашивал, ну, что нашли?

Видишь там впереди суслика?
Нет, не вижу.
И я не вижу. А он там есть.
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26.12.2022 15:33 Ответить
 
 