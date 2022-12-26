Ни Иран, ни Китай не передали России ни одной ракеты, - Буданов
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Иран не передал России ни одной ракеты.
Об этом в интервью LIGA.net заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вопрос передачи Ираном ракет России остается открытым.
"Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это не воспринимается миром. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться".
Кроме "мопедов" Shahed-136 и Shahed-131. Был большой Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам. Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал", - объяснил глава ГУР МО.
По словам Буданова, Китай никакого вооружения тоже не передал.
"И не передаст, насколько мы понимаем", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
І чому буданов замовчує факт того, що самі коцапи цілодобово кліпають нову зброю.
Виникає банальне питання: невже у керівника розвідки воюючої країни настільки багато часу, що можна давати по декілька інтерв'ю надень?!
Від цього базікання, аж тхне дешевим популізмом!
а журналисти вже їх ВИБОРОЧНО цитують - писать же щось треба 🤣
проблема у тому, що українські журналисти не володіють европейськими мовами , щоб читати без переклада різноманітні новини із европейських краін ., тому вони залежні .
І ОСЬ ЩО ЦІКАВО , багатьом виданням вигодно мати армію їжачків, передираючих новини з проросійських ЗМІ ( Інтерфакс, РБК, і т п , а також УП, ЕП) , і не маючих власного погляду на новини.
Щось потрібно змінювати в освіті журналистів і редакторів. ‼️Цікаво те, що у ряді українських ЗМІ досі редакторами працюють громадяне раши .
В рашке до сих пор в впк используют электронику производимую в США и Европе, хотя на эту продукцию введены санкции.
"Запчастини різні" - то ж інша справа (ракета у вигляді крупних окремих блоків), чи не так?)))
"Лукавство - єто наше все"...
Он, что? Лично свечку держал?!!!
Иран на&&ывал и не таких как Буданов. Вспомните, как все искали оружие массового поражения в Иране, но так и не нашли.
При этом путлер ехидно спрашивал, ну, что нашли?
Видишь там впереди суслика?
Нет, не вижу.
И я не вижу. А он там есть.