Ни Иран, ни Китай не передали России ни одной ракеты, - Буданов

Иран не передал России ни одной ракеты.

Об этом в интервью LIGA.net заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вопрос передачи Ираном ракет России остается открытым.

"Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это не воспринимается миром. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться".

Кроме "мопедов" Shahed-136 и Shahed-131. Был большой Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам. Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал", - объяснил глава ГУР МО.

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По словам Буданова, Китай никакого вооружения тоже не передал.

"И не передаст, насколько мы понимаем", - подытожил он.