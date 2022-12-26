Ні Іран, ні Китай не передали Росії жодної ракети, - Буданов

Іран не передав Росії жодної ракети.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, питання передачі Іраном ракет Росії залишається відкритим.

"Всі працюють над тим, щоб цього не сталося. І сам Іран зрозумів, що так просто передати це Росії – це не сприймається світом. Навіть тим світом, з яким вони звикли нормально спілкуватись.

Крім "мопедів" Shahed-136 та Shahed-131. Був великий Mohajer-6, схожий на Bayraktar за тактико-технічними характеристиками. Вони намагаються придбати в них боєприпаси й хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Проте жодної ракети Іран так і не передав", - пояснив очільник ГУР МО.

За словами Буданова, Китай жодного озброєння теж не передав.

" І не передасть, наскільки ми розуміємо", - підсумував він.

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