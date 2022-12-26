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Ні Іран, ні Китай не передали Росії жодної ракети, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін,іран

Іран не передав Росії жодної ракети.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, питання передачі Іраном ракет Росії залишається відкритим.

"Всі працюють над тим, щоб цього не сталося. І сам Іран зрозумів, що так просто передати це Росії – це не сприймається світом. Навіть тим світом, з яким вони звикли нормально спілкуватись.

Крім "мопедів" Shahed-136 та Shahed-131. Був великий Mohajer-6, схожий на Bayraktar за тактико-технічними характеристиками. Вони намагаються придбати в них боєприпаси й хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Проте жодної ракети Іран так і не передав", - пояснив очільник ГУР МО.

За словами Буданова, Китай жодного озброєння теж не передав.

" І не передасть, наскільки ми розуміємо", - підсумував він.

Читайте: Іран похвалився "ефективністю" своїх дронів в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Людина явно не своєму місці.
Виникає банальне питання: невже у керівника розвідки воюючої країни настільки багато часу, що можна давати по декілька інтерв'ю надень?!
Від цього базікання, аж тхне дешевим популізмом!
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26.12.2022 12:12
+13
Буданов мені нагадує Арестовича,ну не може начальник ГУР так просто говорити, коли звільнять Крим ітп.
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26.12.2022 11:59
+10
а расєя не нападала, а спасала...
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26.12.2022 11:42
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а расєя не нападала, а спасала...
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26.12.2022 11:42 Відповісти
Да уже пох. Мопедов достаточно. Если страна выглядит, как дерьмо и пахнет, как дерьмо, то это есть страна-дерьмо
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26.12.2022 11:46 Відповісти
"а коли й передали, то 2-3, максимум" (С)
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26.12.2022 11:47 Відповісти
Ні Іран, ні Китай не передали Росії жодної ракети
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26.12.2022 11:49 Відповісти
2-3 им нах не надо , им надо 200 300 .
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26.12.2022 11:50 Відповісти
Ключове слово "поки що". Це ж азіати. А азіати з азіатами (тобто кацапами) завжди домовляться. Це нам будуть руки викручувати та висувати купу умов, перж ніж нададуть якусь далекобійну зброю (якщо взагалі нададуть). А у цих все просто: бабла дали і завтра вже прилетіли літаки, забиті мопєдами та ракетами.
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26.12.2022 11:52 Відповісти
А хто передавав ?
І чому буданов замовчує факт того, що самі коцапи цілодобово кліпають нову зброю.
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26.12.2022 11:53 Відповісти
💯
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26.12.2022 11:55 Відповісти
Ну Китай не хочет, а полотенцеголовые не могут
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26.12.2022 11:56 Відповісти
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26.12.2022 11:59 Відповісти
Буданов мені нагадує Арестовича,ну не може начальник ГУР так просто говорити, коли звільнять Крим ітп.
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26.12.2022 11:59 Відповісти
А как может, начальник ГУР Буданов проживать под одной крышей с гр **#ЛОШВИЛЛИ , имевшим отношение к ДЕПУТАТУ РАШИСТУ ВАЛУЕВУ в доме принадлежавшем гр РФ ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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26.12.2022 17:29 Відповісти
кацап,

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26.12.2022 12:05 Відповісти
Людина явно не своєму місці.
Виникає банальне питання: невже у керівника розвідки воюючої країни настільки багато часу, що можна давати по декілька інтерв'ю надень?!
Від цього базікання, аж тхне дешевим популізмом!
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26.12.2022 12:12 Відповісти
Абсолютно усі ( і Байден і Макрон, і Буданов і Порошенко ) дают одно інтервью , но довге

а журналисти вже їх ВИБОРОЧНО цитують - писать же щось треба 🤣
проблема у тому, що українські журналисти не володіють европейськими мовами , щоб читати без переклада різноманітні новини із европейських краін ., тому вони залежні .
І ОСЬ ЩО ЦІКАВО , багатьом виданням вигодно мати армію їжачків, передираючих новини з проросійських ЗМІ ( Інтерфакс, РБК, і т п , а також УП, ЕП) , і не маючих власного погляду на новини.
Щось потрібно змінювати в освіті журналистів і редакторів. ‼️Цікаво те, що у ряді українських ЗМІ досі редакторами працюють громадяне раши .
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26.12.2022 13:08 Відповісти
..ога,не передавали моторинки...Наверно маусы принесли .. Мож хва дурочку толкать???
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26.12.2022 12:13 Відповісти
И они говорят правду, тк не обязательно отправлять напрямую в россию. Достаточно открыть фирму в Узбекистане или Казахстане и отправлять им (даже через территорию россии). Но об этой схеме в СБУ не знают, они привыкли верить на слово.
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26.12.2022 12:14 Відповісти
А тебе кто доложил, Гогилашвили?
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26.12.2022 12:33 Відповісти
Так і Лукашенко воює на нашому боці. Тільки ми цього не знаємо.
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26.12.2022 13:08 Відповісти
официально возможно и не передал. Но через посредников то да.
В рашке до сих пор в впк используют электронику производимую в США и Европе, хотя на эту продукцию введены санкции.
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26.12.2022 14:00 Відповісти
Правий колега арестовича на 100 процентів: Іран і не передавав, і не буде передавати Росії балістичні ракети!
"Запчастини різні" - то ж інша справа (ракета у вигляді крупних окремих блоків), чи не так?)))
"Лукавство - єто наше все"...
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26.12.2022 14:12 Відповісти
Если по простому---ну не давали не продавали! А как тогда у рф этого валом, а у нас нет? Давайте и мы так шахиды купим, и сотнями запустим по врагу. Двусмыслие великолепное. Допустим через 3 страны. Кто эти 3 страны? Не в смысле осудить, а в смысле себе купить. Здесь кто то дурак или нас за дураков держат в стране своей.
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26.12.2022 14:49 Відповісти
Откуда такая уверенность?!!!

Он, что? Лично свечку держал?!!!

Иран на&&ывал и не таких как Буданов. Вспомните, как все искали оружие массового поражения в Иране, но так и не нашли.

При этом путлер ехидно спрашивал, ну, что нашли?

Видишь там впереди суслика?
Нет, не вижу.
И я не вижу. А он там есть.
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26.12.2022 15:33 Відповісти
 
 