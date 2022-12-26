Ні Іран, ні Китай не передали Росії жодної ракети, - Буданов
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Іран не передав Росії жодної ракети.
Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, питання передачі Іраном ракет Росії залишається відкритим.
"Всі працюють над тим, щоб цього не сталося. І сам Іран зрозумів, що так просто передати це Росії – це не сприймається світом. Навіть тим світом, з яким вони звикли нормально спілкуватись.
Крім "мопедів" Shahed-136 та Shahed-131. Був великий Mohajer-6, схожий на Bayraktar за тактико-технічними характеристиками. Вони намагаються придбати в них боєприпаси й хочуть, щоб іранці продали балістичні ракети. Проте жодної ракети Іран так і не передав", - пояснив очільник ГУР МО.
За словами Буданова, Китай жодного озброєння теж не передав.
" І не передасть, наскільки ми розуміємо", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
І чому буданов замовчує факт того, що самі коцапи цілодобово кліпають нову зброю.
Виникає банальне питання: невже у керівника розвідки воюючої країни настільки багато часу, що можна давати по декілька інтерв'ю надень?!
Від цього базікання, аж тхне дешевим популізмом!
а журналисти вже їх ВИБОРОЧНО цитують - писать же щось треба 🤣
проблема у тому, що українські журналисти не володіють европейськими мовами , щоб читати без переклада різноманітні новини із европейських краін ., тому вони залежні .
І ОСЬ ЩО ЦІКАВО , багатьом виданням вигодно мати армію їжачків, передираючих новини з проросійських ЗМІ ( Інтерфакс, РБК, і т п , а також УП, ЕП) , і не маючих власного погляду на новини.
Щось потрібно змінювати в освіті журналистів і редакторів. ‼️Цікаво те, що у ряді українських ЗМІ досі редакторами працюють громадяне раши .
В рашке до сих пор в впк используют электронику производимую в США и Европе, хотя на эту продукцию введены санкции.
"Запчастини різні" - то ж інша справа (ракета у вигляді крупних окремих блоків), чи не так?)))
"Лукавство - єто наше все"...
Он, что? Лично свечку держал?!!!
Иран на&&ывал и не таких как Буданов. Вспомните, как все искали оружие массового поражения в Иране, но так и не нашли.
При этом путлер ехидно спрашивал, ну, что нашли?
Видишь там впереди суслика?
Нет, не вижу.
И я не вижу. А он там есть.