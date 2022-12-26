Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН, - заявление МИД
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Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение Российской Федерации из Совбеза ООН и в целом из Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Украины.
Украинская сторона отмечает, что с учетом российского полномасштабного вторжения и агрессивной политики Москвы это лишь вопрос времени, когда действия России дискредитируют и разрушат всю систему ООН.
Именно поэтому вопрос судьбы России в ООН должен решаться в общем контексте ее ответственности за грубые нарушения норм и принципов международного права. А также за военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине.
"Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом", - говорится в заявлении.
МИД отмечает, что исключение России из Совбеза ООН не повлечет аннулирования или пересмотра его резолюций. По мнению украинской стороны, Москва незаконно занимает место в организации, поскольку легитимность ее как преемника СССР вызывает вопросы. Поэтому она должна пройти международно-правовой путь вступления в ООН, как и другие страны. В частности, доказать свою миролюбивость, требование о которой содержится в п. 1 ст. 4 Устава ООН.
В связи с этим Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение страны-агрессора из ООН и Совета безопасности.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Facebook подчеркнул, что Украина больше не будет молчать.
"Сегодня мы начали борьбу за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Эта борьба не будет простой. Ей будут противодействовать, и не только Россия. Но мы не будем мириться с ложью и фальсификацией. Задачи могут быть сложными, но для нас не бывает никаких невозможных задач", - отметил он.
Напомним, ранее на прошлой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель выступил за разработку механизма прекращения членства России в Совете безопасности ООН из-за массовых нарушений международного права.
До этого в Конгрессе США инициировали резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.
Пожалуйста, подождите...
Тому, що крім як "пагаварить" нема жодного працюючого механізму ні виключеня будь якої країни з ООН, тим більш з Ради Безпеки.
На це одразу не підуть, поки що це ненаукова фантастика. Але вода камінь точить. 10 місяців назад і Петріоти нам не давали . . .
відчуйте різницю - Президент Порошенко хотів КУПИТИ (хоча хотіти і купити - то різні речі, не факт що дозвіл органів експортного контролю США в тій ситуації був би) . . . Система коштує 1 млрд. дол. А при війні на шару отримали . . .
>Статут ООН не являється релігійною догмою і може бути зміненим.
@arye z.
>Змінити можна. Але тільки разом з самим ООН.
Це не такий вже й фантастичний вихід. Кинути клич до нормальних країн: ви хочете продовжувати залежати від думки вбивць чи врешті почати разом з однодумцями, що поважають права і свободи людей вирішувати нагальні для планети проблеми?
І - утворити нову представницьку організацію земної спільноти. США виженуть старих пристосовуванців з будівлі у Нью-Йорку і нехай собі збираються у Тегерані.
У перспективі можна перенести офіс нової ООН у Йерусалим.
>А який рецепт ленд-лізу та москальських ракет по Польщі?
Це у розумінні "отвєтки" москалів на нову ООН? Не бачу, який стосунок має ленд-ліз до справ ООН. Щодо можливої відповіді, на те є НАТО.
>Ні, це непов'язані питання до людини яка вдає з себе зарозумілу
Та ні, я не зарозумілий, я просто розумний.
Ленд-ліз відроджувати можна буде після того, як його дія (2024р) скінчиться, при умові якщо, не дай Бог, війна до того часу не скінчиться і до того ж, переможно для Вкраїни.
Але ви мали на меті, мабуть, не сам ленд-ліз, а поставки зброї по ньому, які ще не почалися.
Знаю, є конспіратори, які вважають, що США затягують постачання по ленд-лізу, бо не зацікавлені у перемозі України. Що ж, це частково є правдою. Але з уточненням, що США не зацікавлені у перемозі України ціною початку 3-ї світової війни.
Хоча до затримки початку постачання по ленд-лізу це все одно має мало стосунку. Не потрібно фантазувати, треба просто слухати адміністрацію президента США. Яка пояснила, що у ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНИ поставки зброї відбуваються зараз згідно проведених через Конгрес спеціальних законах, що дозволяє зробити їх безкоштовними для України.
Як тільки Конгрес, який тепер став у більшості республіканський, перестане затверджувати ТАКІ поставки, адміністрація Байдена розкоркує ленд-ліз.
(На ваше друге запитання запитайте дописувачів з Польщі, я не володію інформацією).
>А що думаєте/знаєте про мовчання демпартії часів Обами при окупації Криму?
А вам щось відомо про його мовчання під час захоплення Криму?
Бо мені - ні. «Рішучість» пана Обами відома кожному, хто знає про повернення мільярдів заморожених іранських активів аятоллам.
Тому я б не здивувався, якби то було не мовчання, а пряма інструкція: не боронитися, щоб не провокувати ескалації.
Але ви переоцінюєте «дияболізм» демпартії. Першим у очі путлеру зазирнув і запросив до G8 - хто?
>не втрачайте багато часу, ваші коменти прочитають не більше 50 чоловік.
І тут ви переоцінюєте себе (хто ж тут все-таки зарозумілий). Навіть відповідаючи на ваш пост, я пишу не для вас, а для аудиторії. І 50 вподобайок для цього форуму - це дуже багато, запевняю вас.
>Ще питання: громадянство чиє та хто ви за генетикою.
Ого, як глибоко ви копаєте.
Скажу лише: ні, в мене не 5-та графа - я правильно зрозумів ваше питання?
Проголосують більшістю і пішли нах бобіки...
обязательны к исполнению только и только решения совбеза оон. пункт 14.1 устава оон.
Мало кому на планеті подобається що уйобки віджимають території погрожуючи ЯЗ.
Ждём продолжения!
тут же питання не в тому- нападав/не нападав.
якщо підняти юридичні заціпки, то так само потрібно викидати і Китай. тому він буде дуже дуже проти цієї ініціативи з рашкою.
Юридично - рашка ніколи не вступала в ООН, і права там ніякого не має. та причина, чому вона досі там - цю скриньку пандори поки відкривати не готові
А зараз у Радбезі досі є СРСР а ніякої РФ - немає.
З членством України в ООН ніяких питань не може бути взагалі.
сша просто проигнорировала решения МУС и сказала, что их выполнять она не будет.
этого всего в ираке не было бы если бы у сша и британии отобрали бы право вето.
До чого тут право вето у Радбезі ООН.
А Московія визнає юрисдикцію того МУС?
Яким боком тут агресія РФ проти України та масові воєнні злочини її армії та бандформувань?
Наша країна, до речі, є однією з країн-засновників ООН!
Насправді критично мало країн на сьогоднішний день взагалі визнають Тайвань як незалежну країну... включно з Україною, до речі!
От чого Китай точно не захоче робити саме зараз, під час жорстокої кризи, яка в них розгортається, так це сваритись із США через охламонів, які, до речі, загарбали собі велику частину Китаю - Китаю дуже потрібні гроші, аби хоч спробувати якось викарабкатись!
не питайте иллюзий.
воспротивится как раз вашингтонский обком и лично байден.
бздят.
Пусть поистерит.
А давайте...
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Реквієм перепису українців в складі Царської Росії 1904-1907:
нас було 82 млн... а по плану повинно стати меньше 10... Вже скоро...