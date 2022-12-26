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Україна ініціює виключення Росії з ООН, - заява МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

оон,радбез

Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення Російської Федерації з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об’єднаних Націй.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на заяву МЗС України.

Українська сторона зазначає, що з урахуванням російського повномасштабного вторгнення та агресивної політики Москви це лише питання часу, коли дії Росії дискредитують та зруйнують всю систему ООН.

Саме тому питання долі Росії в ООН має вирішуватися у загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм та принципів міжнародного права. А також за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

"Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключити її з ООН загалом", - йдеться у заяві.

Читайте також: США не бачать можливості зміни правил ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки, - Білий дім

МЗС зазначає, що виключення Росії з Ради безпеки ООН не спричинить анулювання чи перегляду її резолюцій. На думку української сторони, Москва незаконно посідає місце в організації, оскільки її легітимність як наступника СРСР викликає питання. Тому вона має пройти міжнародно-правовий шлях вступу до ООН, як і інші країни. Зокрема, довести свою миролюбність, вимога про яку міститься у п. 1 ст. 4 Статуту ООН.

У зв'язку з цим Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення країни-агресора з ООН та Ради безпеки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Facebook наголосив, що Україна більше не мовчатиме.

"Сьогодні ми розпочали боротьбу за позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН. Ця боротьба не буде простою. Їй протидіятимуть, і не тільки Росія. Але ми не миритимемося з брехнею та фальсифікацією. Завдання можуть бути складними, але для нас не буває ніяких неможливих завдань", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше  президент Європейської ради Шарль Мішель виступив за розробку механізму припинення членства Росії у Раді безпеки ООН через масові порушення міжнародного права.

До цього в Конгресі США ініціювали резолюцію про виключення Росії і Ради безпеки ООН.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Сересере вигнали з Ліги Націй, піZZдуйте маршрутом дЄдов, товарищи
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26.12.2022 15:44
+16
Вбивці сидять у Раді Безпеки-це якийсь сюр...
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26.12.2022 15:47
+13
Тобто, як гавориЦЦА нах** з пляжу
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26.12.2022 15:43
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Тут надо не политиков, а философов спрашивать. Ничего не может быть нивчем
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26.12.2022 15:39 Відповісти
А якщо в цього "нічєВо" другий світі ядерний потенціял? Мені видається, що навіть гіпотетичне формальне виключення кацапії з "оон" нічого не дасть. Філософ сказав би: знайдіть спосіб довести кацапію до рівня 1991р. (щоб стояли в чергах по хліб) і тоді всі питання вирішаться.
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26.12.2022 16:39 Відповісти
з 1995 року жодного випробування - є підозра що 1трлн рублів, розкрадених на модернізацію армії, включає і гроші на підтримку ЯЗ в робочому стані...
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27.12.2022 00:21 Відповісти
А що там випробовувати? Регламент провадився. Випробовують новинки. А вони й старого лайна мають досить. А якщо в поганому стані, то тим гірше для цивілізованого світу.
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27.12.2022 00:31 Відповісти
Тобто, як гавориЦЦА нах** з пляжу
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26.12.2022 15:43 Відповісти
Саме,що "гаварицца".
Тому, що крім як "пагаварить" нема жодного працюючого механізму ні виключеня будь якої країни з ООН, тим більш з Ради Безпеки.
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26.12.2022 15:48 Відповісти
Статут ООН не являється релігійною догмою і може бути зміненим.
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26.12.2022 15:51 Відповісти
Змінити можна. Але тільки разом з самим ООН.
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26.12.2022 15:57 Відповісти
Механізм єдиний - всі адекватні вийшли і заснували нове ООН, без росії.
На це одразу не підуть, поки що це ненаукова фантастика. Але вода камінь точить. 10 місяців назад і Петріоти нам не давали . . .
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26.12.2022 16:06 Відповісти
Ну-ну. 2018 рік: "Президент Петро Порошенко заявив, що Україна планує купити в США системи протиповітряної оборони". 2022 рік, майже рік війни, і тут НЕСПОДІВАННО нам надають Петріоти. Схоже що процес зелені гальмували як могли, чотири роки.
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27.12.2022 00:25 Відповісти


відчуйте різницю - Президент Порошенко хотів КУПИТИ (хоча хотіти і купити - то різні речі, не факт що дозвіл органів експортного контролю США в тій ситуації був би) . . . Система коштує 1 млрд. дол. А при війні на шару отримали . . .
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27.12.2022 16:20 Відповісти
@Myroslav Hrabovsky 9c770479

>Статут ООН не являється релігійною догмою і може бути зміненим.
@arye z.

>Змінити можна. Але тільки разом з самим ООН.

Це не такий вже й фантастичний вихід. Кинути клич до нормальних країн: ви хочете продовжувати залежати від думки вбивць чи врешті почати разом з однодумцями, що поважають права і свободи людей вирішувати нагальні для планети проблеми?

І - утворити нову представницьку організацію земної спільноти. США виженуть старих пристосовуванців з будівлі у Нью-Йорку і нехай собі збираються у Тегерані.
У перспективі можна перенести офіс нової ООН у Йерусалим.
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26.12.2022 18:50 Відповісти
@Κασσιόπεια Искра

>А який рецепт ленд-лізу та москальських ракет по Польщі?

Це у розумінні "отвєтки" москалів на нову ООН? Не бачу, який стосунок має ленд-ліз до справ ООН. Щодо можливої відповіді, на те є НАТО.
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26.12.2022 19:43 Відповісти
@Κασσιόπεια Искра
>Ні, це непов'язані питання до людини яка вдає з себе зарозумілу

Та ні, я не зарозумілий, я просто розумний.

Ленд-ліз відроджувати можна буде після того, як його дія (2024р) скінчиться, при умові якщо, не дай Бог, війна до того часу не скінчиться і до того ж, переможно для Вкраїни.

Але ви мали на меті, мабуть, не сам ленд-ліз, а поставки зброї по ньому, які ще не почалися.

Знаю, є конспіратори, які вважають, що США затягують постачання по ленд-лізу, бо не зацікавлені у перемозі України. Що ж, це частково є правдою. Але з уточненням, що США не зацікавлені у перемозі України ціною початку 3-ї світової війни.

Хоча до затримки початку постачання по ленд-лізу це все одно має мало стосунку. Не потрібно фантазувати, треба просто слухати адміністрацію президента США. Яка пояснила, що у ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНИ поставки зброї відбуваються зараз згідно проведених через Конгрес спеціальних законах, що дозволяє зробити їх безкоштовними для України.

Як тільки Конгрес, який тепер став у більшості республіканський, перестане затверджувати ТАКІ поставки, адміністрація Байдена розкоркує ленд-ліз.

(На ваше друге запитання запитайте дописувачів з Польщі, я не володію інформацією).
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26.12.2022 23:27 Відповісти
@Κασσιόπεια Искра

>А що думаєте/знаєте про мовчання демпартії часів Обами при окупації Криму?

А вам щось відомо про його мовчання під час захоплення Криму?
Бо мені - ні. «Рішучість» пана Обами відома кожному, хто знає про повернення мільярдів заморожених іранських активів аятоллам.

Тому я б не здивувався, якби то було не мовчання, а пряма інструкція: не боронитися, щоб не провокувати ескалації.

Але ви переоцінюєте «дияболізм» демпартії. Першим у очі путлеру зазирнув і запросив до G8 - хто?

>не втрачайте багато часу, ваші коменти прочитають не більше 50 чоловік.

І тут ви переоцінюєте себе (хто ж тут все-таки зарозумілий). Навіть відповідаючи на ваш пост, я пишу не для вас, а для аудиторії. І 50 вподобайок для цього форуму - це дуже багато, запевняю вас.

>Ще питання: громадянство чиє та хто ви за генетикою.

Ого, як глибоко ви копаєте.

Скажу лише: ні, в мене не 5-та графа - я правильно зрозумів ваше питання?
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27.12.2022 05:18 Відповісти
Голосування Генасамблеї має найвищий правовий пріоритет.
Проголосують більшістю і пішли нах бобіки...
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26.12.2022 15:57 Відповісти
Ви в це вірите? Не бачите що за суттю дій ООН не відрізняється від Ліги націй?..
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26.12.2022 19:10 Відповісти
решение генасамблеи носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.

обязательны к исполнению только и только решения совбеза оон. пункт 14.1 устава оон.
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26.12.2022 19:23 Відповісти
Ее не надо исключать. Надо юридически грамотно доказать, что ее там просто нет и никогда не было.
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26.12.2022 17:04 Відповісти
Достатньо довести справу до голосування про включення московитів до ради безпеки, з огляду на те, що це не було у свій час проголосовано.
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27.12.2022 04:38 Відповісти
Питання не лише в механізмі. Сама Рада Безпеки діє на кшталт терапії для психічно хворого, створючи симулякр для віртуалізації його агресії. Вето, які застосовують ядерні країни - в певному сенсі це нездійнені запуски ЯЗ. А якщо подивитись на кількість ветувань різними членами у відсотках, то виходить, що ЯЗ це свого роду пісочниця створена виключно для москви, яка інакше б вже знайшла привід для застосування зброї.
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27.12.2022 04:36 Відповісти
Не "гавориЦЦА", а гавориЦЦО!
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26.12.2022 17:35 Відповісти
Сересере вигнали з Ліги Націй, піZZдуйте маршрутом дЄдов, товарищи
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26.12.2022 15:44 Відповісти
Можем павтарить!
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26.12.2022 18:09 Відповісти
А расея створить свою ООН - з денере і осєтією.
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26.12.2022 15:45 Відповісти
...с блэкджеком и Машкой Захаровой.
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26.12.2022 17:08 Відповісти
вигнать не вигонять, но парашніки та їх коні понєрвнічають ))
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26.12.2022 15:46 Відповісти
Ой не факт що не вигонять.
Мало кому на планеті подобається що уйобки віджимають території погрожуючи ЯЗ.
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26.12.2022 15:49 Відповісти
Вбивці сидять у Раді Безпеки-це якийсь сюр...
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26.12.2022 15:47 Відповісти
А не зря кое-кого кое-кто в Вашингтонский обком вызывал!)
Ждём продолжения!
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26.12.2022 15:48 Відповісти
нажаль не прокатить, тоді і Китай прийдеться виключати. його тихенько всунули колись замість Тайваню..
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26.12.2022 15:49 Відповісти
Китай поки що ні на кого не нападав.
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26.12.2022 15:51 Відповісти
Возле Тайваня опять неспокойно..
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26.12.2022 15:56 Відповісти
А Тибет?
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26.12.2022 15:57 Відповісти
Аляска... Палистина.... А Африка з вечним аля вагнер... Тварей готових убивать за деньги много, пока не переведутся - буде тільки гірше...
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26.12.2022 19:15 Відповісти
Справа ще у тому, що РФ до ООН не приймали, РРФСР - також не приймали. Приймали СРСР, УРСР, та БРСР...
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26.12.2022 16:00 Відповісти
так і китай не приймали) КНР мається на увазі)
тут же питання не в тому- нападав/не нападав.
якщо підняти юридичні заціпки, то так само потрібно викидати і Китай. тому він буде дуже дуже проти цієї ініціативи з рашкою.
Юридично - рашка ніколи не вступала в ООН, і права там ніякого не має. та причина, чому вона досі там - цю скриньку пандори поки відкривати не готові
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26.12.2022 16:05 Відповісти
Що означає "не приймали"? Є резолюція: - "У 1971 році резолюція Генеральної Асамблеї ООН 2758 визнала КНР законним представником Китаю в ООН і надала їй місце в Раді Безпеки, яку раніше займала Китайська Республіка, повністю виключена з ООН."
А зараз у Радбезі досі є СРСР а ніякої РФ - немає.
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26.12.2022 16:23 Відповісти
я б цю тему дуже не педалюював, бо і Україну тyди ніхто не приймав приймали усесесер...
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26.12.2022 17:12 Відповісти
А я би педалював усе що бачу - РФ країна агресор (терорист), яка вчиняє воєнні злочини, при тому її вважають постійним членом Радбезу ООН з правом вето.
З членством України в ООН ніяких питань не може бути взагалі.
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26.12.2022 17:28 Відповісти
ну британцы в ираке тоже не бублики раздавали. международный уговновный суд осудил действия натовских военных за военные преступления.

сша просто проигнорировала решения МУС и сказала, что их выполнять она не будет.

этого всего в ираке не было бы если бы у сша и британии отобрали бы право вето.
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26.12.2022 19:32 Відповісти
Чого в Іраку не було би?
До чого тут право вето у Радбезі ООН.
А Московія визнає юрисдикцію того МУС?
Яким боком тут агресія РФ проти України та масові воєнні злочини її армії та бандформувань?
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26.12.2022 21:23 Відповісти
Україна декларувала правонаступництво УССР, а росія - правонаступництво РСФСР, але хто підтверджував з 15 республік правонаступництво росією СРСР? Україна так точно ні! Вони нам ще за Сбербанк заплатять!

Наша країна, до речі, є однією з країн-засновників ООН!
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26.12.2022 18:21 Відповісти
Там з заміною Республіки Китай (Тайвань) на Китайську народну республіку досить складна ситуація.

Насправді критично мало країн на сьогоднішний день взагалі визнають Тайвань як незалежну країну... включно з Україною, до речі!

От чого Китай точно не захоче робити саме зараз, під час жорстокої кризи, яка в них розгортається, так це сваритись із США через охламонів, які, до речі, загарбали собі велику частину Китаю - Китаю дуже потрібні гроші, аби хоч спробувати якось викарабкатись!
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26.12.2022 18:18 Відповісти
В 23-му Китаю буде не до параші. У них відтерміноване падіння економіки намічається, яке могло статися ще в 22-му. Там буде такий піздєц, що мало не покажеться. Якщо ж фінансова піраміда КНР не впаде в 23, то шкаф впаде в 24-му, тільки ще гучніше...
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27.12.2022 09:46 Відповісти
Сомневаюсь что сработает. ну если сработает то хорошо..
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26.12.2022 15:55 Відповісти
не сработает.
не питайте иллюзий.
воспротивится как раз вашингтонский обком и лично байден.
бздят.
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26.12.2022 15:59 Відповісти
спи спокойно, дорогой товарищ
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26.12.2022 16:19 Відповісти
а уж как жидко срется сейчас кремль - любо дорого.
Пусть поистерит.
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26.12.2022 18:32 Відповісти
Проголосувати за те,щоб сцяними тряпками гнати кацапню.
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26.12.2022 16:20 Відповісти
Нарешті, хтось почав цей процес! Й особливо приємно, що це УКРАЇНА!
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26.12.2022 16:31 Відповісти
Кацапню на парашу!!!!
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26.12.2022 16:33 Відповісти
Треба генасамблею на рік запровадити вето на всі рішення москалії у в раді безпеки ООН. За цей час все зробити . Якщо ії вигоняти, то буде довго.
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26.12.2022 16:35 Відповісти
Нет таких полномочий у генассамблеи. Могут только издать резолюцию, которыми обычно все подтираются. Пора уже привыкнуть, что ООН это беззубая организация и ничего не может сделать, если нет разрешения совбеза(а в совбезе рашка и китай, ну вы поняли)
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26.12.2022 16:49 Відповісти
Нет такого механизма, чтобы исключить рашку из совета безопастности ООН. Сша во Вьетнаме страшные вещи творили с гражданскими лицами и никто ничего не мог им сделать, ни ссср, ни другие страны. Так что не надо фантазировать, рашка останется в совбезе оон.
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26.12.2022 16:39 Відповісти
А нахіба її виключати? Констатувати факт, що вона там незаконно, бо не існує такого статусу як продовжувач, а її правоприємництво не визнане іншими правоприємниками. Я про цей механізм ще пару років тому писав. Нарешті до нього і наш МЗС доріс...
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26.12.2022 17:05 Відповісти
Саме так ,як кумедно це не виглядало але юридично там(ООН) досі існує СРСР а не РФ яка не проходила процедуру вступу до організації, потрібно нарешті покласти цьому край.
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26.12.2022 18:14 Відповісти
А давайте проголосуємо, аби вигнати расію з планети Земля.простим підняттям рук.
А давайте...
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26.12.2022 16:49 Відповісти
30 Листопада 1939 року СССР віроломно напав на Фінляндію. Рівно через 2 нед, він був виключений з Ліги Націй. Ліга Націй виглядала слабкою та бездієвою, тож в 1943р замість неї вирішили створити ООН. ООН сьогодні це навіть не Ліга націй 1938-1939 року. це Шапіто яке має бути або реформовано або замінено новою безпековою структурою та відбудовано з нуля з урахуванням минулих пройобів.
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26.12.2022 16:55 Відповісти
И лишний раз убедился, какие дураки у нас работают в министерстве иностранных дел. Зарплаты хорошие, но по существу ничего не могут. Кулеба в какого-то клоуна уже превращается.
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26.12.2022 16:57 Відповісти
Вони не діпломатії, а із мафії. Це різні речі.
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26.12.2022 20:45 Відповісти
Якщо рашку - країну-агресора та терориста не виженуть з ООН, то тоді цю богадельню треба реформувати відповідно до вимог реальності або розформувати к ***#ям!
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26.12.2022 17:16 Відповісти
Лега нація як лід сплила... так буде і з цією потворою... а українці знову втратять в кількості та якості на половину...

______________
Реквієм перепису українців в складі Царської Росії 1904-1907:
нас було 82 млн... а по плану повинно стати меньше 10... Вже скоро...
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26.12.2022 19:19 Відповісти
Russia is breaking the rules of the UN!
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26.12.2022 20:48 Відповісти
Видать рашка знайшла ті сцяні тряпки, якими срср випиляли з Ліги Націй.
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26.12.2022 21:52 Відповісти
це знову мутять, щоб від чогось відтянути увагу, як було з тими документами на вступ в нато. Эфекту нуль а галасу на весь світ.
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27.12.2022 01:48 Відповісти
Есть более лучшая опция, это распустить ООН и создать на этой базе что-то более дееспособное, но ужебез помойной *********.
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27.12.2022 02:27 Відповісти
 
 