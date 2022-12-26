Україна ініціює виключення Росії з ООН, - заява МЗС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення Російської Федерації з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об’єднаних Націй.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на заяву МЗС України.
Українська сторона зазначає, що з урахуванням російського повномасштабного вторгнення та агресивної політики Москви це лише питання часу, коли дії Росії дискредитують та зруйнують всю систему ООН.
Саме тому питання долі Росії в ООН має вирішуватися у загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм та принципів міжнародного права. А також за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.
"Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключити її з ООН загалом", - йдеться у заяві.
МЗС зазначає, що виключення Росії з Ради безпеки ООН не спричинить анулювання чи перегляду її резолюцій. На думку української сторони, Москва незаконно посідає місце в організації, оскільки її легітимність як наступника СРСР викликає питання. Тому вона має пройти міжнародно-правовий шлях вступу до ООН, як і інші країни. Зокрема, довести свою миролюбність, вимога про яку міститься у п. 1 ст. 4 Статуту ООН.
У зв'язку з цим Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення країни-агресора з ООН та Ради безпеки.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Facebook наголосив, що Україна більше не мовчатиме.
"Сьогодні ми розпочали боротьбу за позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН. Ця боротьба не буде простою. Їй протидіятимуть, і не тільки Росія. Але ми не миритимемося з брехнею та фальсифікацією. Завдання можуть бути складними, але для нас не буває ніяких неможливих завдань", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель виступив за розробку механізму припинення членства Росії у Раді безпеки ООН через масові порушення міжнародного права.
До цього в Конгресі США ініціювали резолюцію про виключення Росії і Ради безпеки ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Тому, що крім як "пагаварить" нема жодного працюючого механізму ні виключеня будь якої країни з ООН, тим більш з Ради Безпеки.
На це одразу не підуть, поки що це ненаукова фантастика. Але вода камінь точить. 10 місяців назад і Петріоти нам не давали . . .
відчуйте різницю - Президент Порошенко хотів КУПИТИ (хоча хотіти і купити - то різні речі, не факт що дозвіл органів експортного контролю США в тій ситуації був би) . . . Система коштує 1 млрд. дол. А при війні на шару отримали . . .
>Статут ООН не являється релігійною догмою і може бути зміненим.
@arye z.
>Змінити можна. Але тільки разом з самим ООН.
Це не такий вже й фантастичний вихід. Кинути клич до нормальних країн: ви хочете продовжувати залежати від думки вбивць чи врешті почати разом з однодумцями, що поважають права і свободи людей вирішувати нагальні для планети проблеми?
І - утворити нову представницьку організацію земної спільноти. США виженуть старих пристосовуванців з будівлі у Нью-Йорку і нехай собі збираються у Тегерані.
У перспективі можна перенести офіс нової ООН у Йерусалим.
>А який рецепт ленд-лізу та москальських ракет по Польщі?
Це у розумінні "отвєтки" москалів на нову ООН? Не бачу, який стосунок має ленд-ліз до справ ООН. Щодо можливої відповіді, на те є НАТО.
>Ні, це непов'язані питання до людини яка вдає з себе зарозумілу
Та ні, я не зарозумілий, я просто розумний.
Ленд-ліз відроджувати можна буде після того, як його дія (2024р) скінчиться, при умові якщо, не дай Бог, війна до того часу не скінчиться і до того ж, переможно для Вкраїни.
Але ви мали на меті, мабуть, не сам ленд-ліз, а поставки зброї по ньому, які ще не почалися.
Знаю, є конспіратори, які вважають, що США затягують постачання по ленд-лізу, бо не зацікавлені у перемозі України. Що ж, це частково є правдою. Але з уточненням, що США не зацікавлені у перемозі України ціною початку 3-ї світової війни.
Хоча до затримки початку постачання по ленд-лізу це все одно має мало стосунку. Не потрібно фантазувати, треба просто слухати адміністрацію президента США. Яка пояснила, що у ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНИ поставки зброї відбуваються зараз згідно проведених через Конгрес спеціальних законах, що дозволяє зробити їх безкоштовними для України.
Як тільки Конгрес, який тепер став у більшості республіканський, перестане затверджувати ТАКІ поставки, адміністрація Байдена розкоркує ленд-ліз.
(На ваше друге запитання запитайте дописувачів з Польщі, я не володію інформацією).
>А що думаєте/знаєте про мовчання демпартії часів Обами при окупації Криму?
А вам щось відомо про його мовчання під час захоплення Криму?
Бо мені - ні. «Рішучість» пана Обами відома кожному, хто знає про повернення мільярдів заморожених іранських активів аятоллам.
Тому я б не здивувався, якби то було не мовчання, а пряма інструкція: не боронитися, щоб не провокувати ескалації.
Але ви переоцінюєте «дияболізм» демпартії. Першим у очі путлеру зазирнув і запросив до G8 - хто?
>не втрачайте багато часу, ваші коменти прочитають не більше 50 чоловік.
І тут ви переоцінюєте себе (хто ж тут все-таки зарозумілий). Навіть відповідаючи на ваш пост, я пишу не для вас, а для аудиторії. І 50 вподобайок для цього форуму - це дуже багато, запевняю вас.
>Ще питання: громадянство чиє та хто ви за генетикою.
Ого, як глибоко ви копаєте.
Скажу лише: ні, в мене не 5-та графа - я правильно зрозумів ваше питання?
Проголосують більшістю і пішли нах бобіки...
обязательны к исполнению только и только решения совбеза оон. пункт 14.1 устава оон.
Мало кому на планеті подобається що уйобки віджимають території погрожуючи ЯЗ.
Ждём продолжения!
тут же питання не в тому- нападав/не нападав.
якщо підняти юридичні заціпки, то так само потрібно викидати і Китай. тому він буде дуже дуже проти цієї ініціативи з рашкою.
Юридично - рашка ніколи не вступала в ООН, і права там ніякого не має. та причина, чому вона досі там - цю скриньку пандори поки відкривати не готові
А зараз у Радбезі досі є СРСР а ніякої РФ - немає.
З членством України в ООН ніяких питань не може бути взагалі.
сша просто проигнорировала решения МУС и сказала, что их выполнять она не будет.
этого всего в ираке не было бы если бы у сша и британии отобрали бы право вето.
До чого тут право вето у Радбезі ООН.
А Московія визнає юрисдикцію того МУС?
Яким боком тут агресія РФ проти України та масові воєнні злочини її армії та бандформувань?
Наша країна, до речі, є однією з країн-засновників ООН!
Насправді критично мало країн на сьогоднішний день взагалі визнають Тайвань як незалежну країну... включно з Україною, до речі!
От чого Китай точно не захоче робити саме зараз, під час жорстокої кризи, яка в них розгортається, так це сваритись із США через охламонів, які, до речі, загарбали собі велику частину Китаю - Китаю дуже потрібні гроші, аби хоч спробувати якось викарабкатись!
не питайте иллюзий.
воспротивится как раз вашингтонский обком и лично байден.
бздят.
Пусть поистерит.
А давайте...
______________
Реквієм перепису українців в складі Царської Росії 1904-1907:
нас було 82 млн... а по плану повинно стати меньше 10... Вже скоро...