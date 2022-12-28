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Жеваго задержали в Куршевеле, готовятся документы на экстрадицию, - ГБР (обновлено)

жеваго

По запросу украинской стороны на горнолыжном курорте во французских Альпах Куршевеля задержан украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго.

Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день по запросу следователей ГБР удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств в ГБР и сейчас готовятся документы на экстрадицию", - сказала она.

В пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили: "Компетентными органами Республики Франция, во исполнение запроса о задержании и взятии под стражу (временный арест) лица, задержан известный бизнесмен и бывший народный депутат Украины шести созывов. Это стало возможным в результате многомесячной плодотворной работы и взаимодействия прокуроров Офиса Генпрокурора и сотрудников Государственного бюро расследований с стражами порядка разных стран".

По данным ОГ, его подозревают в организации присвоения имущества коммерческого банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

"В настоящее время Офисом Генерального прокурора осуществляются все процессуальные действия, направленные на выдачу задержанного для привлечения к уголовной ответственности на территории Украины", - подытожили в Офисе Генпрокурора.

Как сообщалось, на прошлой неделе правоохранители провели обыски в горно-обогатительных комбинатах группы Ferrexpo, основным владельцем которой также является Жеваго, в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов на сумму почти 10 млрд грн.

Напомним, в начале августа 2019 Государственное бюро расследований (ДБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября 2019 года следователи ДБР заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жеваго по этому делу. По информации ДБР, в июле 2021 Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что сейчас он находится за границей на лечении. В то же время, летом 2022 года журналисты заметили его на собственной яхте "Z" в Монако.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жеваго причастен к заказным уголовным делам и информационному давлению, – заявление компании "Инвестохиллс"

Жеваго Константин (110) задержание (6675) Франция (3501) ГБР (2980)


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Топ комментарии
+47
Это хорошо, но возникает резонный вопрос:
- Если Жеваго наши аж в Куршевеле, то почему не могут найти и задержать Беню в Буковеле ???
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28.12.2022 13:21
+37
Патамушта хвамилия карманного презедента Зелемойский, а не Зеваго
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28.12.2022 13:28
+26
а в самій Україні? живага на живазі і живагою підпирає.
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28.12.2022 13:15
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А що йому робити в Сурінамі. Це занедбана після незалежності від Голандії малюсінька країна з гнилими дерев'яними домівками, дощем, крокодилами та піраньями.
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28.12.2022 15:16 Ответить
Страждал в том Куршавеле і раптом страждання зниклі.
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28.12.2022 14:47 Ответить
ну це добре . але калломойський та боголюбов чомусь недоторкани . а в сша там чекають на цих ойобков за видмивання сотен млн долл --- уле вова --- там чекають --- будь ласка реагуй --- там жопа и тележка в придачу
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28.12.2022 14:49 Ответить
і Пінчук і Ярославскій і Рабіновіч і Суркіси недоторканні...схоже,доторканність-недоторканність залежить від рівня пейсатості і обрізаності....
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28.12.2022 15:02 Ответить
А як ся має братела фірташ?
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28.12.2022 14:53 Ответить
його не віддають, в нього грошей мабуть більше...
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28.12.2022 15:12 Ответить
Жити в Австрії під домашнім арештом багато комфортніше, ніж "у діда Лук'яна" або іншій гнилій ямі.
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28.12.2022 15:36 Ответить
Важко в цій статті найти зраду, але вона точно є.
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28.12.2022 15:27 Ответить
За що зраду? За те що КрАз при ньому розробив величезну серію толкових вантажівок та військових автомобілів? Так ще й завод влада навмисно нищила, та під час війни замовляла машини у беларусі....
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28.12.2022 17:24 Ответить
Буде цікаво.
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28.12.2022 15:29 Ответить
расстрелять урода имущество конфисковать ...
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28.12.2022 15:43 Ответить
Це добре, лід тронувся! але,

де Григоришин та Новінський
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28.12.2022 16:20 Ответить
А коломойського коли ?!
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28.12.2022 16:34 Ответить
Боже, невже батальйон Монако залишиться без свого найкращого бійця?
Хто ж тоді буде батьківщину захищати?
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28.12.2022 19:07 Ответить
"нєхіло костян за хлєбушком схаділ в куршавєль "... три роки не могли "піймати", а тут - опппА і снялі "прям с дєффкі". щось дивне? чи ні? щодо Ворскли - буде "ворскла мінус один", як дніпро. у костяна гарний вчитєль - бєня
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28.12.2022 20:46 Ответить
Інтерпол Франції зловив Жеваго та екстрадує до України. Поліція України не може зловити Коломойського з екстрадицією до США , бо не має його фотки
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28.12.2022 20:47 Ответить
А ЧОМУ ВЖЕ НІХТО НЕ ЗГАДУЄ ПРО ЕКСТРАДИЦІЮ параШАрія?
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29.12.2022 00:32 Ответить
Якось (х*йогознає) смішно...
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29.12.2022 00:44 Ответить
Мабуть, його як і коломойшу, заховають Живаго в Україні🪖 під патронатом портновського судочинства‼️🙈⚖️💯🇬🇧🇺🇸🇪🇺🇺🇦🤯
Як в басні, і щуку кинули у річку, щоб покарати‼️🇺🇦💯⚔️❤️😡🤬🤔
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29.12.2022 01:04 Ответить
Водночас влітку 2022 року журналісти https://biz.censor.net/r3380659
Название яхты совпадение ?
Не думаю .
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29.12.2022 01:55 Ответить
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