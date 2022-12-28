Жеваго задержали в Куршевеле, готовятся документы на экстрадицию, - ГБР (обновлено)
По запросу украинской стороны на горнолыжном курорте во французских Альпах Куршевеля задержан украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго.
Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день по запросу следователей ГБР удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств в ГБР и сейчас готовятся документы на экстрадицию", - сказала она.
В пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили: "Компетентными органами Республики Франция, во исполнение запроса о задержании и взятии под стражу (временный арест) лица, задержан известный бизнесмен и бывший народный депутат Украины шести созывов. Это стало возможным в результате многомесячной плодотворной работы и взаимодействия прокуроров Офиса Генпрокурора и сотрудников Государственного бюро расследований с стражами порядка разных стран".
По данным ОГ, его подозревают в организации присвоения имущества коммерческого банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
"В настоящее время Офисом Генерального прокурора осуществляются все процессуальные действия, направленные на выдачу задержанного для привлечения к уголовной ответственности на территории Украины", - подытожили в Офисе Генпрокурора.
Как сообщалось, на прошлой неделе правоохранители провели обыски в горно-обогатительных комбинатах группы Ferrexpo, основным владельцем которой также является Жеваго, в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов на сумму почти 10 млрд грн.
Напомним, в начале августа 2019 Государственное бюро расследований (ДБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.
В конце сентября 2019 года следователи ДБР заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жеваго по этому делу. По информации ДБР, в июле 2021 Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.
В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что сейчас он находится за границей на лечении. В то же время, летом 2022 года журналисты заметили его на собственной яхте "Z" в Монако.
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де Григоришин та Новінський
Хто ж тоді буде батьківщину захищати?
Як в басні, і щуку кинули у річку, щоб покарати‼️🇺🇦💯⚔️❤️😡🤬🤔
Название яхты совпадение ?
Не думаю .