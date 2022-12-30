Резников о ракетном потенциале России: Они уже залезли в критический запас

Россияне залезли в критический запас ракет дальнего радиуса действия, у них осталось "около 11-13%" "Искандеров" и примерно столько же "Калибров", однако есть почти 7000 ракет С-300.

Об этом в интервью Lb.ua сообщил министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.

Он объяснил, каким образом высчитываются остатки российских вооружений: сопоставляются данные о количестве основных типов ракет, находившихся в РФ до вторжения; количество выстрелов, которые они произвели; способность изготовления, "исходя из возможностей индустрии России, из наличия там тех или иных составляющих иностранного происхождения".

"И соответственно, при наличии санкций, они что-то уже делать не могут. Что-то сделали из запасов, и на том стоп", - сказал Резников.

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"Поэтому мы берем, учитываем примерно, и знаем, что, условно говоря, ракет С-300 у них более 7000 точно. Это очень много", – отметил министр. Он пояснил, что С-300 – это системы противовоздушной обороны, которые россияне стали использовать в качестве баллистической ракеты "земля-земля".

"Она у них летает до 200-220 километров, поэтому они терроризируют Харьковщину, Николаевщину, Херсонщину, Запорожскую область, именно используя С-300", - сказал Резников.

Чтобы достать до объектов украинской критической инфраструктуры на Львовщине, Тернопольщине, Киевщине, Одесщине, оккупанты используют либо носители-самолеты ракет Х-101, Х-555, либо "Калибры" морского базирования. Ранее, по словам министра, они использовали "Искандеры" – и морское, и наземное базирование, в том числе с территории Беларуси.

"Но сейчас, когда мы смотрим, сколько и что прилетает, видим, что "Искандеры" они не используют, потому что не могут их производить", - отметил глава Минобороны.

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"Мы посчитали, сколько они по нам выпустили, сколько у них было и сколько осталось. Они залезли в критический запас, у них где-то около 11-13% "Искандеров" осталось. По их советским классическим нормам, они должны держать запас 25-30 "Они уже в него залезли. Совершили преступление с точки зрения своей ответственности. То же и с "Калибрами", - сказал Резников.

На уточняющий вопрос, корректно ли говорить, что до конца этого года будет еще одна, максимум две атаки и глобальный потенциал будет исчерпан, он ответил: "Да. Потому что даже между атаками им нужно время от недели до десяти дней. Они могут сделать две волны: ракеты+дроны иранские или дроны+ракеты, но они не могут ракеты+ракеты. Если массирован. Потому что там есть нюансы технического характера – накопление, снаряжение и т.д.