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Резников о ракетном потенциале России: Они уже залезли в критический запас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Россияне залезли в критический запас ракет дальнего радиуса действия, у них осталось "около 11-13%" "Искандеров" и примерно столько же "Калибров", однако есть почти 7000 ракет С-300.

Об этом в интервью Lb.ua сообщил министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.

Он объяснил, каким образом высчитываются остатки российских вооружений: сопоставляются данные о количестве основных типов ракет, находившихся в РФ до вторжения; количество выстрелов, которые они произвели; способность изготовления, "исходя из возможностей индустрии России, из наличия там тех или иных составляющих иностранного происхождения".

"И соответственно, при наличии санкций, они что-то уже делать не могут. Что-то сделали из запасов, и на том стоп", - сказал Резников.

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"Поэтому мы берем, учитываем примерно, и знаем, что, условно говоря, ракет С-300 у них более 7000 точно. Это очень много", – отметил министр. Он пояснил, что С-300 – это системы противовоздушной обороны, которые россияне стали использовать в качестве баллистической ракеты "земля-земля".

"Она у них летает до 200-220 километров, поэтому они терроризируют Харьковщину, Николаевщину, Херсонщину, Запорожскую область, именно используя С-300", - сказал Резников.

Чтобы достать до объектов украинской критической инфраструктуры на Львовщине, Тернопольщине, Киевщине, Одесщине, оккупанты используют либо носители-самолеты ракет Х-101, Х-555, либо "Калибры" морского базирования. Ранее, по словам министра, они использовали "Искандеры" – и морское, и наземное базирование, в том числе с территории Беларуси.

"Но сейчас, когда мы смотрим, сколько и что прилетает, видим, что "Искандеры" они не используют, потому что не могут их производить", - отметил глава Минобороны.

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"Мы посчитали, сколько они по нам выпустили, сколько у них было и сколько осталось. Они залезли в критический запас, у них где-то около 11-13% "Искандеров" осталось. По их советским классическим нормам, они должны держать запас 25-30 "Они уже в него залезли. Совершили преступление с точки зрения своей ответственности. То же и с "Калибрами", - сказал Резников.

На уточняющий вопрос, корректно ли говорить, что до конца этого года будет еще одна, максимум две атаки и глобальный потенциал будет исчерпан, он ответил: "Да. Потому что даже между атаками им нужно время от недели до десяти дней. Они могут сделать две волны: ракеты+дроны иранские или дроны+ракеты, но они не могут ракеты+ракеты. Если массирован. Потому что там есть нюансы технического характера – накопление, снаряжение и т.д.
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Топ комментарии
+14
Буданов закончил - выпускайте Резникова.
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30.12.2022 20:11
+12
А ми ще і не починали. Жодної ракети в бік московії не полетіло. Мабуть десь заховали новенькі "Грім 2"?
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30.12.2022 20:05
+10
А ви росіске ВПК побомбили чи що ?
Вони зброю роблять поки рєзніков тріпається...
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30.12.2022 20:20
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А ми ще і не починали. Жодної ракети в бік московії не полетіло. Мабуть десь заховали новенькі "Грім 2"?
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30.12.2022 20:05 Ответить
такое впечатление , что они не нас успокаивают а им говорят , что бы они поберегли запас
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30.12.2022 20:08 Ответить
Нелюди непередбачувані, якщо користіватися логікою хомо сапієнс, нічого не вийде. Можуть до останньої прям зараз випустити, а можуть усі пострілятися..хз, тільки знищення особливо їпнутих та перевиховування залишків спасе світ
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30.12.2022 20:10 Ответить
Нюансы,пля...
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30.12.2022 20:11 Ответить
Буданов закончил - выпускайте Резникова.
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30.12.2022 20:11 Ответить
А потім "харошіх руzкіх" пророків - Фейгіна, Піонтковського, Латиніну і "примкнувшего к нім арєстовіча" та решту засмальцованого псевдоліберального кацаполайна. Вони Вам принесуть велику надію...
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30.12.2022 20:19 Ответить
Не буду говорити про Фейгіна, але тей об'ем роботи для України виконує яку Латиніна та Піонтковський працюючи на перемогу України у західному інформаційному просторі, на порядок більший та дієвіший ніж робота ісіх державних органів інформаційної політики України разом узятих. Тим біше, що Піонтковський напряму має можливість любіювати інтереси України серед американських політиків, працюючи у Атлантік Консіл. І завдання московських пропагандистів хейтити цих спікерів, вкидами, що "обоє рябоє".
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30.12.2022 21:19 Ответить
Він росянин. Втік від путіна в США. Розмовляє російською та англійською. В Україні ніколи не мешкав. Не знаю яка "людина, чи не людина" Піонтковський, але те що він виконує в інфрмаційному прострорі на заході роботи на користь України більше, ніж державні органи України відповідальні за цю роботу-факт.
Втім, ти можеш вважати як тобі заманеться.
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30.12.2022 21:44 Ответить
А що таке "критичний запас"? Запас для війни з усім світом? Так це росії не загрожує. "Весь світ" надав росії "залізобетонні" гарантії невтручання (прямого) в "конфлікт", принаймі доти, поки цей "конфлікт" буде обмежений територією України.
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30.12.2022 20:18 Ответить
Чуть не патриотично намекну. Эта инфа для нас. И чуть наискосок реальность скромная---5-7 тыс. шт С-300 есть. Ерунда в целом. Живу в большом очень городе, от которого по прямой 45-50 км до белгорода. Уже почти легко определяю что ахнуло в этот раз С-300. Звук мощный, гулкий, дом любой этажности фундаментом слышит хорошо. На первом этаже такой звук и волна пришедшая сильнее чем на верхних этажах. Надолго хватит. Пока места запуска не начнем методично бить, они нас этими ракетами доламают.
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30.12.2022 22:14 Ответить
А ви росіске ВПК побомбили чи що ?
Вони зброю роблять поки рєзніков тріпається...
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30.12.2022 20:20 Ответить
💯
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30.12.2022 21:37 Ответить
и этот запас ещё не один год будет нам на голову падать .. как же з@***** это зелёное пи#дабольство !
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30.12.2022 20:20 Ответить
ох, как мы супостатов, они по нам ракетами а мы им дулю с маком - накося выкуси .... я вам так вижу вскукареки зеленой шоблы
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30.12.2022 20:22 Ответить
Москалі стрілятимуть до останньої ракети, тому що знають - ніхто включно з НАТО їм не загрожував, і не загрожує.
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30.12.2022 20:22 Ответить
Гітлер теж ракетами обстрілював Лондон і не тільки. Сильно допомогло?
ЗСУ дійде до мацкви і ракету ту ***** в жопу встроме.
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30.12.2022 21:25 Ответить
Яким боком обстріли Лондона гітлером, до НЗ ракет росії?
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30.12.2022 22:20 Ответить
Ти п'яний?
Де ти писав про НЗ? Ти писав про ''загрожує'', от і аналогія з Гітлером.
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30.12.2022 23:10 Ответить
Я писав що росіяни стрілятимуть до останньої ракети, тобто не залишаючи ніяких НЗ, от і ВСЕ. До чого тут твій допис про гітлера?
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30.12.2022 23:26 Ответить
ну я типу додав "... але це не допоможе виграти війну, як не допомогло Гітлеру"
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30.12.2022 23:28 Ответить
Яка шпана сидить на теперешній БЛАНКовій.
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30.12.2022 20:24 Ответить
Для чувачка,який до 4-00 24.02. не підозрював про запланований напад Рашки...богоізбранний Рєзніков підозріло добре орієнтується в рашен озброєннях....Схоже,він нас усіх вважаєте за кінчених кретинів..Хоча,може ми такими і є,якщо такий ,як Рєзніков у нас міністр оборони?
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30.12.2022 20:27 Ответить
Скоро будут скребти по сусєках .
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30.12.2022 20:28 Ответить
А там еще тысячи всякого говна, приносящего нам смерти и разрушения.
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30.12.2022 20:40 Ответить
провидець прям.знає шо в рашистів на складах
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30.12.2022 20:31 Ответить
Пофіг на їхній запас ...Нам наш запас важливий поки вони тупорилі по 70 ракет в разнобій пускають ...Слідуюча атака через 13 днів ..Напередодні вніч захерачать по Києву дрони а наслідуючий день 70 ракет пустять .. Їхня ядерна тріада хутко зникне якщо знищити їх флот і оту ескадрилію Тушок .
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30.12.2022 20:33 Ответить
Скільки у кацапів установок С-300?
Не ракет, а установок.
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30.12.2022 20:38 Ответить
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30.12.2022 20:41 Ответить
Вже у нас тут був один такий спеціаліст... Говорив що ракети у москалів за два тижні закінчаться. Люся Абдристович називався.
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30.12.2022 20:45 Ответить
А вони там всі однакові. Трускавецькі курси закінчили.
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30.12.2022 20:49 Ответить
Резников ! Ты в списке клоунов ОП только четвертый ! Перед тобой абдристович, буданов и подоляк !!!
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30.12.2022 20:50 Ответить
Давайте не только за каZZапов поговорим. Благодаря деятельности зелёного говна за 2019-2022 гг. у Украины остались 0% Громов, 0% Ольхи, 10% Стугн (вывезенных Таней Черновол и Пашинским в первые дни войны, за что им теперь эти твари дело шьют) и несколько Нептунов, 2-мя из которых был потоплен крейсер мааац-ква. И кто же это сделал-то, а? Кофе идёшь пить, а???
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30.12.2022 20:52 Ответить
Ну это ещё при кучме и при юще происходило. Все на йух что было в Африку и в Азию попрадавали, военпред прикрыли и продали, себе любимым карманы набили, громко крича при этом, что Украине даже армия не нужна так как украинцы ни с кем воевать не собираются. Помнишь такие факты.? Нет? А я помню!!! Вот путлер этим и воспользовался…. А эти суки сейчас в Лондоне чёрную икру с Кристалом жрут и в *** не дуют!!! Крушавели, ***!!
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30.12.2022 21:35 Ответить
Это точно. Зэк вообще, рашистских министров обороны поназначал и продолжал продавать и разворовывать, это ты точно подметил. Если уж вспоминать - то вспомни и министров обороны типа Шмарова, Кузьмука, Гриценко, ежеля, Лебедева, Соломатина и др. Которые тоже к этому делу руку приложили….поэтому подошли ВСУ к 2014 году «голыми и босыми». Я думаю что после Победы этих «патриотов» надо бы раскулачить и на кичу! Слава Украине
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30.12.2022 21:59 Ответить
Точнее некуда. Раз удалили.
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30.12.2022 23:05 Ответить
Ще один Містер Ось-Ось... Скільки їх вже було? Цьому теж лаври провидця хочеться отримати?
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30.12.2022 20:53 Ответить
По кацапським виробництвам зброї треба лупити .

Ще потрібно підняти питання про заборону раши мати армії ( державні і приватні)
‼️‼️‼️СКІЛЬКІ крові раша пролила у світі,
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30.12.2022 20:56 Ответить
Територія України прийняла на себе всі ці ракерти. І прийме ще.
Такого роду розмови нагадують давнішній анекдот про клятого довгоносика, який з'їв у колгоспі весь врожай картоплі, а голова колгоспу наказав засіяти вдвічі більше, щоб той вдавився.
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30.12.2022 21:01 Ответить
Зрадое...бы угомонитесь, хватит ныть... Вкратце суть такая, на январь-февраль-март у рашистов хватит ракет чтобы делать 2 удара в месяц (по 60-70 штук в залпе) и точка. Все выстреляют, что есть и что произведут, но бить не перестанут. Потому, что месяцы эти холодные, а у них идея фикс "заморозить и склонить к переговорам". После этого (апрель-май) надо смотреть, что будет на фронте. Есть большая вероятность, что удары станут только единичными, возможно приуроченными к датам, типа 9 мая или событиям на фронте, например наши освободят Мелитополь и надо будет срочно дать вате зрелище ракетных ударов из мести.
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30.12.2022 21:05 Ответить
Це вони ще не застосовували ракетно- дроновий варіант конвентрі,та дрезден.коли массовий удар наносять по одному місту,через тижденьтоді по іншому,і тд.т оді ніяке пво не врятує.а є данні що росіяни зупинили своє ракетне виробництво?.чи десь ділись берегові рк, та корабельні.чи їх вкс раптово ,,здохли"?!.тут зараз українські владі треба свою оборону запускати,а не будівництва ми займатись.
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30.12.2022 21:05 Ответить
Невже і потенціал для захисту теж куку? Так нападали, що аж все закінчилося? Ой в вуха дмуть, аж завертаються
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30.12.2022 21:14 Ответить
За 9 місяців війни можна було налагодити серійний випуск вже розроблених і випробуваних ракет "Грім." Цього під керівництво єрмака, зелєнскага, резнікова, татарова і решти зеленого "кегівництва" не зроблено. І це не дивно! Бо з свого виробництва не вкрадеш, а з фінансової допомоги на закупівлю греби лопатою...
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30.12.2022 21:15 Ответить
💯
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30.12.2022 21:43 Ответить
Какое то дежавю! Об этом уже один раз слышали перед 24 февраля с.г. (Они не нападут, у них нет группировки и т.д.) а потом юг и юго-восток резко просрали.Para Bellum Резников, лучше бы ты молчал…
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30.12.2022 21:28 Ответить
НАТО почекає коли кацапи виюзають ЗРК, і потім заутюжать кацапстан авіацією
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30.12.2022 21:40 Ответить
Доки ми самі це не зробимо, ніхто замість нас нічого робити не буде.
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30.12.2022 22:05 Ответить
Оцей горе міністр перед війною розповідав що нам не потрібне ППО тому що Пуйло не буде на нас ракети запускати.Людина Абсолютно не компетентна тільки виконує вказівки Єрмака.Абсолютне зеро,тобто 0
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30.12.2022 22:09 Ответить
 
 