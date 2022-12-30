Резніков про ракетний потенціал Росії: Вони вже залізли в критичний запас
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Росіяни залізли в критичний запас ракет дальнього радіуса дії, в них залишилося "близько 11-13%" "Іскандерів" і приблизно стільки ж "Калібрів", проте є майже 7000 ракет С-300.
Про це в інтерв'ю Lb.ua повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
Він пояснив, яким чином вираховуються залишки російських озброєнь: зіставляються дані про кількість основних типів ракет, які були у РФ до вторгнення; кількість пострілів, які вони зробили; спроможність виготовлення, "виходячи з можливостей індустрії Росії, з наявності там тих чи інших складових іноземного походження".
"І відповідно, за наявності санкцій, вони щось вже виготовляти не можуть. Щось виготовили з запасів, і на тому стоп", – сказав Резніков.
"Тому ми беремо, обліковуємо приблизно, і знаємо, що, умовно кажучи, ракет С-300 у них понад 7000 точно. Це дуже багато", – зазначив міністр. Він пояснив, що С-300 – це системи протиповітряної оборони, які росіяни почали використовувати як балістичну ракету "земля-земля".
"Вона в них літає до 200-220 кілометрів, тому вони тероризують Харківщину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя, саме використовуючи С-300", – сказав Резніков.
Аби дістати до об’єктів української критичної інфраструктури на Львівщині, Тернопільщині, Київщині, Одещині, окупанти використовують або носії-літаки ракет Х-101, Х-555, або "Калібри" морського базування. Раніше, за словами міністра, вони використовували "Іскандери" – і морського, і наземного базування, зокрема з території Білорусі.
"Але зараз, коли ми дивимося, скільки й що прилітає, бачимо, що "Іскандери" вони не використовують, тому що не можуть їх виготовляти", – зазначив очільник Міноборони.
"Ми порахували, скільки вони по нас випустили, скільки у них було і скільки залишилося. Вони залізли в критичний запас, в них десь близько 11-13% "Іскандерів" залишилося. За їхніми радянськими класичними нормами, вони мають тримати запас 25-30%. Вони вже в нього залізли. Скоїли злочин з точки зору своєї відповідальності. Те саме й з "Калібрами", – сказав Резніков.
На уточнювальне запитання, чи коректно казати, що до кінця цього року буде ще одна, максимум дві атаки, і глобальний потенціал буде вичерпано, він відповів: "Так. Тому що навіть між атаками їм потрібен час від тижня до десяти днів. Вони можуть зробити дві хвилі: ракети+дрони іранські або дрони+ракети, але вони не можуть ракети+ракети. Якщо масовані. Тому що там є нюанси технічного характеру – накопичення, споряджання тощо".
Будь ласка, зачекайте...
Втім, ти можеш вважати як тобі заманеться.
Вони зброю роблять поки рєзніков тріпається...
ЗСУ дійде до мацкви і ракету ту ***** в жопу встроме.
Де ти писав про НЗ? Ти писав про ''загрожує'', от і аналогія з Гітлером.
Не ракет, а установок.
Ще потрібно підняти питання про заборону раши мати армії ( державні і приватні)
‼️‼️‼️СКІЛЬКІ крові раша пролила у світі,
Такого роду розмови нагадують давнішній анекдот про клятого довгоносика, який з'їв у колгоспі весь врожай картоплі, а голова колгоспу наказав засіяти вдвічі більше, щоб той вдавився.