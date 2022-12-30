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Резніков про ракетний потенціал Росії: Вони вже залізли в критичний запас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Росіяни залізли в критичний запас ракет дальнього радіуса дії, в них залишилося "близько 11-13%" "Іскандерів" і приблизно стільки ж "Калібрів", проте є майже 7000 ракет С-300.

Про це в інтерв'ю Lb.ua повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, яким чином вираховуються залишки російських озброєнь: зіставляються дані про кількість основних типів ракет, які були у РФ до вторгнення; кількість пострілів, які вони зробили; спроможність виготовлення, "виходячи з можливостей індустрії Росії, з наявності там тих чи інших складових іноземного походження".

"І відповідно, за наявності санкцій, вони щось вже виготовляти не можуть. Щось виготовили з запасів, і на тому стоп", – сказав Резніков.

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"Тому ми беремо, обліковуємо приблизно, і знаємо, що, умовно кажучи, ракет С-300 у них понад 7000 точно. Це дуже багато", – зазначив міністр. Він пояснив, що С-300 – це системи протиповітряної оборони, які росіяни почали використовувати як балістичну ракету "земля-земля".

"Вона в них літає до 200-220 кілометрів, тому вони тероризують Харківщину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя, саме використовуючи С-300", – сказав Резніков.

Аби дістати до об’єктів української критичної інфраструктури на Львівщині, Тернопільщині, Київщині, Одещині, окупанти використовують або носії-літаки ракет Х-101, Х-555, або "Калібри" морського базування. Раніше, за словами міністра, вони використовували "Іскандери" – і морського, і наземного базування, зокрема з території Білорусі.

"Але зараз, коли ми дивимося, скільки й що прилітає, бачимо, що "Іскандери" вони не використовують, тому що не можуть їх виготовляти", – зазначив очільник Міноборони.

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"Ми порахували, скільки вони по нас випустили, скільки у них було і скільки залишилося. Вони залізли в критичний запас, в них десь близько 11-13% "Іскандерів" залишилося. За їхніми радянськими класичними нормами, вони мають тримати запас 25-30%. Вони вже в нього залізли. Скоїли злочин з точки зору своєї відповідальності. Те саме й з "Калібрами", – сказав Резніков.

На уточнювальне запитання, чи коректно казати, що до кінця цього року буде ще одна, максимум дві атаки, і глобальний потенціал буде вичерпано, він відповів: "Так. Тому що навіть між атаками їм потрібен час від тижня до десяти днів. Вони можуть зробити дві хвилі: ракети+дрони іранські або дрони+ракети, але вони не можуть ракети+ракети. Якщо масовані. Тому що там є нюанси технічного характеру – накопичення, споряджання тощо".
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Топ коментарі
+14
Буданов закончил - выпускайте Резникова.
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30.12.2022 20:11
+12
А ми ще і не починали. Жодної ракети в бік московії не полетіло. Мабуть десь заховали новенькі "Грім 2"?
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30.12.2022 20:05
+10
А ви росіске ВПК побомбили чи що ?
Вони зброю роблять поки рєзніков тріпається...
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30.12.2022 20:20
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А ми ще і не починали. Жодної ракети в бік московії не полетіло. Мабуть десь заховали новенькі "Грім 2"?
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30.12.2022 20:05 Відповісти
такое впечатление , что они не нас успокаивают а им говорят , что бы они поберегли запас
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30.12.2022 20:08 Відповісти
Нелюди непередбачувані, якщо користіватися логікою хомо сапієнс, нічого не вийде. Можуть до останньої прям зараз випустити, а можуть усі пострілятися..хз, тільки знищення особливо їпнутих та перевиховування залишків спасе світ
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30.12.2022 20:10 Відповісти
Нюансы,пля...
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30.12.2022 20:11 Відповісти
Буданов закончил - выпускайте Резникова.
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30.12.2022 20:11 Відповісти
А потім "харошіх руzкіх" пророків - Фейгіна, Піонтковського, Латиніну і "примкнувшего к нім арєстовіча" та решту засмальцованого псевдоліберального кацаполайна. Вони Вам принесуть велику надію...
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30.12.2022 20:19 Відповісти
Не буду говорити про Фейгіна, але тей об'ем роботи для України виконує яку Латиніна та Піонтковський працюючи на перемогу України у західному інформаційному просторі, на порядок більший та дієвіший ніж робота ісіх державних органів інформаційної політики України разом узятих. Тим біше, що Піонтковський напряму має можливість любіювати інтереси України серед американських політиків, працюючи у Атлантік Консіл. І завдання московських пропагандистів хейтити цих спікерів, вкидами, що "обоє рябоє".
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30.12.2022 21:19 Відповісти
Він росянин. Втік від путіна в США. Розмовляє російською та англійською. В Україні ніколи не мешкав. Не знаю яка "людина, чи не людина" Піонтковський, але те що він виконує в інфрмаційному прострорі на заході роботи на користь України більше, ніж державні органи України відповідальні за цю роботу-факт.
Втім, ти можеш вважати як тобі заманеться.
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30.12.2022 21:44 Відповісти
А що таке "критичний запас"? Запас для війни з усім світом? Так це росії не загрожує. "Весь світ" надав росії "залізобетонні" гарантії невтручання (прямого) в "конфлікт", принаймі доти, поки цей "конфлікт" буде обмежений територією України.
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30.12.2022 20:18 Відповісти
Чуть не патриотично намекну. Эта инфа для нас. И чуть наискосок реальность скромная---5-7 тыс. шт С-300 есть. Ерунда в целом. Живу в большом очень городе, от которого по прямой 45-50 км до белгорода. Уже почти легко определяю что ахнуло в этот раз С-300. Звук мощный, гулкий, дом любой этажности фундаментом слышит хорошо. На первом этаже такой звук и волна пришедшая сильнее чем на верхних этажах. Надолго хватит. Пока места запуска не начнем методично бить, они нас этими ракетами доламают.
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30.12.2022 22:14 Відповісти
А ви росіске ВПК побомбили чи що ?
Вони зброю роблять поки рєзніков тріпається...
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30.12.2022 20:20 Відповісти
💯
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30.12.2022 21:37 Відповісти
и этот запас ещё не один год будет нам на голову падать .. как же з@***** это зелёное пи#дабольство !
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30.12.2022 20:20 Відповісти
ох, как мы супостатов, они по нам ракетами а мы им дулю с маком - накося выкуси .... я вам так вижу вскукареки зеленой шоблы
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30.12.2022 20:22 Відповісти
Москалі стрілятимуть до останньої ракети, тому що знають - ніхто включно з НАТО їм не загрожував, і не загрожує.
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30.12.2022 20:22 Відповісти
Гітлер теж ракетами обстрілював Лондон і не тільки. Сильно допомогло?
ЗСУ дійде до мацкви і ракету ту ***** в жопу встроме.
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30.12.2022 21:25 Відповісти
Яким боком обстріли Лондона гітлером, до НЗ ракет росії?
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30.12.2022 22:20 Відповісти
Ти п'яний?
Де ти писав про НЗ? Ти писав про ''загрожує'', от і аналогія з Гітлером.
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30.12.2022 23:10 Відповісти
Я писав що росіяни стрілятимуть до останньої ракети, тобто не залишаючи ніяких НЗ, от і ВСЕ. До чого тут твій допис про гітлера?
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30.12.2022 23:26 Відповісти
ну я типу додав "... але це не допоможе виграти війну, як не допомогло Гітлеру"
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30.12.2022 23:28 Відповісти
Яка шпана сидить на теперешній БЛАНКовій.
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30.12.2022 20:24 Відповісти
Для чувачка,який до 4-00 24.02. не підозрював про запланований напад Рашки...богоізбранний Рєзніков підозріло добре орієнтується в рашен озброєннях....Схоже,він нас усіх вважаєте за кінчених кретинів..Хоча,може ми такими і є,якщо такий ,як Рєзніков у нас міністр оборони?
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30.12.2022 20:27 Відповісти
Скоро будут скребти по сусєках .
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30.12.2022 20:28 Відповісти
А там еще тысячи всякого говна, приносящего нам смерти и разрушения.
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30.12.2022 20:40 Відповісти
провидець прям.знає шо в рашистів на складах
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30.12.2022 20:31 Відповісти
Пофіг на їхній запас ...Нам наш запас важливий поки вони тупорилі по 70 ракет в разнобій пускають ...Слідуюча атака через 13 днів ..Напередодні вніч захерачать по Києву дрони а наслідуючий день 70 ракет пустять .. Їхня ядерна тріада хутко зникне якщо знищити їх флот і оту ескадрилію Тушок .
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30.12.2022 20:33 Відповісти
Скільки у кацапів установок С-300?
Не ракет, а установок.
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30.12.2022 20:38 Відповісти
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30.12.2022 20:41 Відповісти
Вже у нас тут був один такий спеціаліст... Говорив що ракети у москалів за два тижні закінчаться. Люся Абдристович називався.
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30.12.2022 20:45 Відповісти
А вони там всі однакові. Трускавецькі курси закінчили.
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30.12.2022 20:49 Відповісти
Резников ! Ты в списке клоунов ОП только четвертый ! Перед тобой абдристович, буданов и подоляк !!!
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30.12.2022 20:50 Відповісти
Давайте не только за каZZапов поговорим. Благодаря деятельности зелёного говна за 2019-2022 гг. у Украины остались 0% Громов, 0% Ольхи, 10% Стугн (вывезенных Таней Черновол и Пашинским в первые дни войны, за что им теперь эти твари дело шьют) и несколько Нептунов, 2-мя из которых был потоплен крейсер мааац-ква. И кто же это сделал-то, а? Кофе идёшь пить, а???
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30.12.2022 20:52 Відповісти
Ну это ещё при кучме и при юще происходило. Все на йух что было в Африку и в Азию попрадавали, военпред прикрыли и продали, себе любимым карманы набили, громко крича при этом, что Украине даже армия не нужна так как украинцы ни с кем воевать не собираются. Помнишь такие факты.? Нет? А я помню!!! Вот путлер этим и воспользовался…. А эти суки сейчас в Лондоне чёрную икру с Кристалом жрут и в *** не дуют!!! Крушавели, ***!!
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30.12.2022 21:35 Відповісти
Это точно. Зэк вообще, рашистских министров обороны поназначал и продолжал продавать и разворовывать, это ты точно подметил. Если уж вспоминать - то вспомни и министров обороны типа Шмарова, Кузьмука, Гриценко, ежеля, Лебедева, Соломатина и др. Которые тоже к этому делу руку приложили….поэтому подошли ВСУ к 2014 году «голыми и босыми». Я думаю что после Победы этих «патриотов» надо бы раскулачить и на кичу! Слава Украине
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30.12.2022 21:59 Відповісти
Точнее некуда. Раз удалили.
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30.12.2022 23:05 Відповісти
Ще один Містер Ось-Ось... Скільки їх вже було? Цьому теж лаври провидця хочеться отримати?
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30.12.2022 20:53 Відповісти
По кацапським виробництвам зброї треба лупити .

Ще потрібно підняти питання про заборону раши мати армії ( державні і приватні)
‼️‼️‼️СКІЛЬКІ крові раша пролила у світі,
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30.12.2022 20:56 Відповісти
Територія України прийняла на себе всі ці ракерти. І прийме ще.
Такого роду розмови нагадують давнішній анекдот про клятого довгоносика, який з'їв у колгоспі весь врожай картоплі, а голова колгоспу наказав засіяти вдвічі більше, щоб той вдавився.
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30.12.2022 21:01 Відповісти
Зрадое...бы угомонитесь, хватит ныть... Вкратце суть такая, на январь-февраль-март у рашистов хватит ракет чтобы делать 2 удара в месяц (по 60-70 штук в залпе) и точка. Все выстреляют, что есть и что произведут, но бить не перестанут. Потому, что месяцы эти холодные, а у них идея фикс "заморозить и склонить к переговорам". После этого (апрель-май) надо смотреть, что будет на фронте. Есть большая вероятность, что удары станут только единичными, возможно приуроченными к датам, типа 9 мая или событиям на фронте, например наши освободят Мелитополь и надо будет срочно дать вате зрелище ракетных ударов из мести.
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30.12.2022 21:05 Відповісти
Це вони ще не застосовували ракетно- дроновий варіант конвентрі,та дрезден.коли массовий удар наносять по одному місту,через тижденьтоді по іншому,і тд.т оді ніяке пво не врятує.а є данні що росіяни зупинили своє ракетне виробництво?.чи десь ділись берегові рк, та корабельні.чи їх вкс раптово ,,здохли"?!.тут зараз українські владі треба свою оборону запускати,а не будівництва ми займатись.
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30.12.2022 21:05 Відповісти
Невже і потенціал для захисту теж куку? Так нападали, що аж все закінчилося? Ой в вуха дмуть, аж завертаються
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30.12.2022 21:14 Відповісти
За 9 місяців війни можна було налагодити серійний випуск вже розроблених і випробуваних ракет "Грім." Цього під керівництво єрмака, зелєнскага, резнікова, татарова і решти зеленого "кегівництва" не зроблено. І це не дивно! Бо з свого виробництва не вкрадеш, а з фінансової допомоги на закупівлю греби лопатою...
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30.12.2022 21:15 Відповісти
💯
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30.12.2022 21:43 Відповісти
Какое то дежавю! Об этом уже один раз слышали перед 24 февраля с.г. (Они не нападут, у них нет группировки и т.д.) а потом юг и юго-восток резко просрали.Para Bellum Резников, лучше бы ты молчал…
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30.12.2022 21:28 Відповісти
НАТО почекає коли кацапи виюзають ЗРК, і потім заутюжать кацапстан авіацією
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30.12.2022 21:40 Відповісти
Доки ми самі це не зробимо, ніхто замість нас нічого робити не буде.
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30.12.2022 22:05 Відповісти
Оцей горе міністр перед війною розповідав що нам не потрібне ППО тому що Пуйло не буде на нас ракети запускати.Людина Абсолютно не компетентна тільки виконує вказівки Єрмака.Абсолютне зеро,тобто 0
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30.12.2022 22:09 Відповісти
 
 