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Жители Одесщины в ближайшее время будут со светом, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса

Жителям Одесской области в ближайшее время будет включена электроэнергия.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"ДТЭК получил команду от "Укрэнерго" подключить всех бытовых потребителей в нашей области. Поэтому в ближайшее время ожидаем свет. Спасибо ПВО и энергетикам за их титанический труд!" – говорится в сообщении.

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Пишуть, шо вна Одещині прильотів по енергетиці сьогодні не було. Куди ж тоді поділось світло?
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31.12.2022 19:17 Ответить
Превентивно відключають. Тоді простіше поремонтувати після прильотів.
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31.12.2022 19:35 Ответить
У них зі світлом, великі проблеми були ще з минулих обстрілів
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31.12.2022 19:50 Ответить
 
 