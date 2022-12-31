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Жители Одесщины в ближайшее время будут со светом, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жителям Одесской области в ближайшее время будет включена электроэнергия.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"ДТЭК получил команду от "Укрэнерго" подключить всех бытовых потребителей в нашей области. Поэтому в ближайшее время ожидаем свет. Спасибо ПВО и энергетикам за их титанический труд!" – говорится в сообщении.
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Fedor Fedorov bd4348cc
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