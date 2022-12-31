Жители Одесщины в ближайшее время будут со светом, - ОВА

Жителям Одесской области в ближайшее время будет включена электроэнергия.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"ДТЭК получил команду от "Укрэнерго" подключить всех бытовых потребителей в нашей области. Поэтому в ближайшее время ожидаем свет. Спасибо ПВО и энергетикам за их титанический труд!" – говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве и области отменены экстренные отключения электроэнергии, - ДТЭК